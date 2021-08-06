"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 AĞUSTOS 2021 CUMA - YIL: 52

Ucundan demokrat Erdoğan

Ahmet BATTAL
06 Ağustos 2021, Cuma
AKP’nin yereldeki kurucuları ile sohbet edenler 1994’teki, 2001’deki ve bugünkü Erdoğan ve AKP arasındaki yüz seksen derecelik yön ve renk farkının sonuçlarını elbette net şekilde görecek ve bileceklerdir.

En önemli başlık “demokratlık” hususundaki değişim. 

Biz dahil bir kısım azınlık 1994-2001 farkının aslında bir değişim olmadığını, 2001’de yüzüne çalınmış altın renkli demokratlık boyasının bakır gövdeden döküleceğini ve nihayet döküldüğünü yazıp söyledi. 

O zamanlar inanmayanlar şimdi “haklıymışsınız” diyor, ama “ba’de harâbil Basra!”

Demokratlığın ve demokrasinin ne olduğunun ve ne olmadığının evrensel kriterleri belli. Birinci şart, seçimle gelenin seçimle gitmesinin gerekliliğine inanmak. 

Yani iktidar gücünü elinde tutanların “seçim sonuçlarını tanımıyorum” demeyecek olması. 

Bu, her şeyden önce bir inanç meselesi.  

Seçimle gelen Erdoğan’ın seçmenin oyunu etkileme dışındaki açık antidemokratik yöntemlerle seçim sonuçlarını bir şekilde manipüle edeceği ya da açık bir dirençle reddedeceği ve seçimle gitmeyeceği yolundaki söylemlerin doğru olup olmadığı fısıltı gazetesinin yedi sekiz yıllık değişmez konusu.

Önceki gün Erdoğan grubunun toplantısında şunları söyledi: 

“Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz.”

Bunun üzerine sosyal medya çalkalandı. “Tamam” ve “devam” başlıklı/etiketli çalışmalar arasında bir yarış yaşandı. 

Bu yarışta kimin ne kadar trol/troliçe yönlendirmesi yaptığı ve dolayısıyla gerçekte hangi “taraf”ın galip geldiği ayrı konu. 

Ama Erdoğan’ın bu konuşmasının muhalefet cenahında sade seçmene kadar yayılıp duyulmasının çok önemli bir faydası oldu. 

Seçimle gelenin seçimle gitmeyi kabul etmesi anlamındaki asgarî demokrasi kriterini Erdoğan’ın kerhen ve ucundan da olsa yakalayıp karşılayacağı anlaşıldı. 

Böylece son mahalli seçimlerde rey sayılarındaki açık farkın da yardımıyla İstanbul ve Ankara’nın kolaylıkla el değiştirmesine benzer bir durumun genel seçimlerde de yaşanabileceği konusundaki ümit arttı. 

Bu değişim demokrasi adına büyük bir kazançtır. 

Şimdi muhalefetin kılpayı ve bıçaksırtı değil tereddütsüz ve açık farkla sonuç alacak bir stratejide ittifak etmesi gerekli ve yeterli. 

Sonrası ayrıca düşünülmeli. 

Erdoğan ve ekibinin ısrarla muhalefetin adayını ortaya çıkarmaya çalışması ve şimdiden evire çevire pataklamak istemesi bir oyun. 

Bunun da izah edilerek engellenmesi şart ve muhalefetin şimdiki görevi bu.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yangınla mücadele edin, muhalefetle değil

    Türkiye'de 24 bin 297 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    İsrail Lübnan topraklarını havadan vurdu

    Muğla'da son durum?

    Yunanistan, Türk vatandaşlarına sınırlarını açtı

    Fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

    İran'ın yeni Cumhurbaşkanı yemin ederek resmen göreve başladı

    MGK toplandı

    Kuzey Makedonya'da 30 günlük "kriz durumu" ilan edildi

    Her 100 bin kişide görülen vaka sayıları açıklandı

    Karatede, Eray Şamdan gümüş madalya kazandı

    'Şu an santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil'

    Japonya'da ülke geneli için OHAL çağrısı

    "Help Turkey" paylaşımlarına ilişkin resen soruşturma başlatıldı

    California'daki orman yangını 22. gününde yeniden şiddetlendi

    Afganistan'da on binlerce kişi çatışmalar arasında sıkışıp kaldı

    İsrail, Lübnan'ın güneyine saldırdı

    Meclis acilen toplanmalı

    Kemerköy Termik Santrali'nde yangın alarmı: Tel örgülerine kadar yaklaştı

    '13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ: “Risale basmayın” talimatı iktidardan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Seyahat... Rıhlet ve vuslat...
    Osman ZENGİN

    Orman yangınlarına, başka bir cihetten bakış
    Cevher İLHAN

    Algı operasyonları ateşi söndüremiyor
    Ahmet BATTAL

    Ucundan demokrat Erdoğan
    Ali FERŞADOĞLU

    Bir kıvılcım, bir tutam ateş de biz attık!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ERSOYLU

    Şahs-ı manevîden kopmanın zararı
    Risale-i Nur'dan

    “Sıcağın şiddeti, Cehennemin hararetinden”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.