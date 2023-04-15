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15 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Susturuculuyla susturulan sesler ve Temiz Eller

Ahmet BATTAL
15 Nisan 2023, Cumartesi
Önce kelimeler ve kavramlar…

Sus: Emir kipi. Hataları söyleme!

Sustur: Emir kipi. Kusurları, günahları ve suçları söyletme ve yargılatma.

Susturucu: O antidemokratik emir kipini kullanan ve söylemek isteyeni susturmaya çalışan siyasetçi. 

Susturuculu: Tabanca modeli. Kimin neden öldürdüğünün anlaşılmaması için silah sesini gizleyen aparatlı tabanca. Ama unutulmasın ki kılıç kesmez el keser…

Susturulan: Muhalif olan ve çok şey bilen herkes.

Sesler: İçten gelenler, doğrular. 

Şimdi bu kelimelerin hakikatleri…

Sinan Ateş cinayeti hakkında Ankara’daki milliyetçi/ülkücü camianın çok şey bildiği açık. 

Bu sebepledir ki o camianın bütün büyük ağabeyleri “kime rey verelim” sorusunun cevabı hususunda ya kararlı ya şaşkın. Ama Cumhur İttifakı ile yollarını çoktan ayırmışlar.  

Yarı kamusal iftar sofralarında bile bunlar kolaylıkla dillendiriliyor.

Merhumun muhalif duruşunu hazzetmeyen bir liderin “susturun” emri uygulanmış.

Emri veren, hemen hemen herkese göre belli. 

Emri alıp aşağısına aktaran taşeron da belli gibi.

Taşere emri alıp icracılara aktaran da az çok belli. 

Çoğunun bıyığı uzun, beli silahlı. 

Bir kısmının dilinde vatan ve millet sevdası da var. (Bu dil ağızdaki et parçası, yoksa göğüs kafesindeki hayat kaynağı olan dil değil.)

Bazıları bu sürece sadece “emirdir, demiri keser” diyerek dahil olmuş. Sorgulamamış. Düşünmemiş. 

Ama sonuçta “kulaktan kulağa” oyunlarında olan olmuş. Baştaki, “sesini kesin” demiş. Ama ayaktaki “daimi sükut sağlamak için neyi kesmek lazımsa onu kesin” olarak anlamış ve öyle de yapmış.

Konuşan ne söylemiş ki baştakini de ortadakini de kızdırmış bilemiyoruz. 

Ama herhalde işin içinde bazı şahsî dosyalar da var.  

Ve bunlar bir gün ortaya çıkacak. 

Susurluk ve susuzluk ve sessizlik ne kadar da yakın kelimeler. 

Geliyor gelmekte olan. 

Temiz Eller (Mani Pulite) operasyonları için millet gün sayıyor.

“Nerde bizde öyle savcılar” diye endişe etmeye gerek yok. 

Berlin’de hakimler varsa bizde de vardır. 

Roma’nın Antonio Di Pietro’su varsa bizim de olabilir. 

Tangentopolilerin kayıtları elbette çıkar bir yerlerden. 

Gelecek seçimlerin, temizlik harekâtının başladığı, demokrasinin gerçekten yerleştiği, kökleştiği ve derinleştiği günlere kapı açmasını diliyor ve bekliyoruz.

Bunun için önce Millet İttifakına amasız yamasız destek lazım. Tereddüde yer yok.

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