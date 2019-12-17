Ufukta adalet, keyfiyet ve keyfîlik

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberi şöyle:

“İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 25 yıl görev yapan Ufuk Uras, 2007 yılında milletvekili seçilince üniversitedeki görevinden ayrılmıştı. Uras, yeniden öğretim üyeliğine dönmek için 2017’de başvurdu. Ancak YÖK, ‘terör örgütleriyle bağlantılı olduğu şeklinde istihbari değerlendirmeler bulunduğunu, güvenlik soruşturması ve arşiv taramasının olumsuz olduğunu’ ileri sürerek başvuruyu reddetti. Gerekçe olarak da İstanbul Emniyeti’nin İÜ Rektörlüğü’ne gönderdiği yazıyı gösterdi. Yazıda, Uras’ın PKK legal siyasî alan yapılanması olan birçok basın açıklaması ve protestoya, Abant Platformu’nun 30 Ocak 2016’daki toplantısına katıldığı ve bu nedenle FETÖ’ye üyelikten soruşturulduğu kaydedildi. Bunun üzerine Ufuk Uras dâvâ açtı ancak mahkeme reddetti. Uras da İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dâvâ Dairesi’ne itiraz etti. Daire’nin 8 Ekim’de verdiği kararda, Uras’ın örgütlerle iltisaklı olduğuna ilişkin istihbaratın somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği sürece örgüt üyesi olduğunu kanıtlayan hukuken geçerli bir belge olarak kabul edilemeyeceği, öğretim üyeliğine dönmesinde engel bulunmadığı belirtildi. Bu kararla Uras’a geçmişe dönük tazminat ve maaşları ödenecek.”

Bu haberi nasıl okumak ve yorumlamak lâzım?

- Vay be, ne zulümler oluyor da duymuyoruz.

-Demek işin arkasını bırakmayınca hakkını alıyorsun.

-Adalet geç de olsa geliyor, gelmeli ve gelecek.

-Hâkimler cesaretleniyor, daha da cesaretlendirmek gerek.

-İltisak damgası en çok onu tutanın elini kirletiyor.

Bizim en çok merak ettiğimiz ise şu:

-Bu iş yapanın yanına kâr kalacak mı?

-Devlet ödeyeceği tazminat için sorumlulara rücu edebilecek mi?

-Benzer kaç dâvâ var ve kaçında dâvâcılar hakkını alabildi?

-Bu karar kesinleştikten sonra benzer dâvâlarda ters yönde karar veren hâkimler hakkında soruşturma açılmayacak mı?

-Basın bu dâvâları ne kadar takip ediyor?

-Vatandaşlar bu güzel gelişmelerden neden haberdar olamıyor, ne yapılabilir?

-Bu dâvâlar dışarıdaki imajımızı nasıl etkiliyor?

Cevapları da belli aslında ya neyse…

