Yalanı ahlâk edinmek

Geçen günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşinin birden çok kamu kurumundan maaş veya ücret türünden ödeme aldığı iddiası sosyal medyada viral paylaşım konusu oldu.

Haksız ve yersiz dedikodulardan bunaldığını söyleyen Altun, İmam Hatipliler adlı whatsApp grubunda konuyla ilgili bir paylaşım yapmış. Grubun üyelerinden olduğu anlaşılan Gazeteci Hilal Kaplan da bu açıklamanın görselini “Altun da izin verdi” diyerek kendi twitter hesabından kamuoyuyla paylaşmış.

Altun’un açıklaması şöyle:

“Sevgili Dostlar, yalanı ahlâk edinenlere diyecek bir sözüm yok. Fakat kendi çocuklarımın, dostlarımın hukuku gereği şu 5 maaş yalanını ifşa etmem lâzım. Benim tek bir maaşım var. 2 yıldır Borsa İstanbul yönetim kurulu üyesi olarak aldığım huzur hakkının tek bir kuruşuna dokunmadım. Hayra hasenata harcadım. Bu söylenmez biliyorum. Ama bana, aileme demediklerini bırakmadılar. … Eşim de sadece Marmara Üniversitesi’nden ücret alıyor. THY yönetim kurulu üyeliğinden herhangi bir ücret almıyor. Bunu aylar önce ilân etti, ama yine devam ettiler yalana.”

Açıklama bir ihtiyaca binaen.

Tamam. Ama herkesin aklına ister istemez çok miktarda yeni soru ve talep getiriyor:

- Cumhurbaşkanlığı gibi bir kurumun “iletişim işleri”nden sorumlu bir yüksek bürokratın kamuoyuyla “iletişim” kurma “biçimi” böyle dolaylı ve netameli mi olmalı?

- Bir sosyolog olan eşi Hanımefendinin, bütün yöneticilerin işinin uzmanlarından seçilmesi gereken THY’de bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevi meselesi izaha muhtaç.

Bu konuda daha önce yaptığı “Meslekî bilgimden istifade etmek isteyen THY’nin yönetimine 1,5 yıl önce katıldım. Pek çok meslektaşımın icra ettiği danışmanlıklardan farkı yok bunun. Çalışıyorum, bilgimi/birikimimi ortaya koyuyorum. Kimsenin hakkını gaspetmiyorum.” açıklaması kanaatimizce yeterli değil.

Hele Hanımefendinin yeni yaptığı “Evet, bir ücret var. Aylık 20 bin TL. Ve ben kamu namına o ücretten gönül rızamla feragat ettim. Böyle bir ücretten feragat etmiş olabileceğim aklınıza hiç yatmıyor değil mi?” açıklaması bu saatten sonra ancak tarih tartışması yaşatmayacak objektif delillerle ispat edilirse değerlidir.

- En önemlisi de şu:

Aylık 20 bin lira civarında olan “ek gelir”ini düzenli olarak hayra hasenata harcadığını şimdi beyan eden bir bürokrat; bunu nasıl, hangi bankalar ve hesaplar vasıtasıyla ve hangi dernek ya da vakıf eliyle vs. yaptığını da her halde belgeleriyle ve kolaylıkla ispat edebilecektir.

Biz prensip olarak bu tür şahsileşmiş işlerle ve akçeli meselelerle çok ilgili değiliz. Zira yalanı ahlâk edinenlere bizim de diyecek sözümüz yok.

Ama önümüzdeki günlerde kamuoyu bu iki konudaki delilleri görmek ister.

Bize de hatırlatmak ve delil görürsek buradan duyurmak düşer.