Türklük şuuru, Kürtlük bilinci…

Bu yazının başlığı “senin neren Türk” de olabilirdi. Sebebini anlatarak başlayalım:

Derin devletin siyaseti ve yargıyı alet ederek Gergerlioğlu’nu hapse gönderme operasyonu ile HDP’yi kapatıp Kürtlük bilincini geçici süre eve gönderme operasyonu tam da MHP’nin kongresinden önceye denk getirilince hepimiz şüphelenmiştik.

Haklıymışız.

Yaşlı kurt Bahçeli tek aday olarak girip tek lider olarak çıktığı kongrede “Ey CHP, sizin nereniz Türk ki andımıza sahip çıkacaksınız?” diye sorunca bu soruyu herkesin “benim nerem Türk” diyerek kendi kendisine sorma vakti geldi diye düşündük.

Bahçeli Kongre konuşmasında da şaşırtmadı ve şiirsel üslûbunu “zillet ittifakı” dediği muhalefetin üzerinde kılıç gibi kullanmayı sürdürdü: “Türkiye’nin karşısında hizalanmak muhalefet değildir. Millet başka, zillet başkadır. Türkiye’yi uçuruma çekmek demokrasi değildir. HDP, Türk demokrasisinin çevresini sarmış mayın tarlasıdır, CHP beşinci kol faaliyetidir, İYİ Parti, Türkiye’nin kötülüğüne hizmetkârlık yapan uzaktan kumanda ile kontrol edilen melânet bir projedir.”

Milletvekilliği düşürülecek vekiller meselesinde fezlekeleri hazırlayan savcılardan bile daha net idi ve bu işin arkasında kendisinin olduğunu da net şekilde söyledi:

“Bölücü milletvekillerinin TBMM’ye gelen fezlekelerinin ‘önüne arkasına bakalım’ demek siyaset değildir. Fezlekelerin önünde hukuk, arkasında adalet vardır. Yetmiyorsa bu sizlere, önünde millet, arkasında Devlet olduğunu mutlaka göreceksiniz.”

MHP’nin demokratlığına tek kelime edilemeyeceğini ise şu cümlelerle tasdik etti:

“Diyorlar ki; Türkiye’de totaliter eğilimler güçleniyormuş, demokrasi zayıflamış, düşünce ve ifade özgürlüğü kalmamış. Bu çürük, çarpık iddiaların üç boyutlu hedefi vardır. Birincisi yabancı yatırımları caydırmak, ikincisi uluslar arası camiada saygınlığımızı lekelemek, üçüncü boyutu egemenlik haklarımızdan taviz beklentisidir.”

Hele tıkalı kulaklı külâhını gösteriyormuş gibi yapıp aslında 1930’ların ihtişamını(!) referans gösterme biçimi muhteşemdi:

“Türkiye’de demokrasi yok diyenler, gelsinler külâhıma anlatsınlar. Tarihin hiçbir döneminde bu milletin sinesinden diktatör çıkmadı, tiran çıkmadı. Yönetim hayatımızda ise despotizmin en ufak emaresine tesadüf edilmedi.”

Kapatma dâvâsını karara bağlayacak AYM üyelerine de Kürtlük bilincinin canlanmasını önleyici kolluk teklifi türünden bir teklifi vardı:

“HDP siyasî kisveye bürünmüş suç örgütüdür, herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması … namus görevidir.”

Biz hüsnüzannımızdan “AKMHP” iktidarda diyorduk, ama böylece anladık ki “Türklük şuuru” devleti tam olarak ele geçirmiş durumda. Geriye “Kürtlük bilinci”ni hepten yok etmek kalıyor. Nasıl yapılacağı da belli:

Ya at seyisini sırtından atacak ya da seyis atı ehlîleştirecek.

Burada hangi tarafın at ve hangisinin seyis olduğu çok da önemli değil.

Biz en çok televizyonlarda anayasa hukukçusu sıfatıyla boy gösteren bazı akademisyen dostlarımıza üzülüyoruz.

Zira o koca gövdeli omurgasız kuşlar, bir yandan şimdiki şartlara uygun yaltak konuşmalarını yaparken diğer taraftan da göklere el-kanat açıp on sene önceki görüşlerinin birilerince ortaya çıkarılmaması için duâ ediyorlar.

Makabl ve mebde kumda gömülü, mâba’d havada asılı!

Allah şaşırtmasın, şaşırtırsa süründürmesin, süründürürse…