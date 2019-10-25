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25 EKİM 2019 CUMA - YIL: 50

Uzman başkan döneminden örnekler…

Ahmet BATTAL
25 Ekim 2019, Cuma
Dünkü yazımızda mahallî idareler ile merkezî idare birimleri arasında parti farkından kaynaklanan uyuşmazlığı ele aldık ve bazı sorular sorduk.

Yazımız yayın aşamasında iken Sözcü Gazetesi bir haber verdi:

İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanlığı, daha önce Kadir Has Üniversitesi’nin de kullandığı büyük bir binayı, imar mevzuatına aykırı ve ruhsatsız biçimde iç tadilat yapıldığı gerekçesiyle mühürlemiş.

“Yapar, hakkıdır. Hatta hakkı değil görevidir. Ne var bunda?” diyebilirsiniz.

Biz de öyle demek isterdik. 

Ama habere göre, bu çok hayırlı(!) icraat, bu binanın bir katının Ahmet Davutoğlu ekibi tarafından yeni partinin il başkanlığı olarak kiralanmasından kısa süre sonra yapılmış. 

Dolayısıyla şüphelenmek hakkımız. 

Konu basında yer aldıktan sonra, Belediyenin, “yaptığımız işlemde bir hata yok, zaten kimin kullanacağını da bilmiyorduk, ruhsat istesinler hemen veririz, neden engel olalım ki” türünden nazik bir basın açıklaması yapması ve web sayfasına da koyması beklenirdi. 

Biz de bekledik. Öyle bir şey olmadı. (Web sayfasında Davutoğlu hakkındaki haberlerin hepsi eski tarihli. Başbakanlığı zamanından kalma.) 

İleride bir açıklama olursa onu da yayınlamak isteriz. 

Ama bu somut örnek üzerinden bir hususu netleştirmiş oluyoruz: 

Bemokrasi bemokrasi diye abartmayalım, aslolan uzman başkanın muhafazasıdır. 

Kemokrasi kemorkasi olursa hasımlı kemikli haşlama kadar kıymetli olur. Tadından uzmanınca bile yenmez. 

Semokrasimiz semokrasi olalı husûmette bu kadar serpilip semirmemişti. 

Memokrasiyi memokrasi yapan, muhalefeti “muhal afet” (imkânsız belâ) haline getirebilmesidir. Helâl olsun o iktidara. 

Şaka bir yana; bu icraatı yapanlar “galiba suç işliyoruz, ileride bir gün bunların hesabı sorulabilir” diye hiç düşünmüyorlar mıdır?

Yoksa böyle düşünüyor, ama “önemli olan suç/ceza değil, gözden düşkün prens hakkında patronun gözüne girecek icraat yapmaktır” mı diyorlardır? 

İki soru daha: 

“Gönül belediyeciliği”nin anlamı gönlünüzden geçeni veya aklınıza eseni yapabilmek midir? 

“Uzman”dan “azman”a kaç harf değişikliği ile geçilir? 

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