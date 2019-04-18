“Yabancı hâkim” istetmeyin!

Anladığımız bir konu değil.

Ama duyduk ki son zamanlarda futbolda taraftar hakemlere kızgınmış. Bilhassa derbi maçlarda ya da mühim maçlarda “yabancı hakem” isteği yeniden alevlenmiş.

Sebebi şuymuş: Seyirci ve kulüp yöneticileri “yerli hakem”lerin ya taraf tuttuğunu, ya da hakemlikte başarısız olduğunu düşünüyorlarmış.

Böyle düşünenlere, hiç kimse “Sen vatan haini misin, memleketimizin öz be öz yerli ve millî evlâtları varken yabancı hakem de nereden çıktı?” demiyormuş.

Aksine “Yabancı futbolcu oluyor da yabancı hakem neden olmasın, hem bizim hakemler de böylece kendisine çekidüzen verir, belki biraz akıllanır” diyorlarmış.

Konuya gelince:

Önceki gün AİHM, Anayasa Mahkemesi üyesi iken 15 Temmuz sonrasında tutuklanan, görevden alınan ve yargılanması devam eden eski üye Alparslan Altan’ın insan hakları ihlâli başvurusunu karara bağlamış.

AİHM “Bu dâvâda insan hakları ihlâli var” demiş. Kararda Türk yargısı usturuplu, ama ağır biçimde eleştirilmiş.

Mahallî seçim sonuçları adalet güneşini perdeleyen bulutları bir parça açmıştı. Şimdi, bu AİHM kararı güneşimizi biraz daha gösterdi. Isındık, ümitlendik.

Ufukta konuşan Türkiye var. Biz de konuşuyoruz.

Diyoruz ki:

Ey Hâkimler ve Savcılar…

Olağanüstü hal yok. (Olması için bir sebep de yok).

Yetki sınırlaması yok. (Anayasa açık. AİHM sizi de bağlar.).

Korkmanız için bir sebep yok. (Korkandan hâkim olmaz zaten.).

Seçim siyaseti yok. (Olsa da sizi ilgilendirmez ve ilgilendirmemeli.).

Yani adaletle hükmetme hususunda artık bir mazeretiniz yok.

Türk’ün adaletini dünyaya gösterin artık.

Lütfen bu millete “yabancı hakem” istetmeyin.

Bu milleti, öz değerlerine sahip hâkimlerin adaletinden daha fazla mahrum etmeyin.

Ey seçim Hâkimleri;

Kıdeminizin hakkını verin,

Demokrasimizin gücünü gösterin,

Hak edene hakkını verin,

Bizi dünyaya rezil etmek isteyenlere fırsat vermeyin,

Milleti, AİHM’e mecbur etmeyin. Utandırmayın bu necip milleti.