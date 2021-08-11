Tercih yapacaklara ufuk açıcı notlar-2

Dün ÖSYM bilgisayarının aday yerleştirme işindeki çalışma sistemini anlattık.

Bugün de tercihlerinizin size uygunluğu hususunda ilâve bazı tavsiyelerde bulunalım:

- Öncelikle, bu yazı ve benzerleri ile yetinmeyiniz. Elbette uzmanından destek almak en iyisidir. Mutlaka danışınız.

- Danışacağınız tek uzman PDR uzmanı değildir. Onunla yetinmeyiniz.

Ailenize danışınız. Arkadaşlarınıza danışınız. Meslek mensubu kişilere danışınız.

En önemlisi de kendi kendinize danışınız.

Kendi kendinize “ey meslek, bana uygun musun” diye sormayınız. “Ey nefsim, şu mesleğe uygun musun” diye sorunuz. “Bu mesleği icra etmek bana ne sağlar, ne kaybettirir” diye düşününüz.

- Okumak için başka bir şehre gitmeyi de düşünüyorsanız o şehrin size uygun olup olmadığını; iklimi, mesafesi, hayat standardı, sosyal çevresi gibi yönlerden iyice hesaplayınız.

- Doğru bir sosyal çevre edinirseniz, ailenizden başka şehirde okumak sizi geliştirebilir. Yeter ki öz denetiminiz ve disiplininiz iyi olsun. İşi baştan sıkı tutmaya azimli olunuz.

- Gideceğiniz şehirde sizi manevî yönden destekleyecek ve gönüllü ilişkilerle besleyecek arkadaş ve akraba çevresinin olmasını tercih sebebi sayınız.

- İki yıllık eğitimden dört yıllık eğitime dikey geçiş imkânı vardır, ama zordur. Aynı durum yatay geçiş için de geçerlidir. Benzer durum çift anadal ve yandal eğitimi fırsatları için de geçerlidir. Bu hayalî furyaya kapılmayınız.

- İşinize yaramayacak bir “dört yıllık” eğitim yerine işe yarayacak bir “iki yıllık” eğitimi tercih edebilirsiniz.

- Çoğu halde örgün eğitimle birlikte açık öğretimin uygun bir bölümünü de okumanızda fayda vardır. Çift diploma ve çifte uzmanlık her zaman iyidir. Hele birbiri ile uyumlu ise daha da iyidir. (Uyumdan kasıt elbette birbirinin tekrarı bölümler demek değildir).

- Hangi şehirde ve hangi üniversitede okuduğunuzdan daha önemlisi, hangi fakültede ya da bölümde ve hangi şartlarda eğitim aldığınızdır.

- Bitirme notunuzun değiştirilemez ve telâfi edilemez bir not olduğunu ve hayatınız boyunca önemli olacağını unutmayınız.

- Meslek seçimi eş seçimi gibidir. Seçeceğiniz mesleklerde “asla olmaması gereken” özellikleri ve “mutlaka olması gereken” özellikleri ve bir de “olsa iyi olur” ve “olmasa iyi olur” denilebilecek özellikleri listeleyip tercihlerinize buna göre yön veriniz.

- Hayatınızı, şimdiden, seçtiğiniz mesleğe göre planlayınız. Meselâ “gece bekçiliği” mesleğini (!) seçmiş değilseniz, geç kalkmaya ve dolayısıyla geç yatmaya alışmayınız. Meselâ “okumayı” sevmiyorsanız bazı mesleklere yaklaşmayınız.

- Size şan, statü, para vs. kazandıracak ya da sizi geçindirecek mesleğiniz ne olursa olsun, fikirde ve idealizmde mesleğiniz daima “hakikat mesleği” olsun. Böylece hem hayatınız hakikî hem mematınız geçici olsun.

Mesleğiniz şimdiden hayırlı olsun.