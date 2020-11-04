Takma, çakma çanta

Geçen hafta Macron’un ırkçı densizliğinden sonra Erdoğan’ın dâveti üzerine Fransız mallarını boykot etmenin gerekli olup olmadığı ve bu kapsamda nelerin yapılabileceği hayli tartışıldı.

Kılıçdaroğlu, pahalı marka bir çantayı kast ederek “Emine Hanım’ın bir çantası var, onu da sarayın bahçesinde yaksın” deyince Erdoğan “Sende zerre kadar yürek varsa benimle ilgili konuş, eşimle ilgili konuşma. Yakılacak çantaları arıyorsan sizde çok” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun eşinin ve ailesinin marka ve harcama alışkanlıkları hakkında fazla bir bilgimiz yoktu, ama bu itirazla bu konuda da şüphelenmemiz gerektiğini(!) anlamış olduk.

Gerçekten siyasetçi eşlerinin üzerinden siyaset yapmak çok dikkat isteyen bir iş. Onları siyasetin çirkefliğinin dışında tutabilmek siyasetin de başarısı olur.

Zira hanımlar, fıtrî “şefkat kahramanı” olmanın avantajlarını, eşlerine doğru şekilde nüfuz ve tesir ederek siyasette ve devlette de kullanabilirlerse devletin adaleti daha iyi tecelli eder. Aksi halde denge bozulur. Tarihte de hep böyle olmuştur.

Bu sebeple biz de öteden beri siyasetçilerin siyasetçi olmayan hanımları hakkında yazarken dikkatli ve çekingen olduk.

Ama meselâ 2011’de Uludere Ortasu’da yaşanan facia sonrasında o yere gidip basına “sorumlular mutlaka cezalandırılacak” anlamında “söz verdik bu işin sonuna kadar gideceğimize dair” diyen başbakan eşi olunca iş değişebilir.

Konu hakkında yaklaşımımıza dair bir örnek için 8 Mart 2012 tarihli “Kadınlar gününüz kutlu mu oluyor ne?” başlıklı yazımıza bakılabilir. Linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/kadinlar-gununuz-kutlu-mu-oluyor-ne_205650

“İtibardan tasarruf olmaz” diyen ve “kendim için değil ya, devlet için yaptırdım” dediği Külliyedeki konutunda ailesiyle birlikte yaşayan ve damadını da bakan yapan bir cumhurbaşkanının, ailesini gerçekten bu işlerin dışında tutmak isteyip istemediği çok su götürür bir konu.

Nitekim Hürriyet’ten Hande Fırat köşesinde Külliyeden “bana aktarılan bilgiler” diyerek şunları yazdı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan çantalara asla büyük paralar vermiyor. Orijinal marka çanta kullanmamaya özen gösteriyor. Yani iddia edildiği gibi büyük rakamlara çanta alınmıyor. Daha çok yerli malını tercih ediyor. Orijinalin yerine çakma yani imitasyonlarını alıyor.”

Bir tür suç isnadı da içeren böyle yakışıksız bir beyanı yazan gazeteciye Cumhurbaşkanından veya Hanımefendiden henüz bir cevap gelmedi. Zaten ne denilebileceği de merak konusu.

Zira bugün Türkiye’nin dört bir tarafında savcılar o imitasyon denilen çantaları üretenlere ve satanlara, marka hakkını ihlâl ettikleri gerekçesiyle çatır çatır dâvâlar açıyorlar. Büyük markaların genç avukatlarından oluşan bir hukukıyım sektörü bile var. Esnafa soran bilir. (Yukarıdan paket çay fırlatan da bilir mi bilmeyiz!)

Ama neresinden bakarsanız bakınız sıkıntılı bir itiraf ya da iftira hali var.

Öyle ya, Fırat’ın bu yazdıkları doğruysa neden daha önce yazılmadı da tam şimdi boykot meselesi tartışılırken yazılıyor.

Hande Fırat’ın Sarayla ilişkileri gazeteciler tarafından yakından biliniyor ve takip ediliyor iken bu sözler geçiştirilemez.

Sonuç net: Bu sözler saray iktidarının olaylara ve konulara -bizi dünyaya rezil edebilecek kadar tehlikeli- “imitasyoncu bakış”ını ele veriyor.