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19 ARALIK 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Suriye mi oluyoruz, Kuzey Kore mi?

Ahmet BATTAL
19 Aralık 2019, Perşembe 01:12
Meş’um darbe teşebbüsü bahanesiyle başlatılan 20 Temmuz KHK süreci kapsamında Devlet Memurları Kanununa bir hüküm eklendi ve memuriyete girişte herkes için güvenlik soruşturması getirildi.

CHP bu hükmü Anayasa Mahkemesine götürdü. AYM de bu düzenlemeyi yürürlükteki Anayasa’ya aykırı buldu ve 29.11.2019 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 24.07.2019 tarihli ve 18/73 E. 19/65 K. sayılı kararıyla iptal etti. 

Gerekçesinin bir kısmı şöyle: 

“Bu alanda düzenleme getiren kuralların kamu makamlarına hangi koşullarda ve hangi sınırlar içinde tedbirler uygulama ve özel hayatın gizliliğine yönelik müdahalelerde bulunma yetkisi verildiğini yeterince açık olarak göstermesi ve olası kötüye kullanmalara karşı yeterli güvenceleri sağlaması gerekir... Ancak böyle bir düzenleme ile kişilerin özel hayatlarını ilgilendiren veri, bilgi ve belgelerin resmî makamların keyfî müdahalelerine karşı korunması mümkün hale gelebilir.”

Son iki satıra dikkat: “Resmî makamların keyfî müdahaleleri!”

Kararın bizce özeti şöyle: 

“Böyle işleri ‘ben yaptım oldu’ diyerek yapamazsınız. Bilhassa ‘senin güvenlik soruşturman uygun gelmedi’ türünden red içeren icraatınızın keyfî olup olmadığının yargı tarafından denetlenmesini sağlayacak bir sistem kurmalısınız.”

Bu iptalle aslında ortaya bir boşluk çıkmadı. Ama birileri sanki bir kanun boşluğu varmış gibi gaza getirildi ve harekete geçirildi. (AYM kararında da buna sebep olabilecek bazı cümleler yer almıştı. O da ayrı mesele).

Adları bilinen bir kısım milletvekilleri önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisine çok vahim bir kanun teklifi verdiler. Güvenlik soruşturmasından geçebilmek için aranacak şartlar şöyle:  

“Anayasa’ya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, bu örgütlere yardım etmemek, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamak ya da kullandırmamak, bu örgütlerin propagandasını yapmamak.” 

İyi de Sayın Milletvekilleri, sabıka kaydı zaten memurluğa girişin ön şartı olarak var ve yerinde duruyor. Ve bu yazdıklarınızın hepsi zaten suç. Bir kişinin bu eylemleri yapmış olup olmadığını gösteren tek sağlam delil, kesinleşmiş mahkeme kararı yani sabıka kaydı. Memur adayının sabıka kaydı yoksa onun başvurusunu reddedenler onun bu suçları işlediğini Mahkemede neye dayanarak ispat edecek?

Düşünüyor musunuz Sayın Vekiller! Bu teklifiniz kanunlaşırsa, halkın reyiyle milletvekili ve hatta cumhurbaşkanının tercihiyle Bakan olabilecek olan bir kişi, “güvenlik soruşturmanız uygun gelmedi” türünden keyfi tasarruflar sonucunda o bakanlıkta memur dahi olamayacak.

Biz yine üç hafta önceki teklifimiz yapalım: 

Oldu olacak Anayasa’ya da bir hüküm koyun da milletvekili aday adayları için de sabıka kaydı yanında yukarıdaki kurallara uygunluk yönünden devlet (yani saray) tarafından denetlenme ve ön onay kuralı getirin. 

Böylece Meclisinizi adı “Türkiye Büyük Devlet Meclisi” olsun.

Sonra biz de başlıktan seçip bu Devlete yeni isim teklif edelim. 

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