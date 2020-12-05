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5 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Vesayetler bitmez mi?

Ahmet BATTAL
05 Aralık 2020, Cumartesi
Askerin siyasetle ilişkisi eskiden de sorunluydu ama şimdi farklı bir boyutta. Örneği şu:

Bir CHP milletvekili bir televizyon programında canlı yayında orduyu da ilgilendiren siyasi bir şeyler söylemiş. Söyler. Vekildir. Muhaliftir.

Kamuoyunda gelen hücumlar üzerine açıklama yapmış ve maksadını anlatmaya çalışmış. Özür de dilemiş. Fikirdir. Tavırdır. Ama neticede siyasete ait bir gündemdir. 

Başka siyasetçiler ve bilhassa iktidar partileri ve hükümetin sözcüleri de eleştirmiş. Bunlar da neticede fikirdir. 

Genelkurmay Başkanlığından Milli Savunma Bakanlığına geçen Hulusi Akar da konu hakkında açıklama yapmış ve dolaylı biçimde cevap vermiş: 

“’Tank ve palet' değil, tank paleti fabrikası. Orada tank yapılmıyor, tank paleti yapılıyor. Şimdi Cumhurbaşkanımızın bizzat yaptığı teşebbüslerle tank yapar hale gelmeye çalışıyoruz. Türkiye olarak çalışıyoruz. … Arifiye'deki fabrikanın mülkiyeti Bakanlığa ait. Bu konuları herhangi bir şekilde siyasi konu, siyasi polemik malzemesi yapmamanın çok daha uygun olacağı kanaatindeyim.”

“Askerî konuları siyasi konu yapmayalım” demenin anlamını bilemedik ama hayra yorabiliriz. Hayra yoramasak da “bu da bir fikirdir” der geçeriz. 

Ama bütün bu siyasi tartışmaları aşan bir şey daha olmuş. Yarın iktidar değişse yeni iktidarın da Genelkurmay Başkanı olmayı kabul etmiş olması gereken Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de konuyla ilgili açıklama yapmış: 

“Bir milletvekilinin Silahlı Kuvvetlerimiz için 'satılmıştır' gibi bir ifadeyi kullanması hiç hoş olmamıştır, çok yanlıştır. İnanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir. Hiçbir şekilde moralimiz bozulmamıştır, tam tersine daha azimli olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz.”

Bu açıklamadaki “inanıyorum ki hukuk da bunun gereğini yerine getirecektir” cümlesi oldukça ilginç. 

Bu açıklama üzerine Kılıçdaroğlu şunları söylemiş: 

“Değeri 20 milyar dolar Tank Palet fabrikasının. Fabrika ordunun. 20 milyar dolarlık, ordunun Tank Palet fabrikası Katar ordusuna verildi. Kaç liraya verildi bilen var mı? Sıfır dolar. Bir dolar dahi almadılar. Ordunun hakkını hukukunu kim savunacak? Mustafa Kemal'in ordusunu kim savunacak? İki kurumun siyasete bulaşmaması lazım. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı.”

Ordunun kimin ordusu olduğu tartışmasını ayrıca yaparız. Ama Kılıçdaroğlu “ordunun siyasete bulaşmaması lazım” diyerek siyaset üzerindeki askerî vesayeti deşifre ve reddetmiş oluyor. 

Askerin muhalefeti vesayet altına almasından söz edildiğine göre demek asker iktidarı zaten vesayeti altına almış!

Bu durum hepimize şu soruyu sorduruyor: Hani askerî vesayet bitmişti? 

Şşşşt, size diyoruz size…

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