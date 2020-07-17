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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 TEMMUZ 2020 SALI - YIL: 51

Üsküdar’dan önce son çıkış

Ahmet BATTAL
17 Temmuz 2020, Cuma
At hırsızlarının ve at yarışçılarının “atı alan Üsküdar’ı geçti” demesi meşhurdur. Çoklu baro meselesinde de benzeri oluyor.

Kanun çıktı. Muhtemelen birileri önceden hazırlanmıştı. Planı devreye sokacaklar. İstanbul’da ve Ankara’da dernek ve hatta siyasi parti kurar gibi baro kuracaklar.

“Şucular-bucular”, “sizciler-bizciler” eskiden de vardı, ama tek baronun içindeydi. Şimdi bunlar resmen kendi barolarının adıyla anılacaklar. Problemin kaynağını ve nasıl çözülebileceğini 2 Mayıs 2020 tarihli ve “Meslek örgütleri, temsil ve kamusallık” başlıklı yazımızda yazdık. Linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/meslek-orgutleri-temsil-ve-kamusallik_518653

Özeti şuydu: Anayasa meslek örgütlerine siyaset yapma yetkisi vermiyor, ama Avukatlık Kanunu’nun 76. maddesi, bir meslek örgütü olan barolara, “hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmak ve korumak” kılıfı altında Anayasada olmayan bir yetkiyi, yani bir tür siyaset yapma yetkisini veriyor.

Bazı baro yönetimleri, bazı bazı, bir … yiyor. Kıyamet de buradan kopuyor.

Avukatlık Kanununda “temsilde adaleti sağlamak” bahanesiyle yapılan değişiklikler bu yetkiyi kaldırmıyor. Baroların siyaset yapmasını yasaklamıyor. Aksine, TBMM, bırakın Hukuk Fakültelerini, Barolara ve Türkiye Barolar Birliğine bile danışmadan hazırladığı bu kanunla demiş oluyor ki “biraz da bizimkiler yesin”.

2010 Anayasa değişikliğinden bu yana hep yazıp söylüyoruz. AKP’nin gerçekte ülkeyi demokratikleştirmek diye bir derdi yok. Elde ettiği iktidarı bir şekilde muhafaza etmek gibi bir derdi ve gayreti var. Her seferinde de önceki ortağı satıp yeni ortak bularak.

“İktidardır, yapar” ya da “Meclis çoğunluğu elinde, yapar” diyebilirsiniz.

Ama bunun için uyguladığı yöntemler bizi demokrasi açısından da toplumsal barış açısından da ileriye değil geriye götürüyor.

Nitekim çok sayıda aklı başında hukukçu gidişata itiraz ediyor.

Ankara Hacı Bayram Veli (Gazi) Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Hocası Prof. Dr. İzzet Özgenç’in dünkü tweet’i şöyle:

“Yapılan değişiklikle, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olan baroların siyasi düşünce temelli yapılanmalarına önemli katkı sağlanmıştır. Bu bağlamda belirtmek gerekir ki, örneğin bir ildeki ağır ceza mahkemelerinin yargı çevreleri itibariyle birden fazla baro kurulması ile, bir il kapsamında özellikle politik mülahazalarla birden fazla baro yapılanmasının yolunun açılması aynı şeyler değildir. Barolar bakımından asıl sorun, baro başkanının, yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin seçim usulü iken söz konusu kanun değişikliğinde bu konuların ele alınmaması dikkat çekicidir.”

“Atı alan” bir defa daha “Üsküdar’ı geçecek”. Ama yol Anayasa Mahkemesinin önünden geçiyor. Ve son çıkış orası.

Tekrar ve herkese söyleyelim: Bu bakışla, bu yaklaşımla, bu kanunlarla yargıya demokrasi gelmez. Tuzu kokuttunuz.

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  • Mustafa BİTER

    17.7.2020 11:16:25

    Neye el attılarsa kanser yaptılar. Eğitim kanser, ekonomi kanser, spor kanser, sağlık kanser, vs. vs. Şimdi iki konu daha kansere yakalandı. Biri Ayasofya Meselesi diğeri Barolar. Bunlara kemoterapide çare değil. Sonuç.... Allah korusun.

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