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5 KASIM 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Tahterevalli siyaseti ve Türk Tipi Başkanlık

Ahmet BATTAL
05 Kasım 2022, Cumartesi
Mahir Ünal’ın MHP tarafından istifaya zorlanması ve AKP’nin bu baskıya dayanamayıp Ünal’ı istifa ettirmesi entelektüeller arasında ciddi bir dalgalanmaya sebep oldu.

Biz, yedi yıldan bu yana, AKP’ye, bazı dostlarımızı kızdırmayı da göze alarak, “AKMHP” diyorduk. Şimdi bunu başkaları da dile getirmeye başladı. 

“AKP MHP’yi dönüştürüyor” ya da “AKP MHP’nin gücünden faydalanıyor” diyenler ve öyle zannedenler, yanıldıklarını iyice anladılar.

Rüya aleminde yaşayan ve arzularına fikir kılıfı giydirip AKP’yi “dindar demokratların temsilcisi” sayanlar ve sananlar, “MHP AKP ittifakı”nı “MHP’nin demokratlara iltihakı ve desteği” olarak anlamaya ve anlatmaya istekliydiler. Uyandılar. 

Hele “milliyetçiler demokratlara iltihak ediyor, tam da Üstadın dediği oluyor, bunun nesine itiraz ediyorsunuz” deyip, “bu iş öyle sandığınız gibi değil, karamanın koyunu …” dediğimizde bize kızanlar, şimdilerde mahcubiyetlerinden iyice şaşkın ve perişan durumdalar.

Zira anladılar ki; 

MHP bir siyasi cereyanı temsil eder. Benzerlerinden ayırt edilebilmesini sağlayacak karakteristik özellikleri vardır. Gerçek bir partidir. 

MHP kolay lokma değildir. Kemik partidir. Lideri değişse de parti ayakta kalır. Muhalefette kalsa da hatta bölünse de parti ayakta kalır. 

Bu özellikleri sebebiyle, MHP, öyle kolay kolay başka fikirlere ve hele demokratlara, ideolojik olarak destek olacak bir parti değildir. 

Oysa AKP bir nevzuhur oluşumdur. Hayatiyeti şimdilik iktidarına bağlı. Gerçekten bir parti olup olmadığını anlamamız için iktidardan düştükten sonra üç seçim geçirmesi gerekir. Üç seçim döneminde sonra da ayakta kalabiliyorsa artık belli ki partidir. Değilse değildir. 

Zira iktidarla parti olunmaz. İktidarda kalarak parti kalınmaz. Partiyle iktidar olunur. İktidardan gidilir, gelinir, iktidara ortak olunur, muhalif olunur vs. Ama hep var olunur. 

AKP böyle bir parti değil. 

Böyle olmadığı şu sorunun cevabıyla belli: 

Recep Tayyip Erdoğan iktidardan düşse ve bu işleri bırakıp siyasetten çekilip köyüne dönse AKP ne olur? 

Bu soruya herkes “kısa sürede dağılır” cevabını verecektir. O halde AKP bir parti değil. 

“Parti gibi parti” ile “hayal gibi parti” kavuşup güreştiğinde hangisinin hangisini yiyeceğini tahmin etmek için “hangisinin oy oranı daha büyük” diye sormayız. “Hangisi daha parti” diye sorarız. 

Birilerinin, “koalisyonlardan kurtulalım” diyerek millete yutturduğu “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” denilen ucubenin, Türk siyasetinin bütün dengelerini bozacağı belliydi. 

En ilginci, bu siyaseti planlayanların bu projeye alet ettiği AKP’yi döndüre dönüştüre bugün soktuğu hal. 

Bizim “tahterevalli siyaseti” adını verdiğimiz bu sistem sürdüğü ve Kürt Milliyetçileri Türk Milliyetçileri tarafından kriminalize edilip meşru siyasi sistemin dışında tutulduğu sürece MHP siyaset tahterevallisinin merkezinde duracak. Orta sağ ve orta sol siyasetten hangisini tercih ederse yani tahterevallide hangi tarafa ayağını uzatırsa o tarafı iktidar yapacak. Zavallı Siyasal İslamcılar da ara ara “biz iktidara geldik” sanacak. 

Görünüşte iktidar olmayıp gerçekte iktidar olmak ve siyasette vesayet sürdürmek tam da budur. 

Bu sebeple eski AKP millet vekili Mehmet Metiner’in twitinde yazdığı “Yüzde 50,1 mecburiyeti, fikrî ve siyasi saflığı bozuyor. Sayısal olarak çok olan, mecbur olduğu azın fikri ve siyasi çizgisine evrilerek kendisi olmaktan çıkıyor.” tesbiti bizim için son derece basit ve eski bir gerçeğin ifadesi. 

Yine bu sebeple derhal Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme dönmeye ve siyasetin asıl yapıcı gücü olan Demokratları iktidarda tutmaya ihtiyaç var. 

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