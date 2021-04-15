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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Tuzağı kuran kim?

Ahmet BATTAL
15 Nisan 2021, Perşembe
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ablasının vefatı sebebiyle başsağlığı dileyelim.

Aşağıdaki konuyu kendisi bilemeyebilir. 

Ama Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, şayet uçaktan karayoluna iniyorsa bu konuyu mutlaka biliyordur, bilmelidir ve çözüm de bulmalıdır. 

İstanbul ile Ankara arasında otobanda seyahat eden herkes son zamanlarda yolda kafa karıştırıcı ve çeldirici bir sürprizle karşılaşıyor. Aslında buna bir tür tuzak da denebilir. 

İstanbul Kartal’da ya da Pendik’te ücretli geçişten geçip otobana girdikten sonra Ankara’ya ulaşmak için herhangi bir levhaya ya da yönlendirmeye ihtiyacınız yoktur, dümdüz gidersiniz. Az çok gidip gelenler bunu ezbere bilir. 

Ama artık öyle değil! 

İstanbul Ankara yolunun İstanbul İzmit arasındaki kısmı için alternatif olmak üzere yapılan Kuzey Marmara Otoyolu açıldıktan sonra yola çıkanlar tam bir levha çeldiricisi ile karşı karşıya kalıyorlar. 

Zira levhalar eski otobanla yeni otoban arasında “tercih” yapmanızı istemiyor. Aksine daha uzun ve pahalı olan yeni yoldan gitmenizi “emrediyor”. 

Bu sebeple öncelikle yola aracıyla çıkanlara tavsiyemiz olacak: Aman sakın levhalara bakmayınız, bildiğiniz yoldan gidiniz. Aksi halde uzun ve pahalı otoyol tuzağına düşersiniz. 

Şöyle: Yola çıktınız. Düz gidince kısa yoldan Ankara’ya gideceğinizi ezbere biliyorsunuz ve dolayısıyla en sol şerittesiniz. 

Ama bir süre sonra bir levha: Ankara’ya sağdan gidilir. 

“Galiba bir yanlışlık var” diye düşünüp devam ediyorsunuz. Az sonra bir levha daha: Ankara için sağa giriniz.

Şaşırıyorsunuz. Düşünmeye başlıyorsunuz. Yine bir levha: “Ankara’ya gideceksen sağa gir” diyor. 

Ve biraz sonra dördüncü levha: “Ankara’ya gidiyorsan sağa gir kardeşim, ne bekliyorsun” diyor.

Hiçbirinde bir tercih bilgisi yok. “Buradan da buradan da gidilir” demiyor. Hepsi “mecburi yön” levhası. İrae etmiyor, emrediyor.

Biraz tereddüt edip girerseniz çıkıncaya kadar olan olmuş oluyor. Çıkışta kime duâ kime bedduâ edeceğinizi siz bilirsiniz. 

Aynı durum Ankara’dan İstanbul’a gidişte de geçerli maalesef. 

Hatta İstanbul Boğazı’ndaki köprü geçişlerinde de benzer durumlar var. 

Değerli İlgililer, 

Yatırımlar hayırlı olsun. Duâ ederiz. Trafik sıkışıklığı olan saatlerde dileyenlerin yeni otobana girmeleri elbette faydalı olabilir. Ama günün her saatinde mutlaka o yeni yolu dayatmak hangi amaca hizmet edebilir? 

Sebebini biz bilemiyoruz! 

En çok da şunu merak ediyoruz: 

İktidarın yanlışlarını görüp uyarması ve düzelttirmesi gereken muhalefet partileri de mi görmüyorlar. 

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Gültekin Uysal, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu  ve diğerleri… 

Bari siz sahip çıkın, takipçisi olun! 

Duâ alırsınız.

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