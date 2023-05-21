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21 MAYIS 2023 PAZAR - YIL: 54

Siyasetteki politikalar ve esnaf bakışı

Ahmet BATTAL
21 Mayıs 2023, Pazar
Bir esnaf ziyaretindeyiz.

En tatlı muhabbetin konusu siyaset.

Ve esnafın müşterilere karşı politik tavırları.

Ankara’da ve sosyal medyada yaygın olan kutuplaştırıcı siyasetin etkisi buralarda da hissediliyor. Ama yine de çoğunlukla iki kutuplu değiller ve bu ümit verici bir sosyal yapı.

Mesela “Müslüman adam CHP’ye oy vermez, CHP din düşmanıdır” gibi düşmanlaştırıcı mottolar buralarda pek de geçerli değil. 

Alevi sünni ayrımı gibi geleneksel tasnifler de eski gücünü kaybetmiş durumda.

Ama anlatılan hikâyeler ilginç.

Gelen müşteri genellikle bir biçimde siyasete de giriyor. 

Ve esnaf önce müşterisinin siyasi tercihini anlamaya çalışıyor. Başarabilirse “nabza göre şerbet” veriyor. 

Bu tavır esnaf açısından elbette anlaşılabilir bir durum. 

Zira ticareti siyasetle keskin biçimde ilişkilendirmemek lazım ki müşteri kaçmasın, memnuniyetsizlik beyan etmesin. 

Bu sebeple eskiden bazen esnaf kendisine göre bir çeşitlendirme yapardı. 

Mesela iki üç kardeş iseler biri bir tarafa diğeri diğer tarafa yakın dururdu ki müşteri kaçmasın. 

Ya da baba ve oğul ayrı siyasi tavırlar içinde görünürdü ki müşteri işyerini herhangi bir tarafa koymasın ve ticaretine devam etsin. 

Esnafın ancak küçük kısmı tamamen apolitik bir tavır içinde olurdu. Onlar için bile az çok bir tahmin yürütülürdü. 

Şimdilerde de elbette herkes her şeyin dışında kalmayı tercih etmiyor. Ama yine de apolitik bir tavır geliştirebiliyorlar. 

Eskiden, esnafın tezgâhındaki gazete en azından o işyerinin siyasetteki ana damarlardan hangisine mensup olduğunu gösterirdi. Dolayısıyla nabza bakmaya da gerek kalmadan herkes birbirini az çok anlardı.

Sonraları gazetelerin yanına televizyon kanal tercihleri de geçti. Ama bu açıdan ilginç bir tercih belirsizliği vardı. 

Zira muhalif kanalları açık tutmak muhalefetini net belli etmek anlamına gelirken iktidar kanallarını açık tutmak illa iktidarı destekliyor olmak anlamına gelmeyebiliyordu. 

Siyasi tavrı olmayanlar veya tercihini kimseye göstermek istemeyenler ise belgesel kanallarını ya da TRT’yi açık tutuyordu. 

Son on senedir bu tutum da değişmiş görünüyor. Zira şimdilerde TRT izlemek sadece iktidar taraftarlığını temsil ediyor. 

Sadece bu durum dahi siyasi rekabetin haksız rekabet olarak işlediğini göstermeye yetiyor. 

Türkiye demokrasiyi yeniden kazandığında TRT’yi de esnafı da siyasi tasalluttan kurtaracak. 

Demokrasiden yana dik durmak bu sebeple de önemli. 

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