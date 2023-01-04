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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Yargının ve Yargıtay’ın istikamet vericileri

Ahmet BATTAL
04 Ocak 2023, Çarşamba
Hürriyet’ten Nedim Şener’in önceki günkü yazısından anlıyoruz ki Yargıtay Yüksek Kurulu Yargıtay Alt Kurulunun eski müsteşar Birol Erdem kararında yaptığı hata(!)yı Şener’in dediği gibi düzeltmiş.

Olayı hatırlıyorsunuzdur:

Geçen haftalarda Yargıtay 9. Ceza Dairesi “FETÖ yöneticiliği”nden yargılanan Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem hakkında beraat kararı vermiş ve bu kararın Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu tarafından da 19/21 ile tasdik edildiği duyurulmuştu. Ama henüz gerekçeli karar yazılıp imzalanıp yayınlanmamıştı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesinin kararına göre Birol Erdem’in beraat gerekçesi şuydu: “Örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibarıyla örgütün nihai amacını bilmediğinden hareketle, Türk Ceza Kanunu 30/1 maddesinde düzenlenen ‘Fiilin icrası sırasında suçun kanunî tanımındaki maddi unsurları bilmeyen’ bir kişi, kasten hareket etmiş olmaz.”

Şener, bu davalarla ilgilenenlerin “bu kararla tüm FETÖ davaları düşer” diyerek “adeta bayram” ettiğini yazdı.

Şener ayrıca şunları yazdı: 

“Bu konudaki yazılarım üzerine ‘Birol Erdem hakkındaki kararı fecaat olarak değerlendiren’ Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin beraat kararını değiştirerek gerekçeli kararın yayınlanacağını bildirdiler.”

Dediğine göre, Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, 9. Ceza Dairesinin beraat kararının hüküm kısmından, hataya dair TCK. 30/1’i çıkaracakmış. Onama gerekçesi de CGK kararına “doğru gerekçe” yani “devlete yardım” olarak konulacakmış. 

Yazıyı okuyan ama usul bilmeyenler konuyu “yargıda skandal” filan gibi saçma başlıklarla duyurdular. Halbuki ne alakası var! Yargımız pir-ü paktır. 

Özetle Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 9. Ceza Dairesinin verdiği beraat kararını onamış ama düzelterek onamış. Bu düzeltmenin sebebini de onama kararının gerekçesinde açıklayacakmış. 

Şener, içeriye verdiğini iddia ettiği yön ve içerden aldığını iddia ettiği bilgi ile durumu şu cümlelerle izah ediyor. 

“Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 30/1 maddesinde düzenlenen ‘hatanın şartlarının olmadığı’ belirtilerek, ‘bu madde uygulamasına yönelik hüküm kısmının çıkarılmasına...’ dayanılarak verildiği hatırlatıldı. Böylece açıklanacak gerekçeli kararda; ‘...sanık Birol Erdem özelindeki deliller değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtilerek; eğitim ve ahlak hareketi olduğuna halkı inandıran FETO/PDY yapılanmasının devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgüt olduğu anlaşıldığında; sanığın, devlete operasyon yapan bu örgütle 2012 yılından itibaren mücadelesi dosya kapsamı ile sabit görülmekle beraatına karar verilmesi...’ ifadesiyle beraat kararında değişiklik yapılacak. Böylece, TCK/30/1’deki ‘Hata’ maddesi yerine Birol Erdem’in 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı’nın tutuklanması girişimi sonrası örgüt ile ilgili bilgileri paylaşması, 17/25 Aralık 2013 operasyonları sonrası örgüt ile mücadele etmesi dikkate alınarak onanan beraat kararının diğer FETÖ davalarında emsal olması önlenmiş olacak.”

Burada Yargıtay’ın sahteciliği ya da gazetecinin yargıyı etkilemesi yok ki. Adam gazeteci(!). İçeriye telkin verdiğini ve içeriden haber aldığını “iddia ediyor”. 

Bakalım iddiası doğru çıkacak mı? Çıkarsa o zaman konuşuruz.

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