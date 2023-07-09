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9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Sosyal hayatı anlamak ve anlamlandırmak

Ahmet BATTAL
09 Temmuz 2023, Pazar
Son on senede Türkiye’de siyaset de siyaset okumaları da hayli değişti ve bu durum birçok kişiyi olduğu gibi sosyal ve dinî grupları da etkiledi, böldü, yeniden yapılandırdı, yeni konumlara konuşlandırdı…

Bugün, bu değişimleri anlama gayretlerimiz kapsamında, Ankara’daki Çankaya Üniversitesinin Siyaset Bilimi profesörlerinden Tanel Demirel’in ilginç bir değerlendirmesini değerlendireceğiz.

Karizmatik profesör Atilla Yayla’dan sonra Liberal Düşünce Topluluğunun başkanı seçilen Demirel, geçen günlerde sosyal medyasında, Liberal Düşünce Dergisinde 2015’te yayınlanan “Liberal Düşünce Topluluğu Çevresindeki Farklılaşmalar Üzerine” başlıklı yazısından bazı kısımları yeniden paylaştı.

Biz okuyunca bazı kavramlar yönünden aydınlandık ve zenginleştiğimizi hissettik. 

Bu yazının bir benzerini biz de bu köşede 14 Mayıs’ta “Siyasette farklı düşünme formülleri” ve 20 Mayıs’ta “Anlama, uyuşma ve mutabakat” başlıklı yazımızda kendi lisanımızla ve kendimizce ortaya koymuştuk. (Aşağıdaki izahları daha ilmî bulduğumuzu da memnuniyetle ifade edelim): 

***

“(Liberaller arasındaki) Ayrışmaların bize gösterdiği bir diğer nokta, Türkiyeli liberallerin siyasî düzlemde olup bitenleri anlamaya çalışırken, sosyal bilimlerin birikiminden faydalanma ihtiyacını derinden hissetmemeleri olduğudur. Farklı tutumların temelinde siyasî alanda olup bitenin ne olduğuna dair konulan teşhisler yatıyor. Teşhis gerçekliği bütün boyutları ve karmaşıklığı ile yansıtamıyorsa, sorun başlıyor. 

Şurası bir gerçek ki, liberal teori bize belli bir durumu “anlama” değil, halihazırda “anlaşıldığı” varsayılan bir durumu “değerlendirme” kriterleri sunar. Sadece liberal teoriyi bilen ancak sosyal bilimler birikiminden yeterince faydalanmayan biri, herşeyden evvel gerçekliğe doğru teşhis koymakta zorlanabilecek, hatalı teşhisler ise hatalı değerlendirmelere yol açabilecektir. Belli bir andaki ilişkiler ağını, toplumsal siyasî durumu gerçekçi bir biçimde okuyabilmek, sadece siyaset felsefesi ya da siyaset teorisi bilgisi ile yola çıkıldığında, mümkün değildir. 

Anlaşılmaya çalışılan ülkenin tarihi, siyaseti, zihniyet kalıpları, siyasî ve kültürel çatışma eksenleri konusunda derinlemesine bilgi sahibi olmak gerektiği gibi, karşılaştırmalı politika ve sosyolojinin verilerine de aşina olmak gerekir.

***

Demirel’in yazısındaki “liberal teori” yerine “herhangi bir teori” kelimelerini koyarsak tesbitleri genelleştirmiş ve faydamızı arttırmış oluruz. 

Mesela “herhangi bir teori bize belli bir durumu ‘anlama’ değil, halihazırda ‘anlaşıldığı’ varsayılan bir durumu ‘değerlendirme’ kriterleri sunar. Sadece o teoriyi bilen, ancak sosyal bilimler birikiminden yeterince faydalanmayan biri, her şeyden evvel gerçekliğe doğru teşhis koymakta zorlanabilecek, hatalı teşhisler ise hatalı değerlendirmelere yol açabilecektir.” cümleleri herkes için anlamlıdır. 

Bu cümleler özellikle aynı kaynaktan beslendiği varsayılan dinî grupların ve cemaatlerin güncel ve bilhassa siyasi konularda farklı ve hatta zıt sonuçlara ulaşmasını da izah ediyor. 

Sosyal hayatı “değerlendirme” kriterleri birbiriyle ile aynı olmayan iki grubun bu hayatı “anlama” ve “anlamlandırma” konusunda aynı kriterlere sahip olduğuna inanması aynı neticeleri almak için yeterli değildir.  “Kaynak aynı” demenin de fazla bir anlamı yoktur. 

Demek, teoriyi aynı anlamak yetmiyor, tatbikatı anlamak ve anlamlandırmak konusunda da anlaşma ve işbirliği lazım.

Maksatta ittifak, ancak bu ikinci tür anlama gayretinin yani hayatı aynı ölçeklerle değerlendirme başarısının bir sonucu olabilir.  

Ne mutlu maksatta ittifak edebilenlere…

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