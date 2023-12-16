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16 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yapay zekâya görünmezlik pelerini

Ahmet BATTAL
16 Aralık 2023, Cumartesi
Hafta içinde art arda iki ilginç haber okuduk.

Birincisi Avrupa Birliği’nin dünyada bir ilke imza atarak “yapay zekâ yasası”nı kabul etmeye hazırlanması idi. 

Bu kanunla elektronik usullerle yüz tanıma sistemleri ve vatandaş takip sistemleri önemli ölçüde sınırlandırılıyor.  

TRT’nin haberine göre Avrupa Komisyonu’nun Dijital Çağdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager bu düzenlemenin amacını şöyle açıklamış:

“AB’de yapay zekâ ürün ve hizmetlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve kullanımına yönelik ortak bir yasal çerçeve tanımlamak.”

Bu beyan AB’nin hedefini de netleştirmiş oluyor: 

“Avrupa’yı güvenli, güvenilir ve insan merkezli yapay zekânın geliştirilmesinde ve elbette bunun kullanımında dünya lideri haline getirmek.”

Özü şu: Avrupa insana insan muamelesi yapmayı ve bu özelliğiyle lider kalmayı sürdürmek istiyor. 

Bu çağda bu dünyada “devlet bizi gözetliyor” algısı kadar tehlikeli bir şey yoktur. 

Cazibe merkezi Birinci Avrupa’ya tebrikler. 

İkinci haber ise Çinli bilim adamlarının “görünmezlik pelerini icadı” haberi idi. 

Açıklamalara göre bu pelerin “insanın insanı görmesi”ni engellemiyor. 

(Bir gün onu da yaparlarsa şaşmamak lazım. Zaten Uygur Türklerine yaptıkları da bunu pek aratmıyor!)

İcat, sadece, algoritmalarla çalışan kamera sistemlerinin insanları algılamasını engellemeyi hedefliyor. 

Aslında bu amaca yönelik özel renk ve desen tasarımlarından oluşan bir kıyafet bu. 

Amaç, montu giyenin; işletmelerin, devletlerin ve kamusal sistemlerin işlettiği kameraların görüş alanından kaybolmasını sağlamak. 

O Çin ki her şeyi ve herkesi kontrol altında tutmayı var olmanın ve zulümlü varlığını sürdürmenin bir gereği olarak gören komünist devlet. 

O Çin ki kaçabilen herkesin kaçmaya çalıştığı ama bu fırsatı hayatlarını karınca gibi yaşayan milyarı aşan insandan çok azının elde edebildiği bir düzen ve düzensizlik ülkesi.

Yani birileri bir yerlerde tazıya “tut” derken tavşana da “kaç” diyor. 

Bize ilginç gelen ise şu: 

Nefsî keyfi yerinde ve zahirî aklı görünen başında Türk entelektüellerine “AB mi Çin mi” diye sorduğumuzda neredeyse hepsi “AB’nin modası geçti, elbette Çin de değil, Türkiye yüzyılı geliyor” gibi saçmalıklarla kendisini avutuyor. 

Onlar ve ana babaları ki çok değil on beş yirmi sene önce AB için sizden bizden daha hahişkâr idiler. Meğer o da liderleri öyle dediği içinmiş. Bunu biz biliyorduk da çoklarına anlatamıyorduk. 

Bu akl-ı evvellerin yapay zekâsının iktidar yanlısı dijital mecralarda üretildiğine şüphemiz yok. 

Kanalizasyon kokulu o kanalları yarım saat izlesek biz bile “aslansın oğlum, kaplansın kızım, kim tutar seni” moduna girmeye teşne olabiliyoruz. Onlar ne yapsın!

Bu yapay zekâsız çakma aslan kaplanların görünmezlik pelerini de bizden olsun. 

Giysinler montlarını, çıksınlar milletin radarından.

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