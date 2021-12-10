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10 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Sömürsemirbank

Ahmet BATTAL
10 Aralık 2021, Cuma
Bir hukukçu olarak kırk yıldan uzun zamandır banka ve faiz meseleleri ile ilgiliyiz ve faizsiz bankacılık özel ilgi alanımız.

(Bunları elbette övünmek ya da böbürlenmek için değil, aşağıda yazacaklarımızın bu bilgiyle değerlendirilmesi için yazıyoruz.) 

Kemal Kılıçdaroğlu geçen haftalarda Yeni Asya’da da okuduğunuz beyanında şunları söylemişti: “Türkiye’nin ekonomik bağımsızlığı tehlikededir. Faizciler ve dolarcılar Türkiye’de 83 milyon kişinin gelirine ipotek koymuş durumdadır. Ödediğiniz her kuruş vergi ya Lond- ra’daki tefecilere veya beşli çeteye gidiyor. Esnafa, çiftçiye, emekliye, işçiye, memura giden yok. Nereye gidiyor bu paralar?”

Önemli bir soru. Cevaba yardım için biz de bir parça kalem oynatalım:

Ama önce şunları baştan yazalım ki yanlış anlaşılmasın: Sermaye yoğunlaşmasının, büyümenin ve mülkiyet ve teşebbüs hürriyetinin aleyhinde olmaya elbette gerek yok. 

Zira müsabaka içtimaî ve iktisadî hayatın zembereği. Yeter ki devletler sosyal devlet uygulamalarıyla ve sivil toplum kuruluşları da sivil alan inisiyatifiyle bu olguların menfi yönlerini törpülemeye yeterince yardımcı olsun. 

Ana konuya gelince: 

Sermayenin yoğunlaşmasının en önemli ve en etkili aracı, aynı zamanda sanayi devriminin de ürünü durumundaki bankalar. 

Faizsiz bankacılık kurumları yani Türkiye’deki eski adıyla özel finans kurumları ve yeni adıyla katılım bankaları, çalışma prensipleri itibariyle elbette farklı bir kulvardalar. (Bunların da teorisi ve pratiği arasındaki farklar konusu ayrı bahis). 

Faizli bankalar sömürü düzeninin en esaslı araçları. 

Bu bankaların üst yönetimlerinin ve patronlarının; insaf, iyiniyet, fakiri gözetme, hayır ve yardımseverlik, duâ alma gibi vicdanî ve manevî duygulardan sıyırılmış olarak yaşadığı konusunda sanırız kimsenin şüphesi yoktur. 

Bunun kılıfı da “kurumsallaşma”. (Halbuki şer kurumsallaşınca şer olmaktan çıkmıyor!). 

Banka çalışanları ise Umur Talu’dan aldığımız ödünç tabirlerle; “dik kulelerin şık köleleri” durumunda. 

Bankalar aynı zamanda ülkeler arası sömürünün de aracı durumundalar. 

Bankalar sosyal çalkantıların ve sosyal tabakalaşmaya dayalı sınıf çatışmalarının da tahrik ve tahrip merkezinde yer alan, adeta her türlü düşüşte dört ayak üstü düşme maharetine sahip “dayanıklı” yapılar. 

Bakmayın arada bir bankaların da “battığına”. Batan hiçbir bankanın içinde patronlar boğulmaz. Onlar daima kaptan köşkünden geçilen dev filikayla sahil-i selâmete çıkar. Bankalarla birlikte batanlar daima gemideki zavallı kediler ve farelerdir.  

İşte o sömürsemirbanklardan biri, geçen Kasımın dokuzunda ve onunda “herkes ölür ve yok olur, ama bir kişi ölmedi ve yok olmadı” diyerek “reklâm yapan” bir kanka-banka idi. 

Bir kişinin hatırı için herkesi gömen ve “yok eden” bu bankanın hangi banka olduğunu en iyi CHP Genel Merkezi bilir… 

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