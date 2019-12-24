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24 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

Talimatlı savcılar listesi

Ahmet BATTAL
24 Aralık 2019, Salı
Geçen hafta TBMM’de Adalet Bakanlığının bütçesi görüşülürken İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi kürsüye gelmiş ve “talimatla” adalet dağıtıldığını söylemiş.

“Rastgele dağıtılmaktansa usulünce ve kuralınca dağıtılıyormuş, ne güzel işte” diyebilirsiniz. 

Ama bu “talimat”, “düzen” anlamında değil, “emir ve komuta” anlamında. 

Zaten dağıtılan da kömür yardımı ya da tuvalet kâğıdı değil, affedersiniz, adalet...

Bahşi’nin cümlesi aynen şöyle:

“Kim tahliye olacak, kim tutuklu kalacak diye özel yetkili duruşmaların savcılarına duruşmadan önce SMS talimatı veriliyor.”

Yani iddiaya göre “…öcü”lerin yargılandığı ağır ceza mahkemelerinde, duruşma celsesinin sonuna doğru mahkeme başkanı “iddia makamı olarak siz sanığın tutukluluğu konusunda ne teklif ediyorsunuz ya da ne talep ediyorsunuz” diye sorunca, duruşma savcıları dosyayı ve delilleri inceleyerek değil, cep telefonlarının mesaj kutusunu inceleyerek cevap veriyorlarmış. 

Mesajın nereden geldiğini açıklamamış Sayın Vekil. Ama biz bir araştırmacı-gazeteci olarak cevabı biliyoruz: Elbette başka bir cep telefonundan!

Bu durumda “hâkimlerin bu mesajdan nasıl haberleri oluyor” diye düşünmeden edemiyor insan. 

Ve cevap Neşet Ertaş’tan geliyor: “Kalpten kalbe bir yoooooooool vardır, görüüüüülmez”. 

Ama şunu daha çok merak ediyor insan olan insan: Adalet Bakanlığı ve HSK yetkilileri aslında ihbar sayılan bu konuşma üzerine ne yaptılar? 

a) “…dir ne yapsa yeridir” deyip geçtiler. 

b) “Milletvekilidir, Mecliste ne söylese yeridir” deyip sustular. 

c) “Adamın kürsü dokunulmazlığı var. ‘Sen adalet sistemimizi nasıl eleştirirsin’ diyerek hesap sorma şansımız yok. O zaman şimdilik boş verelim gitsin.” dediler. 

d) “Milletvekilidir, bilgiye dayalı konuşuyordur, elindeki bilgileri alalım ve gerekeni yapalım.” dediler. 

Sizce ne yapılmıştır? 

Bilmiyorsunuz. Bilmeyeceksiniz. 

Bilhassa D şıkkının gereği yapılmış olsaydı haberiniz olacak mıydı? 

Muhtemelen hayır. 

Ama ya bir gün birileri, özel yetkili mahkemelerin savcılarına duruşmaya çıktıkları gün duruşma saatinde hep aynı yerden “ardışık mesajlama” yoluyla ya da “şeylok yardımıyla” haber gittiğini iddia etmeye kalkarsa. 

Ona da Erol Evgin cevap versin:  

“İşte o an bir fırtına kopar,

Sanki o an yer yerinden oynar.

Hoyrat bir rüzgar eserken,

Sallanan gemi misali,

Sallanır durur içimde dünya.”

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