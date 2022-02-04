Kemal Kılıçdaroğlu’nun trollere yönelik canlı yayın ifşaatından sonra bu iş hayli keyifli bir hal aldı. İnsanlar “Sedat Peker videosu izler gibi” izlediler.

O videoda troller hukukla tehdit ediliyor.

Hukukla tehdit en doğru tehdittir. Hatta “tek doğru tehdit hukukla tehdittir” denebilir.

“Trollük suç mu ki” sorusu bu açıdan ayrıca önemli. Sosyal medyayı sadece bilgilendirme ortamı olarak görmek gerekmez. Propaganda aracı olarak kullanmak da elbette mümkün ve hatta gerekli. Zira propaganda demokrasinin bir gereği.

Ancak belden aşağı vurarak propaganda yapmak bir haksız rekabet.

Siyasette haksız rekabet rakiplere ve siyaset piyasasına zarar verdiği gibi dolaylı olarak vatandaşa ve demokrasi kültürüne de zarar verir ve veriyor.

Bir haberi güya “haber gibi” ama aslında bir partinin propagandası olarak veren bir çakma gazeteci kendisini “gazeteci” olarak tanıtabilir mi?

Yüzü kızarmıyorsa neden olmasın?

Güncel bir konuda abartılı ya da yalan haber üzerinden tahripkâr yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı bunu aslında organize bir saldırı emrinin gereği olarak yapıyorsa “ben de herkes gibiyim” diyebilir mi?

Yüzü kızarmıyorsa neden demesin?

“Otoriter rejimin dijital tetikçileri” başlıklı haberi dünkü Yeni Asya’da ilk sayfadan okudunuz:

Prof. Dr. Funda Başaran, “Sosyal medyadaki tartışmayı bilinçli şekilde manipüle etmeyi en iyi yapan AKP. Çünkü AKP yanlısı olarak yazanların korkuları yok, oradaki faaliyetlerinden dolayı cezalandırılmayacaklarını biliyorlar.” demiş. Gerçekten önemli bir tesbit.

Biz bu deli cesaretinin arka planında başka şeylerin de bulunabileceğinden korkuyoruz.

Bu dönemde bir biçimde suça bulaştırılmış çok sayıda kişi kendisini bir tür tehdit altında görüyor ve soruşturmadan kurtulabilmek için yeni suçlar işlemeyi göze alıyor.

Trollük ve troliçelik de bunlardan biri.

Bu kişilerin bizzat kendileri için değilse de yakın çevreleri için kapağı henüz açılmamış suç ve soruşturma dosyaları “oluşturulmuş” olduğunu tahmin ediyoruz.

“İstemiyordum, ama zorla rektör yapıldım” diyen bir rektörün olabileceğini düşünebilir misiniz?

Biz de düşünemezdik, ama bizzat gördük ve birinci elden duyduk.

Trollük mahkûmu olmak da böyle bir şey ve daha kolay.

Sayın Başaran bu troller için ayrıca “ciddî biçimde finanse ediliyorlar” demiş.

Demek “Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”dan sonra bir de “Trolün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun”a ihtiyaç var.

Muhalefetin Siyasî Ahlak Kanunu çıkarma teklifi bu sebeple de önemli.