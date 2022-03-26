Yapısal kusurun standart formülü: 1809X500=1

Yeni Asya’nın dünkü manşetindeki haberi içiniz ferahlayarak okudunuz.

Anayasa Mahkemesi birçok cezaevinde birçok gazetenin ve bu arada bilhassa Yeni Asya’nın çok sayıda okuyucusuna ulaşmasını bile bile engelleyen Adalet Bakanlığı yetkililerinin, cezaevi görevlilerinin ve infaz savcılarının ve hakimlerinin gazete okumak isteyen mahpusların ifade hürriyetini açıkça ihlal ettiğine hükmetmiş. Hem de oybirliğiyle.

Öncelikle şunu söyleyelim:

-Yeni Asya demokrasiden ve demokratlıktan asla taviz vermemiştir ve vermeyecektir. Demokrat olmayanların ve darbe meraklılarının “dindarlık zokası”nı yutmamıştır ve yutmayacaktır. Zira elli üç senelik ezberi ve dersi ve mottosu odur ki “Asya’nın bahtının miftahı meşveret ve şuradır”.

-Yeni Asya cumhuriyetin müsbet değerlerinin gönüllü ve gerçek sahibidir. “Tek adam”cılığın ve saraylı-saraysız saltanatçılığın her türlüsüne karşı çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.

-Ama en önemlisi de Yeni Asya daima müsbet hareketten yanadır. Menfi harekete izin vermez. Destek olmaz. İncinse de incitmemeye çalışır.

Yani Yeni Asya mazisi ve istikbali itibariyle pırıl pırıldır ve tertemizdir.

Böyle bir gazeteyi “kurum güvenliğini tehlikeye düşüren yayın” olarak görüp gösteren ve bu bahaneyle cezaevinden içeri girmesini engelleyen o utanmazlar ordusu bu AYM kararından sonra utanır mı?

Bakanlığın hukuka, vicdana ve hakkaniyete aykırı yanlış icraatını hararetle desteklemiş olan ve Yeni Asya’nın uzattığı dost elini ve yardım talebini sırf iktidardaki bir kısım muktedirlere şirin görünmek adına reddeden o “bazı” dostlar acaba mahcup olurlar mı?

En ilginci de şu: Anayasa Mahkemesi kendi sistemi gereği aynı konudaki 1809 bireysel başvuru dosyasını birleştirmiş ve bir tür “kitlesel başvuru” dosyasına dönüştürmüş.

AYM oybirliği ile verdiği bu kararla ayrıca hukuksuzluğu “yapısal sorun” olarak sürdüren yasama ve yürütme organına (Cumhurbaşkanlığına ve Adalet Bakanlığına) ve hakimlere küçük küçük “bireysel yumruk” yerine adeta sarsıcı ve uyarıcı bir “kitlesel yumruk” vurmuş oluyor. Uyansınlar İnşallah.

Kararda ayrıca ifade hürriyetinin ihlal edildiği tesbit edilen 1809 başvurucunun her birine ayrı ayrı 500 TL’lik manevi tazminat ödenmesine de hükmedilmiş.

Hani esnafın duvarında çerçeveli “bereket parası” olur ya. Bu karar aklımıza onu getirdi.

Biz o başvurucuların yerinde olsak bu parayı nakit olarak çeker ve “hareket parası” diye çerçeveletip asarız.

Çerçevenin bir köşesini ayrıca aramalarda el konulan ve bir kısmının daha sonra beraat üzerine geri alacağı açık olan bir dolarlardan da koymak üzere boş bırakmalarını da teklif ederiz.

Bir de araya = işareti…