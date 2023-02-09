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9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Şüphe kası ve kalp pası

Ahmet BATTAL
09 Şubat 2023, Perşembe
Zelzele sonrasında sosyal medyada birkaç ayrı kaynaktan gördüğümüz bir fotoğrafın paylaşılma biçimi ve ardından yazılan yorumlar dikkat çekici ve rahatsız ediciydi.

Mersin’de yapılmış ve yakın zamanda faaliyete geçmiş olan yeni Şehir Hastanesinin “çürük” olduğunu iddia edenlerin delili hastanenin gövdesinde boydan boya açılmış olan yarığı gösteren bir fotoğraftı. 

Oysa bu çatlak binada değil binanın iki bloku arasındaki bitişme çizgisindeki (dilatasyondaki) kaplamalardaydı. Yani binalar sağlamdı ve bu çatlaklar aslında beklenen olağan bir durumdu. 

Basit teknik bilgiye sahip olmayan ve konuya şüpheyle yaklaşmayı başaramayanları avlamak için gerçek bir dezenformasyon örneği idi. 

Delil, görünüşte, “AKP iktidarı sağlam bina yaptırmayı başaramadı” dedirtmek içindi. Ama aslında bu doğru hükmün binlerce doğru delili varken bu açıkça yalan delile bilerek ya da bilmeyerek sarılmak ya sadece yanlıştı ya da başka amaca hizmet ediyordu. 

Bunları neden yazdık? 

Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin koordinatörü İdris Kardaş “Dezenformasyon Bildirim Servisi” adıyla bir elektronik hizmetin faaliyete sokulduğunu bildirmiş ve “Deprem felaketinde yalan olduğunu düşündüğünüz her bilgiyi, haberi ve sosyal medya paylaşımını bildirin, doğrusunu araştırıp yayınlayalım.” demiş.

Gerçekten 6 Şubat zelzelelerinden sonra sosyal medyanın ürkütücü gücü daha iyi ortaya çıktı. 

Hayra da hizmet edebilir ama şerde de kolaylıkla kullanılabilir bir kuvvet bu. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve benzeri kamusal mekanizmalar, sosyal medya denetimi yapmak ve bu mecranın kötüye kullanılmasını engelleme için kısmen işe yarayabilir ama kâfi değil. 

Bilhassa son sekiz on yıldır süren siyasi gerginlik politikaları ve “Allah beni affetsin”e sebep oldukça ortaya dökülüp saçılan onca yalan ortada. Hal böyleyken, muhaliflerin, devletin herhangi bir kurumuna, salt iktidarın elinde kaldığı sürece tamamen güvenmesini beklemek ve güvenmeyene kızmak safdillik olur. 

Hele konu siyasetle ve güncel meselelerle böylesine ilgili ve sübjektif değerlendirmelere bu ölçüde açık ise… Sadece resmi beyanlarla güven tesis etmek çok zor. 

Bilhassa zelzele sonrasının dersi de gösteriyor ki yalanlara karşı siyaset, devlet ve toplum olarak derhal bir tedbir almak zorundayız. 

Kastımız elbette sansür ve benzerleri değil.

Öncelikle bu tür resmî merkezleri toplumun bütün kesimlerinin temsil edilebileceği türden ve şûralara istinat eden bir yapıya dönüştürebilmek lazım. Sosyal medya izleyiciliği yapmak amacıyla bir tür küçük TBMM oluşturabilmek lazım. RTÜK’ün yapısı emsal alınabilir. 

Ardından da eğitim lazım. Her kademede ve her araçla genel olarak eğitim. Sadece öğrenciye değil. Herkese yönelik olarak.

Eskiden TRT’de var olan “beş dakika” kuşakları gibi bilgilendirici, uyarıcı ve uyandırıcı eğitimler.

www.teyit.org’un literatüre kazandırdığı “şüphe kası”nı çalıştırmanın usulünü gence de yaşlıya da öğretmek lazım. 

Aksi halde kalbi paslı yalancı ve tezviratçı kişilerin meydana getireceği büyük musibetlerle de karşılaşmak kaçınılmaz. 

Her şeyi devletten beklemek doğru olmadığı gibi tehlikeli de. Hele o devlet tek adam anlayışının elinde ise. 

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