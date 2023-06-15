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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Vekillerin danışman ihtiyacı ve Yeni Asya

Ahmet BATTAL
15 Haziran 2023, Perşembe
Pazar günkü “Seçimde suçlular ve suç ortakları” başlıklı yazımızı şu cümlelerle bitirmiştik:

“Bir kötülüğü görenin onu engellemesi ve düzeltmesi insaniyetinin, İslamiyet’inin ve imanının gereğidir. O halde Yeni Asya’nın vazifesi bellidir: İktidarı da muhalefeti de izlemek, hayra teşvik etmek ve ikaz etmek.”

Devam edelim. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedikleri ucubenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni getirdiği nokta maalesef ortada. Ama bu durum, pasif de olsa nihayet bir Meclis’in var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Ümit bizim göbek adımız.

Sosyal hayata ve siyasete dair söz söyleme iddiasında olan bizim gibi ekiplerin bu dönemde de vazifesi büyük.

Biz, millet olarak ve hamiyet ehli aydınlar olarak, hem Meclis ve vekiller ve hem de bakanlar üzerinde -olabildiğince- etkili olmaya devam etmeliyiz. 

Geçen dönemde yaşanan bazı olumlu örnekler de bu kapının -az da olsa- açık olduğunu gösteriyor. Mesela KHK’li doktorların özel sektörden de dışlanmasını sağlamaya yönelik Kanun değişikliğinin Mecliste sağduyu engeline takıldığını hatırlayabiliriz. 

Bu sebeple ve bu kapsamda;

1. Adalet talep etmeye devam etmeliyiz.

Bilhassa masumların hukukunu muhafaza noktasında yapılması gereken çok şey var. 

Anayasa Mahkemesinde ve AİHM’de verilen ve verilecek ihlal kararlarını duyurmak ve hem hak ihlali ve hem de tazminat yönüyle gündemde tutmak önemli.  

2. Sosyal adaleti istemeye devam etmeliyiz. 

Asgari ücretle aile geçindirmeye çalışanların aylıklılar içindeki oranı her geçen gün artıyor. Fakirin daha fakir olduğu bir sosyo-ekonomik düzen sürdürülebilir değildir. Sefalet seviyesinde fakirlik, cemiyetin birlik bağlarını zayıflatır ve anarşistlerden oluşan modern yecüc mecücleri ortaya çıkarır. 

Çare elbette “balık vermek değil balık tutmayı öğretmek”tir. Meslekî eğitim önemli bir gündem başlığıdır.

3. Liyakate ve denetime değer veren bir devleti istemeliyiz. 

Mesela mülakatın istisna olmasını sağlamaya dair verilen sözlerin takipçisi olmalıyız. Mesela ihale mevzuatını görmezden gelen ve ağır cezalık suçları harcıalem işler gibi gören zihniyeti eleştirmeli ve hatta deşifre etmeliyiz. 

4. Hürriyet istemeyi sürdürmeliyiz. AB üyelik sürecini yeniden hızlandırmayı konuşmalı ve konuşturmalıyız. 

İdeolojik devletten de milliyetçilikler belasından da bizi uzak tutacak olan bu süreçtir. 

5. Meşverete dayalı İttihad-ı İslam da elbette öncelikli gündemimizdir ve AB üyeliği bu hedefimize mani değildir. 

6. Ahlaklı ve faziletli bir cemiyet hayalimizi sürdürmeliyiz. Resmî ve sivil eğitimin ve cemaatlerin bu konudaki vazifesi belli. Bilhassa cezaevlerinin birer ıslahhane olması en önemli hayalimizdir. 

7. Ahlakın içselleştirilmesi de denilen “samimiyet ve ihlas” dünyevi ve uhrevi hayatın merkezinde yer almalı. Demokratik değerler ve hoşgörü; ahlaksızlığı değil, aksine, içten gelen ahlakî davranışları besler ve beslemeli. 

Bütün bu konularda en tesirli usullerden biri ise Milletvekillerine ulaşmak. 

Yazıp söylediklerimizin, muhalif-muvafık ayrımı gözetmeden bütün vekiller tarafından da okunmasını sağlamak gerekiyor. Bunun için de, gündemdeki her konu ile ilgili olarak, vekillerin danışmanlarını, organize bir biçimde bilgilendirmek lazım. 

Vekillerin ve danışmanlarının iletişim bilgilerine ulaşmak ve elbette makul bir üslupla ve içerikle talepte bulunup gerekçelerini izah etmek şart.

Bu Yeni Asya’nın ve sahiplerinin ana vazifesidir. Takdiri ve neticesi nihayetinde Allah’a aittir.

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