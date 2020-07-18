Suç üstü, suç altı, altı suç, yedi...

Anayasa Mahkemesi bir bireysel başvuruda ilginç bir karar verdi.

Özeti şu: Görevdeyken 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından “FETÖ” ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle görevden uzaklaştırılan ve bir süre tutuklu yargılanan bir eski hâkim AYM’ye başvuruyor.

“Suç işlediğine dair somut bir delil bulunmadan ve mesleğinden kaynaklanan güvencelere riayet edilmeksizin” yani suçüstü hali yok iken varmış gibi yapılarak tutuklandığını ve böylece “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlâl edildiğini” ileri sürüyor.

Anayasa Mahkemesi bu iddiayı AİHM’e rağmen ve “örgüt üyeliği suçu kişisel bir suç ve ağır cezalık suçüstü hali var” diyerek reddediyor.

AİHM bir kararında, hâkimlik/savcılık mesleğinden kaynaklanan güvencelere riayet edilmediğinden bahisle başvurucu hakkında uygulanan tutuklama tedbirinin kanuna uygun olmadığı sonucuna varmış durumda.

Yani AİHM “suçüstü yok iken suçüstü hali varmış gibi yapamazsınız” diyor.

Ama AYM, son karar mercii olan AİHM’nin bu konuda ne dediğini ve ne diyeceğini gayet iyi bildiği içindir ki şunları yazıyor:

“AİHM’nin kesinleşmiş kararları bağlayıcı olmakla birlikte, Türk hukukunda yargı mensuplarının tutuklanmasına ilişkin kanun hükümlerinin yorumlanması Türkiye Cumhuriyeti’nin kamu gücü makamlarına ve nihaî olarak mahkemelerine ait bir yetkidir. Türk Mahkemeleri’nin ulusal hukuka ilişkin yorumlarının Sözleşme’de güvence altına alınan hak ve özgürlükleri ihlâl edip etmediğini incelemek AİHM’in yetkisinde ise de AİHM’in ulusal mahkemelerin yerine geçerek ulusal hukuku ilk elden yorumlaması uygun görünmemektedir. Türk hukukundaki kanun hükümlerinin anlamlandırılmasında ve yorumlanmasında Türk Mahkemeleri AİHM’e göre çok daha iyi konumdadır. … Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere Türk yargı organlarının ulusal hukuka ilişkin tesbit ve değerlendirmelerinde AİHM’in Türk hukukuyla ilgili yaptığı yorumdan farklı bir sonuca ulaşması, AİHM kararlarının Türk hukuk sistemindeki yeri ve önemiyle çelişen bir durum olarak kabul edilmemelidir.”

Özetle AİHM “suçüstü yokken suçüstü var denilerek tutuklama yapılması Türk Hukukuna da aykırıdır, bu işlem hak ihlâlidir” diyor.

AYM ise “suçüstünün ne olduğunu değerlendirme hususunda AİHM de yetkiliyse de bu kavramın bizdeki karşılığını tesbit asıl bizim mahkemelerimizin işidir, bu sebeple AİHM kararını bu yönden bağlayıcı görmüyoruz” diyor.

Hâlbuki bütün dünya biliyor ki milletvekili dokunulmazlıkları ve diğer yargılama/tutuklama ön şartlarının bir ana kavramı olarak “suçüstü” bütün dillerde ve hukuk sistemlerinde aynı anlama gelir.

Dağda elinde silâhla askere ateş ederken yakaladığınız teröristi “suçüstü” yakalamış olursunuz, ama 15 Temmuzdan çok önce hazırlanmış olması gereken yüzlerce sayfalık listelere göre uygulama yaparak bir hâkimi evinden gözaltına alırsanız suçüstü olmaz.

Bu Avrupa’da da böyledir, Patagonyada da…

Bizde ise -elbette şimdilik- “altı suç, yedi …” kuralı geçerli!

