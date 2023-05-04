Telaşın sonucu: Akıl ve ahlâk tutulması

AKP döneminin eski muvafıkları muhalif.

AKP döneminin eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski TBMM başkanlarının çoğu, eski başbakanı Ahmet Davutoğlu, eski içişleri bakanları, eski bakanların büyük kısmı, eski milletvekillerinin bir kısmı, eski bürokratların tamamına yakını, eski muvafık gazetecilerin ekseri muhalif.

Bu muhaliflerin ortalıkta görünmemelerinin sebebi ya yuholası korku sebebiyle suskunluk ya da konuşsalar dahi ses duyuramamak. Zira medya da tek sesli.

Ve fakat, bilhassa seçim arefesinde, nevzuhur AKP’liler tarafından, muhalif olmak vatan hainliği ile eşdeğer tutuluyor.

Yani yine eski dostlar hain, yine eski dostlar darbeci, yine eski dostlar düşman…

İşte birinci örnek:

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçen hafta seçimlerin “şampanya patlatanlarla temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb’ine hamdedenler” arasında olacağını söylemişti.

Elbette herkes gibi o da biliyor ki bu bir genellemedir ve genelleme olarak kabul edildiğinde sadece bir yönüyle doğrudur.

Ama o da biliyor ki bu genellemenin arka planında şu cümle saklıdır: Eski dostlar eskiden melekti. Şimdi karşımıza geçtiklerine göre artık melek elbisesi giymiş şeytanlardır. (Üstelik halefi olduğu bakan Sadullah Ergin de buna dahildir).

Dini siyasete alet etmemek gerektiğine inanan dindarlar buna ne der? Tıss mı?

Ardından ikinci örnek:

İçişleri Bakanı, Risale-i Nur da okunan ve fakat siyasete alet edilen vakıflardan birinin kürsüsünde dört gün önce şunları söyledi:

“15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi, halkın sokağa dökülmesi karşısında başarısız oldu. 15 Temmuz onların fiilî darbe girişimiydi. Şimdi burada söylüyorum. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir. 14 Mayıs 2023, Batı’nın siyasi darbe girişimidir. Türkiye’yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların, 14 Mayıs’ta, her birini bir araya getirerek oluşturulabilecek darbe girişimidir.”

Yani aslında Süleyman Soylu, “dış güçler iktidarımıza darbe yapmaya çalışıyor, birileri de seçimlerde karşımıza aday olarak çıkmak ve muhalefet etmek suretiyle bu girişime alet oluyor” dedi.

Şimdi, o Vakfın—alet edileceğini anlayıp çoktan ayılmış ve ayrılmış olan eski yöneticilerine değil—ama yeni yöneticilerine şunu soralım:

Siyasetini böyle yapan bir İçişleri Bakanının iktidarından memnun musunuz? Kendisinden başka herkesi vatan haini sayan ve muhalefetin iktidara gelme isteğine “darbe” diyen bir demokratı(!) Vakfınıza davet etmekle Bediüzzaman’ın ruhaniyetini de memnun edebildiğinizi düşünüyor musunuz?

Ve üçüncü örnek:

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan el artırdı ve üç gün önce şunları söyledi:

“Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi teslim etmez.”

Gerçi birileri hemen cümleyi tevil etti ve “o aslında ‘Benim milletim Kandil’den aldığı destekle cumhurbaşkanı ADAYI olana bu ülkeyi teslim etmez’ diyecekti, bir kelimeyi okuyamadı” diyerek kendince hayra yordu.

Ama demokrasi konusunda isteksizliğini zaten sizin de bildiğiniz bir Erdoğan’ın, önümüzdeki günlerde çok vesileyle hayli konuşulacak olan bu cümlelerinden memnun musunuz ey AKP’li dostlar?

Ne dersiniz?

