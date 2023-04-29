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29 NİSAN 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Uyanın artık ey cemaat ehli kardeşler

Ahmet BATTAL
29 Nisan 2023, Cumartesi
Ön not: Dine hizmet için sadece devletin Diyanet İşleri Başkanlığından ve siyasi iktidarlardan medet umar hale gelen ve “sivil alanda din hizmetlerine ne gerek var, din işlerinde de her şeyi devlet yapsın, yapıyor ve yapar” diyen dindarlar bu yazıda muhatabımız değildir.

Sivilliği samimiyetle bir tutabilenler,

Samimiyetin ihlasa kapı açtığını bilenler,

Halis muhlis ihlasın halis dinin de özü olduğunu fark edenler…

Bu yazımız size. 

Yirmi iki sene önce AKP dine dair sivil alanı genişletme iddiasıyla yola çıktı. 

Çoğunuzu, “ben de muhafazakârım, dine hizmet de edeceğim ve devleti de dine hizmetkâr edeceğim ama sivil alanı da büyüteceğim” diyerek kendisini desteklemeye ikna etti. 

Yetmedi, çoğunuzu “karşıdestek”lerle destekledi.

Yetmedi bazılarınızı besililer gibi besledi.

Hatta ne istedinizse verdi. Elbette devletin kaynaklarından…

Ve fakat bir gün geldi ve “ne verdiysek geri alacağız” demeye başladı. Bazılarından aldı da…

O büyük oyunu geceden gören gördü, görmeyen sabah uyandı ve dövündü ama iş işten geçti. 

Bütün bunların sebebi netti, belliydi. Elini verenin kolunu kaptırdığı bir mekanizma işliyordu.  

“Devlet bizde, biz devletiz ve devam edeceğiz, zaten bu sebeple demokrasiyi bitirdik” diyenler önceleri sadece görmezden gelmeye başladıkları sivil alanı daha sonra yok etmeye ve devletleştirmeye başladılar. 

Sizler de korkmaya başladınız. Haklısınız.

Kalbinizden çıkan sorular şunlar: 

-Acaba bize ne zaman sıra gelecek? 

-Acaba bize sıra gelmemesi için ne yapalım? 

-İktidara daha fazla eklensek ve eklemlensek ve böylece iktidar değişmese, yarısivil bu halimizle biz de sıramızı savabilir miyiz ve yakamızı paçamızı kurtarabilir miyiz?

Cevapları ise belli:

-Devleti ele geçirme hedeflerinin dindarlar için ne kadar tehlikeli dünyevi bir hayal olduğunu gördüğünüze göre gereğini yapınız. 

-Size sıranın asla gelmemesini istiyorsanız yeniden sivil alana dönünüz. 

-Bu sebeple tereddütten vazgeçiniz ve oylarınızla Millet İttifakını destekleyiniz.

Ve lütfen merak etmeyiniz:

-Millet İttifakı iktidarında cemaatlere zarar vermez, istese de veremez.

 -Olsa olsa cemaatleri sivil alana çeker ve devleti de cemaatlerin fırsat paylaşma alanı olmaktan çıkarır. 

Zaten Kemal Kılıçdaroğlu’nun da diğerlerinin de beyanı bu yönde. Altılı Masa’nın Mutabakat Metni de başka manaya çekilemeyecek kadar açık. Mert adamdan zarar gelmez.

Biliniz ki önceki doğrularımız gibi bu sözümüz de samimidir ve doğrudur. 

Korkmayınız. Korkulardan uyanınız. 

Siz illa da korkacaksanız, son dönemde her nasıl olduysa Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında önünde ve ardında duran ve üstelik her türlü cemaate ve tarikata düşman olduğunu açıkça ilan etmeye devam eden Perinçek ekibinin ya da Cevizoğlugillerin saray entrikalarıyla yürüteceği münafıkâne siyasetin neticelerinden korkunuz. 

Ve oralardan artık lütfen uzak durunuz. 

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