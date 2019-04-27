Teklifler hızlı, Mansur Yavaş mı görelim…

Şehir içindeki ve bilhassa şehrin dört bir tarafından şehre girişteki akaryakıt istasyonlarının çoğunda bulunan ve “amele karavanı”ndan bozma gibi duran mevcut kötü prefabrik kutu mescitleri söküp atın.

AKP’li dostların dediğine bakılırsa Ankara’nın yeni Belediye Başkanı’nı fazla bir iş beklemiyordur.

Ne de olsa, yirmi beş senelik iktidarının ilk sekiz senesinde topal ördek olan, ama sonraki uzun kısmını sağlam horoz olarak geçiren Melih Gökçek, yapılacak her şeyi -hemen hemen- yapmıştır(!)

Bir iki küçük hizmeti de yavaş yavaş Mansur Yavaş yapar ve dünya cennetine ulaşırız.

Onlar bu hayalle avunadursunlar, biz yeni Başkan’a çevremizden not aldığımız birkaç küçük konuyu hatırlatalım:

1- İcraatınızı “tam şeffaf” hale getirin.

Ankara’nın dört bir tarafındaki ilân panolarınızı öncelikle bu maksatla kullanın. Başta ihaleler olmak üzere her şeyi yayınlayın.

2- Vatandaşların dilek ve şikâyetlerini internet üzerinden belediyeye ulaştırması ile yetinmeyin. Kendi denetim ekibinizi ve denetim mekanizmanızı kurun. Onlar sizin ve ekibinizin gözleri olsun.

Unutmayın ki “on iyi denetçi, bin iyi çalışan demektir”.

3- Bilhassa kamu malını tahrip edenlere karşı tedbir alın ve teşhir başta olmak üzere ceza vermekten çekinmeyin.

Meselâ Ankamall’ün önündeki yanyol bağlantısını kafasına göre kırıp bozan, ama üç haftadır asfalt tamiri yapmayanlardan hesap sorun.

4- Su birikintilerine sebep olan asfalt hatalarını giderin. Yollardaki metal kapakların yol konforunu bozmasını engelleyin.

5- Başta Sıhhiye köprüsündekiler olmak üzere şehrin tüm yaya merdivenlerini genişletin ve kolay inilip çıkılabilir hâle getirin.

6- Toplu taşıma araçlarının ve bilhassa dolmuşların fizikî kalitesini yüksek standarda bağlayın.

Meselâ yaşlı amcaların ve teyzelerin dizlerinin değeceği yerin sert olmaması lâzım.

7- Belediye otobüsleri gibi dolmuşlara da hat numarası verin ve araçların üzerine gece de görülebilecek şekilde konulması mecburiyeti getirin.

Dolmuşların da tarifesini internetten ulaşılabilir hale getirin.

8- Ankara’nın haşmetli camilere ihtiyacı kalmamış olabilir, ama mescit ihtiyacı artarak sürüyor.

Şehir içindeki ve bilhassa şehrin dört bir tarafından şehre girişteki akaryakıt istasyonlarının çoğunda bulunan ve “amele karavanı”ndan bozma gibi duran mevcut kötü prefabrik kutu mescitleri söküp atın.

Onların yerine, yolcuların mescit ihtiyacını karşılamak üzere şık, rahat ve prefabrik “mini camiler” yerleştirin. Yönleri kıbleye dönük olsun. Temizliği de size ait olsun.

Yaparsınız. Yaparsanız, reyi bilmeyiz, ama duâ alırsınız.