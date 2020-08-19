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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Türk demokrasisi, bağımsızlık, özgürlük ve Kemalistler

Ahmet BATTAL
19 Ağustos 2020, Çarşamba
Dünkü yazımızda Biden ile ilgili açıklamalarını eleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur Altun da sosyal medyasından Biden eliyle dökülen ABD densizliği ile ilgili şu açıklamayı paylaşmış meğer:

“Günümüzün manda ve himayecilerine, Atatürk’ün ifadesi ile gaflet, dalâlet ve hatta hıyanet içinde olan iç bedhahlara karşı bütün gerçek Atatürkçülerin, Recep Tayyip Erdoğan liderliği altında kenetlenmesi, kendileri açısından, tarih karşısında en tutarlı ve sahici duruş olacaktır.”

Bu cümledeki “sahici duruş”un ne demek olduğunu anlayamadık ama geçelim.

Bu cümledeki mandacılığın vesayetçilik (mandat / mandatum) anlamında olduğu malûm.

Bu açıklamada “karşı” durulması gerekli görülen iç bedhahlar kimlerdir? Karşı durması istenenler “hayırhah” olarak görülüp Erdoğan’ın yanına çağrıldığına göre bu “bed”hahlar her halde iktidar olmaya çalışan muhaliflerdir. Bunu da geçelim. (Ama skandal olarak kayda geçelim!)

Yarım ağızla da olsa Kemalistleri Erdoğan’ı kenetlemeye çağırmanın sonucu şimdiden belli: 

Bir kısım Kemalistlerin, topyekûn Batı, AB ve ABD düşmanlığından kaynaklanan tutumlarla Rusya’cı ve Çin’ci olduğunu ve bunların önemli bir kısmının bilhassa 17-25 Aralık sonrasında Sarayda demokrasinin boğdurulduğu özel odalarda ev sahibi haline getirildiğini zaten biliyoruz. 

Bu kenetlenme hali Beştepe’deki Saray’a kenetlenme şeklinde olunca kenetlenen mi kenetlenilen mi bağlanmış oluyor, bunu yakında herkes anlayacak. 

Ama bize göre Saray uzay istasyonuna dönüştürüldüğü için kenetlenilen kuşatılmış oluyor. 

Hanımefendinin söyleminden de anlaşıldığı üzere AKP’nin Kemalistlerden medet umması sadece AKP’nin riski değil. Türkiye’nin riski. 

Zira bu nevi Kemalistler Türkiye için birkaç yönden riskli:

Bunlar, demokrasisini yerleştirebilmiş ülkelerde asla çatışmayan demokrasi ile laikliği sun’î olarak çatıştırıp laiklik hatırına demokrasiden vazgeçmeyi benimseyen demokrasi düşmanlarıdır. Ve bunların 2002 öncesi radikal tutumları AKP’ye iktidar yolunu açtığı gibi, sonrasındaki mantıksızlıkları da dindarları AKP’ye ve dolayısıyla AKP’yi iktidara zamkladı.

Şimdi yine bunlar sahnede. Bu kere de yine aslında var olmayan bir çatışma teorisi kurulacak ve “hürriyet mi, istiklâl mi” (özgürlük mü bağımsızlık mı) tartışması yaşanacak. 

Devletin hürriyeti demek olan istiklâl ile fertlerin bağımsızlığı demek olan özgürlük çatıştırılacak. 

Tek parti idaresi döneminde, aslında hürriyetle çatışmayan istiklâl hatırına hürriyetten ve dolayısıyla demokrasiden fedakârlık yapmamız istenmişti, yine istenecek. 

Uyanmazsak bu kere Biden pasıyla bir tek parti golü daha yiyeceğiz ve demokrasi yolunda bir elli sene daha geriye gideceğiz.

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