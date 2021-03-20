"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MART 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Türklük şuuru, Kürtlük bilinci…

Ahmet BATTAL
20 Mart 2021, Cumartesi
Bu yazının başlığı “senin neren Türk” de olabilirdi. Sebebini anlatarak başlayalım:

Derin devletin siyaseti ve yargıyı alet ederek Gergerlioğlu’nu hapse gönderme operasyonu ile HDP’yi kapatıp Kürtlük bilincini geçici süre eve gönderme operasyonu tam da MHP’nin kongresinden önceye denk getirilince hepimiz şüphelenmiştik. 

Haklıymışız. 

Yaşlı kurt Bahçeli tek aday olarak girip tek lider olarak çıktığı kongrede “Ey CHP, sizin nereniz Türk ki andımıza sahip çıkacaksınız?” diye sorunca bu soruyu herkesin “benim nerem Türk” diyerek kendi kendisine sorma vakti geldi diye düşündük. 

Bahçeli Kongre konuşmasında da şaşırtmadı ve şiirsel üslûbunu “zillet ittifakı” dediği muhalefetin üzerinde kılıç gibi kullanmayı sürdürdü: “Türkiye’nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka, zillet başkadır. Türkiye’yi uçuruma çekmek demokrasi değildir. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkârlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melânet bir projedir.”

Milletvekilliği düşürülecek vekiller meselesinde fezlekeleri hazırlayan savcılardan bile daha net idi ve bu işin arkasında kendisinin olduğunu da net şekilde söyledi: 

“Bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin ‘önüne arkasına bakalım’ demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında Devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.”

MHP’nin demokratlığına tek kelime edilemeyeceğini ise şu cümlelerle tasdik etti: 

“Diyorlar ki; Türkiye’de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış. Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslar arası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir.”

Hele tıkalı kulaklı külâhını gösteriyormuş gibi yapıp aslında 1930’ların ihtişamını(!) referans gösterme biçimi muhteşemdi:

“Türkiye’de demokrasi yok diyenler, gelsinler külâhıma anlatsınlar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör çıkmadı, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi.”

Kapatma dâvâsını karara bağlayacak AYM üyelerine de Kürtlük bilincinin canlanmasını önleyici kolluk teklifi türünden bir teklifi vardı: 

“HDP siyasî kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması … namus görevidir.”

Biz hüsnüzannımızdan “AKMHP” iktidarda diyorduk, ama böylece anladık ki “Türklük şuuru” devleti tam olarak ele geçirmiş durumda. Geriye “Kürtlük bilinci”ni hepten yok etmek kalıyor. Nasıl yapılacağı da belli: 

Ya at seyisini sırtından atacak ya da seyis atı ehlîleştirecek. 

Burada hangi tarafın at ve hangisinin seyis olduğu çok da önemli değil. 

Biz en çok televizyonlarda anayasa hukukçusu sıfatıyla boy gösteren bazı akademisyen dostlarımıza üzülüyoruz. 

Zira o koca gövdeli omurgasız kuşlar, bir yandan şimdiki şartlara uygun yaltak konuşmalarını yaparken diğer taraftan da göklere el-kanat açıp on sene önceki görüşlerinin birilerince ortaya çıkarılmaması için duâ ediyorlar. 

Makabl ve mebde kumda gömülü, mâba’d havada asılı!

Allah şaşırtmasın, şaşırtırsa süründürmesin, süründürürse…

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Suudi Arabistan: İHA saldırısıyla petrol rafinerisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

    BM: Myanmar'da ordunun devam eden acımasız şiddetini kuvvetle kınıyoruz

    Cumhurbaşkanı Erdoğan - AB yönetimi görüşmesinde neler konuşuldu?

    WhatsApp ve Instagram'daki kesintilere ilişkin açıklama

    Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı İstanbul'da 4-3'le geçti

    Vaka sayılarının artış gösterdiği 5 şehirle toplantı

    Türkiye'de son 24 saat

    Türkiye'den İsrail'e tepki

    Biden'dan Putin'in görüşme davetine cevap

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    'Getiren vatandaşımıza belli bir miktarda ikramiye ödenecek'

    Avrupa'da 'üçüncü dalga' endişesi

    Myanmar, darbecilerin UCM'de yargılanmasını istiyor

    Bölgesel tren seferleri yeniden başlıyor: Hangi bölgeler hizmete alınacak?

    BM: İngiltere nükleer taahhütlere uymuyor

    İran'ın raporu acılı aileleri ikna etmedi

    HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili raportör görevlendirildi

    İzmir'in Çeşme açıklarında yine can pazarı!

    Meteoroloji'den yurt geneline yağış uyarısı

    İstanbul'da ve Ankara'da terör örgütü PKK'ya operasyon: Gözaltılar var!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hâlâ mı o and?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Türklük şuuru, Kürtlük bilinci…
    Ali FERŞADOĞLU

    “Asıl musîbet dine gelen musîbettir” ne demek?
    Faruk ÇAKIR

    Irkçılık ve cehalet yarası
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet UÇAR

    Bu sabah üzerime güneş doğmadı…
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi”nin 2023 tekrarı
    Mehmet ÇETİN

    İradenin oluşumunda meyelân ve mertebeleri
    Feyzullah ERGÜN

    Turunç ailesi ile sağlığa yolculuk (3)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.