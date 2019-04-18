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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

“Yabancı hâkim” istetmeyin!

Ahmet BATTAL
18 Nisan 2019, Perşembe
Anladığımız bir konu değil.

Ama duyduk ki son zamanlarda futbolda taraftar hakemlere kızgınmış. Bilhassa derbi maçlarda ya da mühim maçlarda “yabancı hakem” isteği yeniden alevlenmiş.

Sebebi şuymuş: Seyirci ve kulüp yöneticileri “yerli hakem”lerin ya taraf tuttuğunu, ya da hakemlikte başarısız olduğunu düşünüyorlarmış.

Böyle düşünenlere, hiç kimse “Sen vatan haini misin, memleketimizin öz be öz yerli ve millî evlâtları varken yabancı hakem de nereden çıktı?” demiyormuş.

Aksine “Yabancı futbolcu oluyor da yabancı hakem neden olmasın, hem bizim hakemler de böylece kendisine çekidüzen verir, belki biraz akıllanır” diyorlarmış.

Konuya gelince: 

Önceki gün AİHM, Anayasa Mahkemesi üyesi iken 15 Temmuz sonrasında tutuklanan, görevden alınan ve yargılanması devam eden eski üye Alparslan Altan’ın insan hakları ihlâli başvurusunu karara bağlamış.

AİHM “Bu dâvâda insan hakları ihlâli var” demiş. Kararda Türk yargısı usturuplu, ama ağır biçimde eleştirilmiş.

Mahallî seçim sonuçları adalet güneşini perdeleyen bulutları bir parça açmıştı. Şimdi, bu AİHM kararı güneşimizi biraz daha gösterdi. Isındık, ümitlendik.

Ufukta konuşan Türkiye var. Biz de konuşuyoruz.

Diyoruz ki:

Ey Hâkimler ve Savcılar…

Olağanüstü hal yok. (Olması için bir sebep de yok).

Yetki sınırlaması yok. (Anayasa açık. AİHM sizi de bağlar.).

Korkmanız için bir sebep yok. (Korkandan hâkim olmaz zaten.).

Seçim siyaseti yok. (Olsa da sizi ilgilendirmez ve ilgilendirmemeli.).

Yani adaletle hükmetme hususunda artık bir mazeretiniz yok.

Türk’ün adaletini dünyaya gösterin artık.

Lütfen bu millete “yabancı hakem” istetmeyin.

Bu milleti, öz değerlerine sahip hâkimlerin adaletinden daha fazla mahrum etmeyin.

Ey seçim Hâkimleri;

Kıdeminizin hakkını verin,

Demokrasimizin gücünü gösterin,

Hak edene hakkını verin,

Bizi dünyaya rezil etmek isteyenlere fırsat vermeyin,

Milleti, AİHM’e mecbur etmeyin. Utandırmayın bu necip milleti.

Okunma Sayısı: 1980
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Yorumlar

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  • Gündüz Alp-2

    18.4.2019 14:55:53

    Zira yerel seçim sonucuyla birlikte iktidar cenahının görünümü "mail-i inhidam" bir duvar manzarası arz ediyor. Özellikle iki büyük şehrin kaybedilmesinden duyulan hazımsızlığın ötesinde (geçmişle ilgili) ciddi kaygıları ve endişelerinin olduğu görülüyor. Dolaysısıyla hukuki olsun olmasın iptali için her yol deneniyor. Övgüyle söz ettikleri seçim sistemi ve yetkili kurulları şimdi "şaibeli" hale getirecek adımlar atarak başta 16 Nisan referandumu olmak üzere önceki seçimleri de sorgulanabilir hale getirmektedirler. Öyle ya son dakikada ysk'nın vermiş olduğu bir kararla 50+1 ile "evet" çıkan halk oylaması bu mantıkla yeniden mercek altına alınması gerekmez mi? İşte demokrasi ve hukuk tam anlamıyla tatbik edilmediği takdirde böyle içinden çıkılmaz sorunlar ortaya çıkıyor. Öyle anlaşılıyor ki 31 Mart yerel seçimi sonuçları sürpriz gelişmelere gebe. Geleceğe dair olumlu anlamda pek çok şeyin başlangıcı olabilir.

  • Gündüz Alp

    18.4.2019 14:45:34

    Sayın Battal, dua gibi bir yazı olmuş. Teşekkürler. "Elle gelen düğün bayram" derler. Başta demokrasi ve hukuk olmak üzere hürriyet ve adalette başkalarının himmetine muhtaç olmak utanç verici değil mi? Oysa adaletiyle ünlü tarihi uygulamalar bu milletin mazisinde bolca varken, şimdi halkı AİHM'e ya da benzer uluslararası kurumlara muhtaç hale getirmek ne kadar ayıp! Oysa 16 Nisan halk oylaması öncesinde ne vaatler verilmişti. "Yeni ve güçlü Türkiye" baş slogandı. Peşinden "şahlanacak" ve "uçuşa geçecektik." Sizce hangisi gerçek oldu? 31 Mart yerel seçimi yeni sistem için adeta turnusol kâğıdı oldu. Gerçek ortaya çıktı. Hatta iktidarın küçük ortağı, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerin kaybedilmesi halinde yeni sistemin meşruiyetinin sorgulanacağını bile söylemişti. Evet, bu yerel seçimin sonucu belki bize yeni sistemi yeniden gözden geçirmek ve sorgulamak için bir işaret vermiş olabilir (mi?).

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