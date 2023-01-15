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15 OCAK 2023 PAZAR - YIL: 53

Troller, makul sesler ve seçim güvenliği

Ahmet BATTAL
15 Ocak 2023, Pazar
Özgür Özel’in yeniden başlattığı troller meselesi gerçekten dikkat çekici.

Seçim öncesindeki en önemli mesele, etkilenmeye hazır ve “yönlendirilmeye müsait” oyların, profesyonelce planlanmış doğrudan ya da dolaylı yönlendirmelerle yeniden AKMHP koalisyonuna “devşirilmesinin” nasıl engellenebileceği.

Altılı Masa buna çareler bulmaya çalışıyor. Önemli ölçüde de başarıyor. 

Seçim güvenliği gibi esaslı bir konunun, hukuk devleti ilkesi ve demokrasi uygulamaları açısından en tartışmalı bakanlık durumunda olan İçişleri Bakanlığına “emanet” edilmesi de o günün en korkulu konu başlığı. Kuzuyu kurda teslim etmek gibi bir şey.

Altılı Masa’nın gündeminde bu hususun da olduğu açık. Bu da ümit verici.  

Bu durum, Türkiye gibi, etkileyeni ve etkilenmeyeni az ama etkileneni çok ülkeler yani demokrasisi sığ ülkeler açısından özellikle önemli. 

Okumuş yazmış genç seçmenin dahi önemli kısmı şu ya da bu biçimde yönlendirmelere kolaylıkla kapılabilecek durumda. 

Buna bir de tarafsız veya muhalif bilgi kaynaklarının yetersizliği ve kaynaklara ulaşmaktaki engeller ve isteksizlikler eklenince işler iyice zorlaşıyor. Muhalif medyanın yaşadığı baskılar ortada. 

Siyasi münafıklık zehrinin tesirinde kalarak anketlerde reyinin rengini gizleyen orta yaşlı seçmenin bu korkusu ile yaptığı bilinçsiz zehirleme ve kötülük de buna eklenince korkular haklı olarak artıyor.  

Trollerin tipik davranışı, “muhalifmiş gibi” yapıp muhalif liderleri gözden düşürmeye çalışmak. 

Mesela geçen hafta Ahmet Davutoğlu’nun siyasetin inceliklerine uymayan bir beyanını alıp “bu adam Altılı Masa’yı yıkmaya çalışıyor” türünden dedikodularla masayı zayıflatmayı denediler. 

Görebildiğimiz kadarıyla bir parça da başarılı oldular. Ama Masa’daki liderleri tuzağa çekemediler. En azından şimdilik. 

Yine “altı partinin oyları eşit mi ki söz hakları da eşit oluyor” gibi saçmalıklarla güven yıkıcı etki meydana getirmeye çalışıyorlar. Ama başaramayacaklar. 

Bu türden darbeler Masayı yıkmıyorsa aksine sağlamlaştırıyor. İşbirliği iradesini ve arzusunu güçlendiriyor ve ömrünü uzatıyor. 

Aslında önemli olan, söylenenler değil yazılı olarak açıklananlar. Söz çok da düşünülmeden söylenmiş olabilir. Yazı ise tasarlanmıştır ve bağlayıcıdır. Liderlerin her söze başladıklarında ilk söylemeleri gereken budur: “Sözümüz de kıymetli ama çerçeve için siz altı imzalı yazımıza bakın” demeliler. 

Elbette Altılı Masa’daki liderlerin ve yakın çevrelerinin dikkatli olması gerekir ama gözden düşürmek istedikleri kişilerin en çirkin anını gösteren görseli seçip fotoğraf diye yayınlamayı maharet sayan iktidar medyasının kötü niyetle çalışan elinden tamamen kurtulmaları mümkün değil. 

HDP’lilerin ve onların savunucusu gibi görünenlerin Altılı Masa’ya yönelik teklif ve tavsiyeleri de böyle: 

“HDP’yi ve HDP seçmenini adam yerine koymazsanız size oradan destek çıkmaz” demek mantıklı görünebilir ama böyle diyenlerin bununla yetinmesi mantıklı değil. 

Bu kişiler iyi niyetlilerse ve makul sesleri temsil ediyorlarsa, asıl söylemeleri gereken, “HDP de terör örgütleri ile arasına bir mesafe koysun” demek olmalı. 

Aynı şekilde Altılı Masa’da eski AKP’li var ama “halen AKP’li” yok. Buna karşılık Altılı Masadaki MHP’den kopma milliyetçi damar demokrat damara iltihak etmeli ve ettirilmeli ki o Masa gerçekten bir “demokrasi masası” olabilsin. 

Kalıcı çözüm de ancak demokrasi masası ile elde edilebilir. 

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