Veteriner adaleti figürünkinden iyidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Haber Global’de ‘Az Önce Konuştum’ programında sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Hukuk fakültelerine veteriner dekan atanması sizi rahatsız etmiyor mu?” sorusuna şu cevabı vermiş:

“Çok rahatsız ediyor. Bu konuyu YÖK’le de görüşüyoruz. Teknik bir takım zorunluluklar... Geçici olduğu ya da fakültenin açıldığı, ama öğrenci olmadığı gibi hususlar geliyor.”

Sayın Bakanın cevabının devamını biz internetten bulamadık. Şöyle olduğunu varsaymak istemiyoruz:

“Gerçekte bu bir istisnadır. Elbette dekan yapılmaya yetecek kadar profesör hukukçu vardı. Ama bunların çoğu ‘…öcü’ damgasından muzdaripler. Atanmaları kolay değil. Teklif edenin de atayanın da başını ağrıtabilir. Bu sebeple ‘varsın veteriner olsun, ama yeter ki …öcü olmasın ve iktidarın muktedirlerinin sözünden çıkmasın’ denilmiş olabilir. Bu da hayırlıdır.”

Cevap böyleyse veteriner adaletine güvenmek isteriz.

Ne de olsa merhum Mehmet Âkif Ersoy da bir veterinerdi.

Abdulhamit Gül ayrıca Osman Kavala hakkında açıklama yapan 10 devlet büyükelçisinin taleplerinin yargı bağımsızlığı kapsamında kaldığını ifade ederken “figüratif adalet” hakkında da şunları söylemiş:

“Hâkimler ve savcılar, önündeki milyonlarca dosyada delile göre karar verir. Telkine kulağını kapatır. Adalet figürünün gözü kapalıdır. Adalet figürü sanığın önündeki dosyadaki kişinin kimliğine, failine bakmaz, dosyadaki delile göre karar verir. Dolayısıyla bu konudaki genellemeleri total bir yaklaşımda yargıya yönelik bu konudaki suçlamaları kabul etmek doğru değil.”

Birilerinin –haşa haşa- “adalet tanrıçası” dediği puta put demeyen ya da diyemeyen Sayın Bakanın figür hassasiyeti tebrike değer.

Ama kıdemli ticaret hukuku profesörünü üstelik ombudsmanın kararına rağmen mobing amacıyla Polatlı’daki iki yıllık yüksek okula güya tayin eden, ama aslında adeta süren bir rektörün hukuk tanımazlığı hakkında ses etmemiş olması da kayda değer.

Yargıyı toptancılıktan korumak elbette bir Adalet Bakanının en önemli görevidir.

Ama ikinci en önemli görevi de yargının toptancılık yapmasını engellemektir.

Bugünlerde yargıda toptancılık yok mu?

Var. Hem de en âlâsından.

“Cemaat eşittir terör örgütü” formülü bir toptancılık değil midir?

Figüre edilmeye hazır malzemeyle doldurulmuş adliyelerden çıkan zulüm dumanları figüre malzemeyle dolu cezaevlerinden çıkan adalet feryatlarını bastıramıyor.

Zira biri ses biri duman…

Ve zira ve fakat ikisi de figüratif!