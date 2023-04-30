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30 NİSAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Uyanın, toplanın artık ey demokratlar

Ahmet BATTAL
30 Nisan 2023, Pazar
“Ben bir Demokratım” diyenler. Partiniz de lideriniz de belli.

Gültekin Uysal Beyefendi reisliğindeki lider kadronuzu da yetkili kurullarının da ne yaptığını ve ne yapmaya çalıştığını zaten biliyorsunuz ve gereğini de yapıyorsunuz. Siz çalışmaya devam ediniz. 

Bir zamanlar Demokrat Partinin veya Doğru Yol Partisinin liderliğini yapmış olan ama şimdilerde başka liderlerin kılıçlarını sallayan ve üstelik de Demokrat Partinin mazisinin yağlı ekmeğini o liderlerin arsız ve hırsız çevresine yedirmeye çalışan o “siyaseti kıblesiz”lerden bilhassa bu günlerde uzak durmanız yeterli.

Bizim ikazımız “ben de demokrasinin erdemine inanıyorum” diyen ama bu seçimlerde ne yapacağını bilemeyenlere…

Parti tercihi zamanında değiliz. İki kutuptan birini tercih etmek zorunda bırakıldık. 

Türkiye’yi bu noktaya biz getirmedik, siz de getirmediniz, ama içinizden yaşı ileri olanların mazideki tereddütleri ve yalpaları bu sonuca sebep oldu. 

Demokrasiye ve sandığa güvenenler, hasretle hürriyetin ipini çekenler… 

Artık kendiniz ve çevrenizi dağınıklıktan kurtarınız. Seyirci olmaktan vaz geçiniz.

Millet İttifakının Ortak Politikalar Mutabakat Metninde sizi ifade etmeyen ve bir demokrasi sevdalısı olarak hoşunuza gitmeyen hiçbir şey olmadığını siz de biliyorsunuz. 

Ayrıntılarda elbette beğenmediğiniz ya da yeterli görmediğiniz noktalar olabilir. Bu da demokrasinin bir erdemi. 

Ama biliniz ki o metinde demokrasi rayları konusu net.

Zaman ayrıntıda boğulma zamanı değil.

Ortak paydayı büyütme zamanındayız.

Elbette siyasete hemen bahar gelmeyecek. Ama baharı hızlandırmak için size düşen yine çığır açıcı olmaktır. 

Vakit itle dalaşma vakti hiç değil. 

Vakit çalışma ve toparlanma vakti. 

Bilhassa gençler, genç demokratlar, bu seçim sizin seçiminiz. 

Doğru noktaya atacağınız her taş, kulaktan kulağa halka halka yayılacak ve demokrat gönüllere ulaşacak. O mübarek parmaklarınızı bu günlerde sosyal medya demokratlığı için çalıştırınız. 

Siyasette her yolu mübah gören, her şeyi siyasetine alet eden ve insanı, toplumu ve devleti adeta tarumar eden AKMHP zihniyetine “yeter, artık dur” demek için harekete geçme zamanı.

Avrupa Birliği ve Hür Dünyaya ortaklık hayali, gerçekleşmesi hiç de zor olmayan hedefler. 

Yeter ki gereği bilhassa bu günlerde sizin tarafınızdan yapılsın. 

Size eyyamcılıkla boş durmak değil bu millet için cesaretle çalışmak yakışır. 

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