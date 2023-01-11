Siyasî malzemeden siyasî malzemeye

AKMHP’nin başörtüsü değişikliği çalımını siyasi gole çevirme gayretlerine muhalefetin siyasi manevraları mani oluyor.

AKP’nin konuyu görüşme teklifine HDP önceki gün kapıyı kapattı. HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç’un gerekçesi çok netti:

“HDP’ye yönelik bir intikam davası olan kapatma davasının bütün hızıyla devam ettirilmesi, en son partimizin anayasal hakkı olan Hazine yardımının iktidar blokunun siyasi baskısı sonucu bir hak gaspı olarak Anayasa Mahkemesi tarafından ve Anayasa’ya aykırı şekilde bloke edilmesi ve özellikle bunun gerçekleşmesi için Cumhur İttifakı’nın bileşenlerinin ağır baskısının Anayasa Mahkemesi üzerinde yaşanması nedenleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi grup yönetimiyle Anayasa değişikliği teklifi hakkında görüşmeme kararı aldık. … diyalog çabalarını önemsiz görmüyoruz. Ancak iktidarın bizlere yönelik politikaları nedeniyle böyle bir görüşme zemininin ortadan kaldırıldığını düşünüyoruz.”

Gerekçenin en önemli kısmı da şöyle:

“Mevcut Anayasa’nın dahi her gün çiğnendiği, hukukun askıya alındığı bir süreçte anayasa değişikliğini görüşmeyi samimi ve inandırıcı, güven verici bulmuyoruz.”

Ayrıca Oluç, seçimlerin adil, demokratik ve eşit ortamda yapılmayacağına dair işaretler olduğunu da belirtmiş ve bu ortamda bu teklifin tartışılmasını samimi ve güven verici bulmadıklarını söylemiş.

HDP’nin bu dik duruşu aslında kıymetli. Keşke terörle arasına mesafe koymakta da bu kadar başarılı olabilse de biz de bu özlenen dik duruşu gönül rahatlığıyla alkışlayabilsek.

Bu olumsuz cevaba AKP’nin ilk cevabını Grup Başkanvekili Özlem Zengin “başörtüsü konusunu siyasi malzemeye dönüştürdüler” diyerek vermiş.

Halbuki “siyasi konu” kötü değildir, “siyasi malzeme” de kötü değildir. Ama kendisi bununla başörtüsünün siyaset üstü olduğunu kast ediyor olabilir. O zaman da, lideri Erdoğan’ın, başörtüsünü, gençliğinde mahir olduğu ayak topunda gollük pas konusu olarak görüp gösterdiğini kendisine hatırlatmamız ve mahcubiyetini katlatmamız lazım.

Zengin’in açıklamasında HDP’den AYM kararlarına saygı istemesi ise çok ilginçti:

“Sayın Saruhan Oluç beni aradı ve Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararı gerekçe göstererek kabul edemeyeceklerini söyledi. Ben de kendisine bunun o konuyla hiçbir alakası olmadığını ifade ettim. Anayasa değişikliği yapıyoruz ama bu manada yaptığımız çalışmayla bir alakası yok. Daha evvel bir HDP’li milletvekilinin milletvekilliği düştü. Anayasa Mahkemesi onların lehine karar verdi. Yani bir Anayasa Mahkemesi, yargı mercii onların lehine karar verdiğinde kabul et. Ama kendi aleyhine verdiğinde bunu reddet. Böyle bir şey olamaz. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan hem bireyler, hem kurumlar olarak yargı kararlarıyla bağlıyız. İtirazımız olabilir ama herkesin yargı kararlarının bu manada bağlayıcı olduğunu hatırlaması lazım.”

HDP AKP’ye “yargıyı siyasetinize alet ediyorsunuz” diyor. AKP HDP’ye “lehinize çıkan kararda neden itiraz etmiyordunuz” demekle yetiniyor. Açılan davayı iki kelimeyle de olsa savunamıyor, geçiştiriyor. Kıyamet alameti.