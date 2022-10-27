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27 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Türkiye bir yılının figüre gazetecileri

Ahmet BATTAL
27 Ekim 2022, Perşembe
AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan yarın kapalı salon toplantısında “Türkiye Yüzyılı” adıyla bir program açıklayacak.

Kayda değer bir şey görürsek içeriğini paylaşır ve değerlendiririz. 

Ama biz bugünden konunun başka bir yönünü yazacağız:

AKP binlerce kişinin katılacağı bu programa…

-Uzun zaman aradan sonra 

-Yeniden 

-Muhalif gazetecilerden 

-Bazılarını… da davet etmiş.

Bu daveti “iktidar medyası” ilginç başlıklarla verdi. 

En ilginci yeniakit.com.tr’nin attığı şu alt başlık idi:

“‘Türkiye Yüzyılı’ için AK Parti’den muhalif isimleri şaşkına uğratan hamle! Bakalım bu kez ne diyecekler?”

Muhteşem bir habercilik: Muhaliflere yıllardır sansür uygulandığını kabul ve beyan etmenin bundan daha nazik ve nazlı bir yolu olabilir mi? 

Manşetçiye tebrikler…

Bu türden itirafları tarih yazıyor ve yazacak. Hem de günü geldiğinde tarih mahkemesi bunları delil olarak kullanacak. 

Biz davet edilmedik. Halbuki Ankara’dayız. Herhalde “muhalif olmadığımız” bilindiği içindir. (Bize “siz neden AKP’ye hep muhalefet ediyorsunuz” diyenlerin kulakları çınlasın. Demek ki iddiaları yanlışmış!)

Davet edilseydik gider miydik? 

Hayır. Zira “Güçlü Liderle Türkiye Yüzyılı” iddialı adının ardındaki hakikatin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz: 

-Tek adam yüzyılı. 

-Saltanat yüzyılı. 

-Demokrasiden kopuş yüzyılı.

Çoğaltabiliriz. Ama değiştiremeyiz. 

Biz, gazetecilerin gerçekten soru soramayacağı bir yere “gazeteci sıfatıyla” gitmemesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Elbette bazı gazeteciler “muhabir” sıfatıyla gitmeliler ya da gidebilirler.  Onların görevi “haber yapmak”tır. Ama onların da “davet”e ihtiyacı yoktur. (Davet edilen ve buna sevinip giden “muhabir” zaten şaşkındır). 

Ama “yorumcu” sıfatına da sahip olan ya da bu sıfatı kendisine yakıştıran bir gazetecinin böyle bir davete “evet” demesi “bizce taş yerinde ağırdır” kuralını ihlal eder. (Gitmeyi açıkça ve ilkesel olarak reddetmek yerine mazeret beyan ederek gitmemek de bu davete gitmek gibidir.) 

İnceltilmiş ve serilmeye hazır hale getirilmiş şekilli şüküllü “figüre malzeme” olarak yol kenarında durmak, “yerinde ağır” taşlara yakışmaz.  

Hele iktidarın “tek adamcılık” oyunundaki başrol oyuncularının dolgu malzemesi nevinden “figüran” olmak hiç yakışmaz. 

Bu sebeple bu rejimle ve bu yönetimle bir yıl yeter de artar bile. Yüzyıla gerek yok. 

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