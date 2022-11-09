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9 KASIM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Tarım Kredi’den “tanzim satış”lara

Ahmet BATTAL
09 Kasım 2022, Çarşamba
Önceki gün TRT Haber’de Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü eski bankacı Hüseyin Aydın’ı dinledik.

 Birliğin kooperatif marketleri hakkında bilgiler verdi ve kooperatif marketlerin gelişip yaygınlaşmasını sağlayacak yeni bir projeden bahsetti. Bugün ayrıntıları açıklanacak olan ve “KOOP Bakkal” adı verilen bu projeyle marketçiliği başka bir noktaya çekeceklerini anlattı.

Bu projeyi duymaktan memnunuz. Dileyen her bakkalın bir tür alt bayi gibi çalışması bilhassa temel gıda maddeleri açısından bakkalları market zincirleriyle bir ölçüde de olsa rekabet edebilir hale getirebilir ve “bakkal amca” kültürünün ölmesini engelleyebilir. 

Ancak projenin gerçekten başarılı olması için bakkal seviyesinden bir tık yukarıda olan ama zincir marketlerle rekabet edemediği için sıkıntı içinde olan “market”leri de kapsama alması şart. Aksi halde marketler “desteklenen bakkallar” ile zincir marketler arasında gerilir ve “iki cami arasında beynamaz” kalabilir. 

Bir de ön şartımız var. Bankacılık sektörünü çok iyi bilen bir uzman olarak kendisi bir konuda bizzat inisiyatif almalı: Bakkalı bankanın ve bilhassa özel sektör bankalarının “insafına bırakacak” her yaklaşıma karşı çıkmalı. 

Aydın, programda, karambolden gol atma uzmanı olduğunu tahmin ettiğimiz muhabirin, üç harfliler de denilen zincir marketlerle ilgili olumsuz kanaate dayalı ve yanlı bazı tuzak sorularını bürokrasi tecrübesinin de yardımıyla kolaylıkla savuşturdu. (O muhabirin, ancak Rekabet Kurulunun ilgi alanına girebilecek türden piyasa manipülasyonları iddiaları ile ilgili olarak Birliği etkili ve yetkili gibi görmesi ayrıca bir hata idi.).

Aydın, konuşmasının dinleyebildiğimiz kısmında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın işaretleriyle, talimatlarıyla …” ve benzeri kalıpları kullanmayı maharet sayan klasik bürokratlardan oldukça farklı ve memnuniyet verici bir tablo çizdi. 

Konu hakkında tam bilgili bir “uzman” gibi değildi ama bir vizyoner gibiydi.

Konuşmasında tedarikçilerle zincir marketler arasındaki ticari ilişkilerde 90 ve 120 günlük vadelerden söz etmesinin sebebini tam olarak anlayamadık. Ama Türk Ticaret Kanununun 1530. maddesinin 5. fıkrasındaki “alacaklının küçük yahut orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal ya da hayvansal üretici olduğu veya borçlunun büyük ölçekli işletme sıfatını taşıdığı hâllerde, ödeme süresi, altmış günü aşamaz” hükmünü bildiğini tahmin ediyoruz.

Birliğin; Torku, Pınar, Ülker, Eti ve benzeri güçlü markalarla rekabet edebilmek için bir markaya ve bir marka logosuna ihtiyacı olduğu açık. Sanıyoruz bu konuda da uzmanları çalışıyordur ve yakında renginden çizimine, sloganından pazarlamasına kadar güçlü ve hatta uluslararasılaşmaya aday bir “çoklu marka” imajı görürüz.  

Kooperatiflerin ve birliklerinin en önemli ticari problemi, “kâr amacı” kavramına Türk Ticaret Kanununun yüklediği anlam ile uyumsuz bir kanuni düzlemde olmaları. 

Sadece üyelerin ihtiyacını gideren ve “piyasa”ya hitap etmeyen türden kooperatiflerin bir problemi yok. 

Ama hem piyasaya hitap edip hem de rekabet etme ve hatta oyun kurucu ve fiyat regülatörü olma iddiasını taşıyan bir organizasyonun “kârlılık” ve “verimlilik” kavramlarını yeniden kurgulaması da şart. 

Bir de siyasetten bağımsızlık konusunda yapılabilecekler önemli.

Ayrıca İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak’ın 1973’te başlattığı Tansa ve Tansaş marketlerinin özelleştirmeye giden hikâyesi bu konuda ders ve ibret alınması gereken iyi bir örnektir.

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