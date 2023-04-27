Uyanın artık ey vatansever milliyetçiler

Irksever milliyetçilere bu kritik seçim öncesinde söyleyecek fazla bir şeyimiz yok. Nereye ve kime rey verdikleri bizi fazlaca ilgilendirmiyor. (Onlar hep olacaklar. Ve hep azınlıkta olacaklar.)

Ama milliyetçiliğini vatanseverlik olarak gören milliyetperverlere ve ruhunu İslam’dan almış kültürel değerlerin muhafazakârlarına sizin aracılığınızla söylenmesi gereken çok şey var.

AKMHP koalisyonunun her iki ortağı da seçmeni “şununla bununla” ama nihayetinde “biz gidersek ülke bölünür” ile korkutuyorlar.

Oysa herkes biliyor ki, PKK terörüne “bu terördür” demek ve karşı durmak açısından ve devletin birliğini ve hatta üniter devleti savunmak yönünden Cumhur İttifakı ile Millet İttifakının arasında neredeyse bir fark yok.

Yine azıcık düşünen herkes biliyor ki, Kürtlük şuuru ile hareket eden seçmenin, cumhurbaşkanlığı seçiminde -bu seferlik- Erdoğan’ı değil de Kılıçdaroğlu’nu tercih edecek olmasının da bu işlerle bir alakası yok.

Hem …

“Biz gidersek ülke bölünür” propagandasıyla milleti korkular üzerinden kandırmaya çalışan AKMHP sayesinde ülke zaten bölük pörçük.

Troller de iyi biliyor ki millet zaten paramparça. Kuzey Kore’nin de yaptığı İHA ve SİHA’lar ve silahlı demir gemiler bu parçaları yapıştıramıyor.

TRT gizlemeye de çalışsa herkes biliyor ki kalplerimiz çatladı. Çin’in de âlâsını yaptığı metrolar ve otobanlar bu çatlağı kapatamıyor.

Cami cemaati bile siyasetin hatırına bölündü. Camiler iktidarın propaganda merkezi haline getirildi.

Defalarca “Alevi olduğunu açıkla” diye zorladıkları Kemal Kılıçdaroğlu resti görüp “Aleviysem Aleviyim, ne var bunda” deyince, Erdoğan da Bahçeli de, “Bu da nereden çıktı, ne gerek vardı söylemene, oy hatırına bölücülük yapıyorsun” diye şikayete başladı. Ama herkes biliyor ki dertleri oy kaybını telafi edebilmekti.

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı olması, süreç iyi ve doğru yönetilirse, ABD’deki “Obama Etkisi”ne benzer bir etki yapabilir ve bölgemizde mezhep milliyetçiliğini bitirecek bir adım olabilir.

Bu milletin yeniden toparlanabilmesi ve yekvücut olabilmesi için yeni bir siyasi iklime ihtiyaç var.

Hem “Sinan Oğan iyidir, bir sonraki dönemde milliyetçilerin liderliğine hazırlayabilmek için şimdi gücünü göstermemiz lazım” gibi “görünüşte makul” sebeplerle Millet İttifakını zayıflatmak, “bu kötü düzen en az bir beş sene daha sürse de fark etmez” demektir. Oysa herkes bilmeli ki çok şey değişir, bozulma hızlandıkça hızlanır.

Bu seçimde –maalesef- dört tercih yok. Sadece iki tercih var.

Ey vatanseverler, karar veriniz:

Bu kırıcı iktidarın devamından mı yanasınız yoksa devleti liyakat ve adalet temeline oturtmaya söz verenlerin başlattığı değişime mi oy vereceksiniz?