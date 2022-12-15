Tevil kabiliyeti ve AKP

Twitter takipçilerimizden birinin yazdığı şu tesbitlerle başlayalım (imlasına dokunulmamıştır):

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Hukuk, suçu ve suçluyu tefrik etme sanatıdır. Siyaset ve medya buna yardımcı olursa hukuk devletine, buna engel olursa suçu suçluyu korumaya yahut suçluyu ait olduğu mensubiyete teşmil ederek suçsuzlara zarar vermeye yol açar. Bu tecrübelerin hasılası medeniyet ve hukuk şuurudur.

Şahsi bir suçu bir etnik, dini, mezhebi grubla ilişkilendirerek fail yahut failler yerine bu gruplar aleyhinde kampanya yürütmek, bu grupları hedef ve suçlu ilan etmek nefret suçlarının, ayrımcı, ırkçı linçlerin başlangıcıdır.

İnsanın mensubu olduğu dinin kendinden başka dindarlık formlarında yaşanmasından az çok huzursuzluk duyması anlaşılabilirdir. Hatta bunu eleştirebilir de. Ancak onları kâfir ilan etmesi ne kadar yanlışsa, onları bir takım şahsi suçlarla ilişkilendirip suçlu ilan etmesi de o kadar yanlıştır.

Hele onların varoluş formu bizzat suç ilan edip onların tamamen ortadan kaldırılmasını istemek hangi hakla mümkün olmaktadır. Bunun tekfircilikten farkı yok ve bu hatayı sadece katı laikler yapmıyor, maalesef bazı dindarlar hatta ilahiyatçılar da yapıyor.

Suç ve suçluyu tefrik ve tecrit ettikten sonra farklı dindarlık formları yahut toplum gruplarını din açısından da laiklik açısından da eleştirmek mümkündür. Ancak onların toptan yok edilmesini istemek ne dine ne tarihe ne özgürlükçü laikliğe ne de hukuk devletine uygundur.

Üstelik farklı dindarlık formlarını yok etmek mümkün de değildir. İnsanlık tarihinin, SSCB tarihinin ve Türkiye tarihinin, sosyoloji ilminin, bizzat toplumun bu gerçeği çok daha yaygın olarak kamuoyuna öğretmiş olması beklenirdi. İdeolojik, dini önyargılar kolay değişmiyor. …

Fanatik, mutaassıp, köktenci düşüncenin sadece dindarlar arasından çıktığını düşünenler SSCB, Çin, Kuzey Kore, Arnavutluk, Nazi Almanyası gibi ülkeleri bir daha düşünsün. Bu ülkelerdeki totaliter baskı ve soykırımlara rağmen din ve farklı dindarlık formları yok olmamıştır.

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Yazıyı, yazarının bu cümlelerle kimleri kastettiğini düşünmeden ve “esas kaideler” biçiminde okumak mümkündür ve bu halde bir problem yoktur. Alkışlanacak bir yazıdır.

Ayrıca bunları şimdi yazmış bir yazarın altı sene önce de yazmayı istemiş ve yazmış (ya da yazamamış) olduğu varsayılabilir.

Ama hayır. Sekiz on senedir işletilen “cemaat eşittir terör örgütü” formülünün hatalı bir formül olduğunu asla kabul etmeyen bir yazarın yazısıdır yukarıdakiler.

Onun genel kanaatine göre “…öcü” yargılamalarında hata ancak istisnadır. Kendisine somut suç isnat edilmiş olmamasına rağmen terörist olarak damgalananlara, tek tek bakıldığında hiçbiri suç oluşturmayan ve sadece “cemaate mensubiyet”i gösteren türden delillerle verilen cezaları haklı ve yerinde bulmuştur ve bulmaktadır.

Yazar yukarıdaki cümleleri aslında güncel bir tartışmada adı geçen -ve AKP’yi besleyen ve AKP tarafından da beslenen- bir cemaati korumak adına yazmıştır. (Aynı yazarın, geçen haftalarda zincir marketler hakkında yapılan tartışmalarda adı geçen diğer bir nimmuhalif cemaatin hukuku hakkında yazmamış olması da ayrıca düşündürücüdür.)

Objektif okunduğunda herkese uyar gibi görünen yukarıdaki yazıdaki gizli kilit “Şahsi bir suçu bir etnik, dini, mezhebi grubla ilişkilendirerek fail yahut failler yerine bu gruplar aleyhinde kampanya yürütmek” cümleciğidir ve anahtarı da içindeki “şahsi bir suç” kelimesidir. Yazar bu cümlelerle bizim gibi muterizlere “…öcülerinki ‘şahsi suç’ değildi” demenin kapısını açmaya hazırlanmakta ama “suç ve ceza şahsidir”i unutuvermektedir.

Şeyh, mürit, hoca, talebe ve dolayısıyla cemaat ilişkisi içinde bir zamanlar yapılıp edildiği iddia edilen ve bugün başka maksatla ve kötü niyetle ortaya dökülenleri “şahsi bir suç” olarak nitelendirmek ama sıra başka muhalif grupların şahsi mensuplarına geldiğinde “cemaat eşittir terör örgütü” formülünü işletenleri haklı bulmak büyük başarıdır.

Yazar bir AKP entelektüelidir. Sanırız bu bilgi her şeyi anlatmak için yeterlidir.

