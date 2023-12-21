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21 ARALIK 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Tek adamlar cemiyeti

Ahmet BATTAL
21 Aralık 2023, Perşembe
Bu köşede sık sık “tek adam” sistemsizliğinin Türkiye’de devleti düşürdüğü halden söz ediyoruz.

Zira görüyoruz ki bu bir zihniyet. Cumhurbaşkanlığından başlıyor ve kamu kurumlarının başlarındaki adamların çoğuna sirayet ediyor. 

Bazı dostlarımız, kendince iktidar müdafaasının da bir gereği olarak, bize itiraz ediyor ve “dünyanın her yerinde ve Türkiye’de her kurumun ve kurulun başında bir adam var, tek adamlık bunun neresinde” diyor.

Bu müdafaa bile aslında haklı olduğumuzu gösteriyor. 

Zira mesele kurumların başındaki adamların bir “adam” olması değil “tek adam” olması. Zaten “adam” olsalar “tek adam” olmak gibi garipliklere tevessül etmezler. 

Tek adamlığın tipik özelliği şahlıktır, padişahlıktır. Kişinin kendisini kurumla özdeşleştirmesidir. Kurum çalışanlarını kendi şahlığının kapıkulu olarak görmesidir. Gece gündüz, tatil mesai, haklı haksız demeden 24 saat her istediğini yaptırmasıdır. 

İşte bir örnek:

Birgün’ün verdiği habere göre, İstanbul Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, pazar günü, Rektörlüğün resmî web sayfasında ve X’te “Filanca Otel Hakkında Basın Açıklaması” başlığıyla bir duyuru yayınlıyor. 

Güne dikkat. Tatil günü!

Duyuruya göre rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, Şeb-i Arus merasimi için Konya’ya gitmeye niyetlenmiş. Ailesiyle birlikte konaklamak üzere Konya’daki bir zincir otelde rezervasyon yaptırılmış. Pazar günü otele gittiğinde ise ayırtılan oda kendisine verilmemiş ve uzun süre bekletilmiş.  

“Kurumsal İletişim Koordinatörü” adını kullanan ama aslında rektörün “kişisel iletişim ve hizmet koordinatörü” olmak zorunda kaldığı anlaşılan zat da bu durum sebebiyle bir “resmî duyuru” kaleme alıp aynı gün resmî sitede yayınlamış. Ne de olsa o merasim de resmî!

(Bu duyurunun rektörün talebi ve talimatı ile yazıldığı ve yapıldığı varsayılabilir ama fiilen böyle olmayabilir de.) 

İletişim Koordinatörünün üslubu oldukça ilginç: 

-“Hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur.” 

Koordinatör neden üzülmüş ki? 

-“Rektörümüz ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17:00’ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir.” 

Rektörün ailesinden koordinatöre ne? 

-“… Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade … bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz...”

Nasıl bir telafi istendiği (mesela tazminat?) tam belli değil ama galiba kamuya açık bir özür beklemişler. 

Öyle ya… Şahımıza ve ailesine karşı bu hatayı yapanların burnu sürtülmeli ki bir daha yapmasınlar ve derslerini alsınlar!

Bu duyuru üzerine o otelin Kayserili sahibi ne yaptı tam bilemiyoruz. 

Bize göre, muhtemelen, hatayı “rektör nezdinde” telafi etmeye girişmek yerine kendisini ve otelini YÖK veya Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı “nezdinde” aklamayı tercih etmiş olmalı! 

Zira “rektör”ün iletişim koordinatörü aynı gün geri adım atıyor. Duyuruyu web sayfasından kaldırıyor ve X paylaşımını da siliyor. 

Belki de rektörün şahsî rezervasyonunu hatalı yapan bazı resmî görevliler hatalarını örtmek ve rektöre yaranmak için “kaş yapalım derken göz çıkardılar” ve gözü yerine böyle diktiler! 

“Tek adam rejimi” anlayışından kaynaklanan bu kusurun telafisi için rektörün duyuruyu kaldırtması yetmez. Büyük bir özür ve izah da gerekirdi. 

Olur mu?

Tek adam rejimi olmasaydı olabilirdi. 

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