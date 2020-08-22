Türkiye’nin serçe parmağı

Dünkü Milliyet’te bir haber okuduk.

CHP’nin işgüzar İzmir Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, ilçedeki muhtarlara gerçekleştirdiği ziya- retlerde altında “Albay Mustafa Kemal” yazılı büst hediye etmiş.

Haberde “büst” denildi diye yanlış anlaşılmasın, fotoğraflara bakılırsa serçe parmağı büyüklüğünde bir mini döküm heykelcik.

Konak’ın Ulubatlı Mahalle Muhtarı Şengül Kahramaner ziyarete ilişkin fotoğrafları ve bu heykelciği sosyal med- yasında paylaşmış.

Ardından AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli büstçüklerin Mustafa Kemal’e benzemediğini söyleyerek “tepki” göstermiş.

İşgüzardan daha işgüzarın açıklaması şöyle:

“CHP’nin elinden yok sayılamayacak bir ‘Atatürk’ faciası daha. Aslında çok söze hacet yok. Her vatansever, bu fotoğrafı gördüğünde yanlışı da görür. CHP Konak İlçe Başkanlığı’nın bir muhtara hediye ettiği Atatürk heykelindeki surete ve altındaki yazıya dikkat etsin yeter. Millî ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir. Altına yazdırdıkları ‘Kurmay Albay Mustafa Kemal’ unvanı ise ya bilgisizliktir ya da umursamazlık ve özensizlik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e sadece kendilerinin sahip çıktığını sanan CHP; değersizleştirmenin en çarpıcı, en kabul edilemez örneğini sergilemiştir. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yoktur. Hatırlatmak isteriz ki Atatürk, 1 Haziran 1915’te albay, 1 Nisan 1916’da tümgeneral olmuştur. Büyük zaferden önce de ayrıldığı askerliğe başkomutan olarak dönmüştür. 19 Eylül 1921 tarihinde de mareşal ve gazi unvanını almıştır. ‘Cumhuriyet’ ve ‘vatan’ dendiğinde kendilerini boy aynasında (her halde “dev aynası” demek istiyor. A. B.) gören CHP’nin aklı Millî Kurtuluşumuzun ve kuruluşun mimarı Atatürk’e bu saygısızlığı yaparken, bu gaflete düşerken neredeydi bilmiyoruz. Ancak bu hakareti görmezden gelmek mümkün değildir; affı yoktur.”

Açıklamadaki şu cümleye özellikle dikkat edelim: “Millî ve tartışmasız bir değerin böylesi bir gafletle sunulması hakarettir.”

Öncelikle bilhassa tartışmasız değer aramak ya da icat etmek siyasetçinin işi midir?

İkincisi de cebrî emrivaki meselesi.

Eski CHP’nin memlekete mirası olan, 12 Eylül 1980 rejimiyle artan ve bayrak, heykel ve büst merakı üzerinden şekillenen M. Kemal abartıları maalesef bütün partilere sirayet etmiş durumda.

Bu durum kısmen Anayasa’dan kaynaklanıyor.

Ama asıl mesele şu: Bu “mış gibi”ci tavırlar tarifini zorlaştırdığı ve kılıktan kılığa soktuğu mutant Kemalizm’in ömrünü uzatıyor.

Bu ise netlik ve samimiyet rejimi olarak bilinen demokrasinin önünü tıkıyor.

Bırakınız isteyen istediğini sevsin. İsteyen istediğine sahip çıksın.

Bir de hatırlatma: 2006’da Ak Parti İzmir İl Başkanlığı’nın panelinde Kema- lizm’i eleştiren ve bu sebeple eften püften sebeplerle 5816’ya muhalefetten yargılanıp mahkûm edilen Prof. Dr. Atilla Yayla için “böyle konuşacağını bil- seydik çağırmazdık” satışı yapan eski il başkanı da İzmir’deydi.