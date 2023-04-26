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26 NİSAN 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Uyanın artık ey dindarlar

Ahmet BATTAL
26 Nisan 2023, Çarşamba
Dindarları “eski CHP yeniden gelirse” diyerek korkutmaya çalışan din istismarcısı bir parti yıllardır iktidarda.

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan yıllardır camileri siyasetine alet ediyor ve muhalefete camiden yüklenerek adeta “gelmezseniz gelmeyin camiye” ya da “tamam, gelmeyin camiye” diyor. 

En son, Sultanahmet Camiinin yeniden “storasyon” (teşhir, vitrinleme, mağazalama) töreninde, “benim etmek” ve hatta iç etmek suretiyle benimsediği ve siyasi cebine koyduğu camiye davet ettiği “seçmecemaat”e muhalefeti vicdansızca yuhalattı. 

Bu çirkinlikleri sayıp söylediğimizde, bazı muhafazakâr dostlarımız, “Ne yapalım? CHP’ye mi oy verelim? O gelirse camileri kapatabilir.” diyerek ihtimale dayalı hükümler veriyor veya en azından tereddüt beyan ediyor.

Kadere olan inançlarını da tashih etmeleri gerektiği anlaşılan o dostlarımıza sizin aracılığınızla şunu söyleyelim: 

Rey deposu itibariyle ana omurgasını CHP’nin oluşturduğu bir Millet İttifakı için böyle bir risk sıfıra yakın. 

Ama varsayalım ki yakın mazideki bazı yaşanmışlıklar sebebiyle bu korku bir ölçüde haklı olsun. O zaman da şunu söylemek lazım:

Şimdiki iktidar, vatandaşın yarısını, “kubbeler bizim partinin miğferi” diyerek kendisine mal etmeye kalktığı camilerden resmen kovalıyor ve böylece de milleti dinden soğutuyor. Bu gerçek ve herkes görüyor. Bazı hassas dostların endişesi sadece ileride ortaya çıkabilecek bir ihtimale dair. 

Bu fikrimize karşılık bazıları “ama CHP’nin eskiden yaptıkları gelecekte yapacaklarının teminatıdır” diyecektir. 

Onlara da şunu soralım:

Nevzuhur AKP’nin bile yirmi iki sene önce “dini siyasete alet etmeyeceğiz” vaadiyle başladığı siyaset yolculuğunda döneği olmadığı tek bir söz kalmamışken…

Ve dini siyasete alet ederek dine zarar vermeye devam etmekte iken…

Ve camiyi de dini de bu AKP’den kurtarmanın tek yolu, Millet İttifakını şahsi beklentiye de girmeden net şekilde desteklemek iken…

Sizler, CHP’nin kısmen de olsa hayra dönüşünü desteklemek ve en azından tebrik etmek yerine, ne oluyor da ileride ortaya çıkması mümkün ya da az ya da çok muhtemel riskin hatırı için, mevcut ve gerçekleşmekte olan açık zararın sürmesini kabul edebiliyorsunuz ey muhafazakâr dostlar…

Bu dinî hamiyetten gelen bir tercih değil ve olamaz. Bu olsa olsa ipnotize olmaktan ya da efsunlanmaktan gelen bir yanılgı. 

Yukarıdakileri söylediğimizde bazı dostlar “Kemal Kılıçdaroğlu da dindarlara şirin görünerek dini siyasetine alet etmiş olmuyor mu” diye soruyorlar. 

Gerçekten, Kılıçdaroğlu’nın bilhassa; şahsi hakkını kolaylıkla helal etme ve helallik dileme, besmeleli konuşmalar, Alevi kültürüne mensubiyetini açıkça ifade etme ve sahiplenme, dindar kadınların katılım bankası hassasiyetine değer verme gibi söylemleri ve vaadleri birilerinin ezberini bozuyor ve kafa karışıklığına sebep oluyor. 

Ama bunlar dinen yanlış şeyler değil. 

Dolayısıyla sorunun cevabı net: “Hayır”. 

Zira dini siyasete alet etmek, dini kendi tekeline almakla olur. 

Yoksa, milletin dinî hassasiyetini görüp gözetmek ve milletin dinî alandaki taleplerini ciddiye alıp değer vermek gibi şeyler, her partinin yapabileceği ve yapması gereken en temel dinî ve siyasi tutumlardır. 

AKP’nin yaptığı ise bu değil, dinî tekelcilik. 

Bu sebeple, ey dindar dostlar: Uyanın bu efsunlu, hipnozlu ve “…öcü”lü rüyadan… 

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Yorumlar

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  • hakan kara

    26.4.2023 11:15:23

    Sn. Battal konuyu çok güzel özetlemiş, bize düşen olayları iyi tahlil edip siyasi söylemlere ihtiyatla yaklaşmak, bol bol muavvizeteyn surelerini okuyarak üzerimizdeki efsundan, görünür görünmez belalardan, vesvesecilerin şerrinden v.s.

  • Fahri Özkan

    26.4.2023 10:18:44

    Çok güzel izah etmişsin hocam,uyandırmaya devam

  • Durmuş Ali İnci

    26.4.2023 08:29:56

    Dine taraf olup hürmetkar davranmak ile dini tekeline alıp siyasetine alet ederek kendi fikr-i siyasisinde olmayanları küfür ile ittiham etmek arasındaki farkı çok güzel izah etmişsiniz. Tebrik ediyor aynen tasdik ediyorum. Allah razı olsun.

  • Dursun PENEKLi

    26.4.2023 05:59:37

    AKP ile MHP’nin yanlarına BBP’yi alarak kendilerine “cumhur ittifakı” adını verdikleri süreçte dört muhalefet partisi de “Millet İttifakı” adı altında seçim ittifakı yapmayı kararlaştırdılar. CHP, İyi Parti, SP ve DP liderlerinin imzaladığı manifestoda şöyle deniliyor: “Partiler ve seçim kanunlarında yapılan yeni düzenlemeler millî iradenin tecellisini engellemek üzerine kurulmuş tuzak ve hilelerle doludur. Demokrasi mücadelesinde millet iradesinin önündeki bu tuzakları ortadan kaldırmak, demokrasiye inanmış siyasî partilerin ilk ve temel görevidir. Bu işbirliğinin temel amacı tuzak ve hileleri aşıp millî iradenin tecellisini sağlayarak, mutlak kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü meclisin olduğu, güçlü bir Türkiye’yi oluşturmaktır.” Dindar kesim bundan korkmamalı. Millet İttifakı'na destek vermelidi Ahmet Hocam selamlar.

  • Dursun PENEKLi

    26.4.2023 05:53:03

    Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri o vehham, Siyasal Dincilere; "Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez. Hutbe-i Şamiye " Ecnebilere boyun eğen ve memleketin tapusunu kendilerinde gören AKMHVBBDSYP'ye dayatılan bu tek adam rejiminden kurtulmak için Millet İttifakı'na ihtiyaç var. İslamiyet'i ve milliyetçiliği menfaatleri uğruna kullanan bu ucube sistemden ve tek adam rejiminden kurtulmak için Millet İttifakı destelenmelidir. Bir parti millet %60-70 mütedeyyin olmadan din adına çıkılırsa İslam'a zarar verir.

  • Oğuz Yiğiter

    26.4.2023 03:47:02

    Allah razı olsun Hocam. Yine arşivlik ve günümüz kafa karışıkları için enfes bir yazı. Yüreğinize, kaleminize kuvvet. Tebrikler, dualar....

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