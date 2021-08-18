Türkiye geçilmez mi?

Bir ay önceki 15 Temmuz programlarında bu yılın teması “Türkiye Geçilmez” olarak belirlenmişti.

Seyahatimizde Karadeniz’deki karayollarının köprülerinde “Türkiye Geçilmez”i görünce bu anlamsız iki kelime hakkında yazmaya karar verdik.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un bu motto ile ilgili bir ay önceki açıklaması şöyle:

“Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da, 15 Temmuz’da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiye’mizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz anma programlarımızın sloganını ‘Türkiye Geçilmez’ olarak belirledik.”

Bu cümlelerin “Türkiye Geçilmez”i gerçekten izah ettiğini düşünenimiz var mıdır bilemiyoruz. Ama biz kesinlikle anlamlı bulmuyoruz.

Bir slogan başka dillere tercüme edilince anlamsızlaşıyorsa aslında ana dilinde de anlamsızdır. “Türkiye Geçilmez” de böyle bir şey.

Bazı sloganlarda mantıksal anlam zayıftır, ama kelimeler hamaset yüklüdür. Bunda öyle bir duygu yoğunluğu da yok.

Açıklamadan anlaşıldığına göre bu mottoyu “icat” edenler “Çanakkale Geçilmez”e öykünmüşler.

Çanakkale bir boğazdır ve gemiler geçmektedir. İstanbul’a ulaşmak isteyen savaş gemilerinin geçmesini engellerseniz “Çanakkale geçilmez” ya da “Çanakkale geçilemez” diyebilirsiniz.

Ecdadımızın yaptığı buydu. O destana “Çanakkale Geçilmez” denilebilirdi ve denildi.

Ama Türkiye bir “boğaz” değil ki “geçilemez” denilsin.

Coğrafî açıdan Türkiye bir köprü. Ve şu sıralar şu ya da bu sebeple bu köprüden geçerek Batıya ulaşmaya çalışan milyonlara köprülük yapıyor.

“Türkiye geçilmez” deyince “biz köprü olmaktan vazgeçtik, geleni burada tutacağız, ya da geriye göndereceğiz” demiş olmuyor muyuz?

Hem 15 Temmuz darbe kalkışmasını planlayanların derdi iktidarı devirmek olduğuna göre konunun Türkiye ve coğrafyası ile ne ilgisi olabilir ki?

Aslında Altun’un açıklamasındaki şu cümle bir ipucu veriyor: “… çizdiğimiz gelecek vizyonu ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimiz …”

Bilhassa Afgan göçü sebebiyle yeniden konuşulmaya başlanan göçmen politikası hakkındaki tutarsızlıkları tartışılan bir hükümetin ve iletişimcilerinin bu hatası da tarihe mal olacak cinsten.

Bu zihniyet, ABD ve diğerleriyle kapalı kapılar ardında iş tutulmasını sağlayan ve dolayısıyla bizden ziyade bizi “kullanmaya” çalışanların işine yarayan “denetimsiz tek adam rejimi” yardımıyla Türkiye’yi “çıkmaz sokak” haline getirme iradesinin bir taşeronu gibi görünüyor.