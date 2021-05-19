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19 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

TRT-2’de cinlik, masum Çincik

Ahmet BATTAL
19 Mayıs 2021, Çarşamba
Neden Çincik?

Çin; ülkesi kocaman, kelimesi minicik.

Nüfusu itibariyle en büyük ülkeye, harf sayısı itibariyle en küçük isim! Ne tezat.

Ama Çincik’in başka bir manası daha var. 

“Zavallıcık, masum yavrucak” gibi… 

Çin bir ülke; yani bayrak kültür ve toprak. 

Ülke ülkedir, ülkenin masumu suçlusu olmaz.

O ülkenin devletine gelince… 

Devlet dediğimiz, günahla boğuşmayı hayat gailesi etmiş insan denen mahlûkun var ettiği ve dolayısıyla “zerrâtı günahkârlardan mürekkep” bir varlık.

Devlet masum olamaz elbette, az ya da çok suçu, günahı, hatası vs. olur. 

Ama bir devlet İslâm’a düşmanlığı ve imanı sebebiyle Müslümanlara düşmanlığı yazılı ya da yazısız prensip haline getirmişse o zaman “dur” deriz, demeliyiz. 

Zira bu zulüm aynı zamanda insan hakları ihlâlidir de. 

Çin Devleti’ne bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde (ya da Doğu Türkistan’da) yaşayan Müslüman Türklerin dinî ve kültürel hürriyetleri meselesine de böyle bakıyoruz, bakmalıyız.

Ama içeride AKMHP dediğimiz iktidar bloku ve gizli bileşenler, iktidarı muhafaza edebilmek adına, bu ilkeleri bir kenara bırakmayı ve kirli işlere/ilişkilere girmeyi kendilerine bir hak ve hatta bir vazife görüyorlar. 

Bu iş neredeyse on yıl önce Şangay Beşlisi meselesiyle başladı. 

Asıl amaç, bizi AB sürecinden ve Hür Dünya ile kurduğumuz Medeniyetler İttifakı Girişiminden uzaklaştırmaktı. Kısmen başarıldı. 

Bir kısım Saray müteahhitlerinin içindeki Mao aşkı sönmüş gibi görünse de onlardaki Çin dostluğu din düşmanlığından kaynaklandığından hakikatte hiç bitmedi. 

“Sevsinler, ne yapalım” diyemeyiz. Zira millete de ve hatta “biz”e bile sevdirmeye çalışıyorlar.

Perinçekgiller Çin’i kendi TV kanallarında övüyor. 

“Övsün dursun, millet etkilenmez bunlardan” diyemeyiz. Zira maziyi bilmeyenler üzerinde bu övgülerin etkisi büyük oluyor. 

Çin Komünist Partisi tarafından ve tek parti rejimi altında yönetilen Çin Devleti halen de despotizm anlamındaki komünizmi temsil ediyor. 

Ama resmî ateizm politikasıyla Çin, asıl, komünizmin altı olan materyalizmi temsil ve teşmil ediyor. Bakmayın materyalizmin diğer bir versiyonu gibi görünen kapitalizme düşmanmış gibi yaptıklarına. 

Önemli olan despotik materyalizmin getireceği ateizm ve anarşizm riskine karşı uyanık olmak.

Bunu bilen her aklı başında siyasetçi ve dindar Türk bu işlerde doğru pozisyonun neresi olduğunu bilir. 

O zaman soralım: 

TRT’nin Kültür kanalı TRT-2’ye ne oluyor da her akşam yayınladığı sinema kuşağında, bilhassa son aylarda, sık sık, Uygurları hürriyet ve refah içinde gösteren Cin Devleti destekli Çin filmleri gösterip duruyor?

TRT yöneticileri de mi Saray müteahhitlerinden ya da siyaset bileşenlerinden etkilendi? 

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