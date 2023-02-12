Tarafsız cumhurbaşkanı arayışı sel oldu

Zelzeleden sonra duygular kabardı. Gözyaşları sel oldu. Katı kalpleri de yumuşatır inşallah.

Ümmet gayrete geldi. Dualar sel oldu. Allah kabul eder de tekrarına mani olunacak tedbirleri almamızı lütfeder inşallah.

Millet hamiyete geldi. Yardımlar sel oldu. Zekât kantarası durmadan işler ve hakiki denkliği sağlayan bir köprü olarak ilelebet devam eder inşallah.

Bunlar tamam. Ama bir şey daha oldu:

Zelzeleden sonra, sosyal medya, güncel bir mesele olan cumhurbaşkanı adaylığı hususunda da adeta coştu, kabardı.

Neredeyse yeni bir cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkarıldı: Haluk Levent.

Ahbap adlı yardımlaşma organizasyonuyla uzun zamandan beri gözleri ve nazarları üzerine çeken sanatçı, 6 Şubattan bu yana sosyal medyanın en meşhurlarından biri.

Biz de kendisine ve ekibine “aman nazar değmesin” diyoruz.

Kendisi cumhurbaşkanı adaylığı gibi yakıştırmaları ve teklifleri ısrarla ve net biçimde reddediyor. Siyaseti siyasetçilere bırakan bu tercihini haklı buluyor ve saygı duyuyoruz.

Ama bu tartışma başka bir seli de gösteriyor:

Tarafsız cumhurbaşkanı arayışları da sel oldu.

Gerçekten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki tutumu ve sistemdeki tıkanıklık zaten ehline malumdu ama iktidar bileşenlerinin zelzeleden sonraki tutumu da sosyal medyada hiç iyi bir intiba bırakmadı.

Hele iktidarın façasını alan sosyal medyayı kısıtlayabilmek ve böylece “Lider”in gözüne girebilmek amacıyla kim olduğu henüz anlaşılamayan bir zavallı tarafından kotarıldığı anlaşılan internet bant daraltması uygulaması unutulacak gibi değil.

Hep yazıyoruz: Tek adam rejiminin en önemli özelliği, bir numaralı adamın etrafında, ona dalkavukluk yapmakla yetinen ikinci ve üçüncü … adamlardan başka gerçekçi ve gerçek bir “adam”ın bulunmaması.

Tek adam rejiminin, deprem sonrası alenen görünür olan yönetim krizinin baş sebebi olduğu fikri, bilhassa gençler arasında genel kabul gören fikir durumunda.

Bu da tarafsız cumhurbaşkanı arayışlarını hızlandırıyor.

Zira Haluk Levent’in “siyasi tutum” anlamında bilinen tek özelliği siyasete uzak ve tarafsız olması.

Yani uzlaştırabilici kişiliği ve bilhassa kriz anlarında tarafgirlik hissine kapılmadan karar verebileceği ve iktidarı ve muhalefeti tek yürek haline getirebileceği fikri.

Merhum Demirel’in 1993’te Merhum Özal’ın vefatından sonra cumhurbaşkanı olduğunda ve bilhassa 28 Şubat Sürecinde kendisini konuşlandırdığı tarafsızlık pozisyonu şimdilerde daha iyi anlaşılıyor ve özleniyor. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal’ın bilhassa Merhum Demirel’e yaptığı atıfların sebebi bu.

Millet İttifakı önümüzdeki günlerde bu hususu haklı olarak işleyecektir.