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3 AĞUSTOS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Yargıtay üyesiyle hayalî hasbihal

Ahmet BATTAL
03 Ağustos 2023, Perşembe
S: “…öcü” yargılamalarında bilinçli içtihat hatası sebebiyle yaygın biçimde adaletsizlikler olduğu fikrine katılır mısınız?

C: Bu konuda yedi sene önce yanlış bir başlangıç yapıldığı ve ilk düğme yanlış iliklendiği için diğer düğmelerin de yanlış gittiği açık. Somut suç işlediği iddia edilmeyen ve darbe teşebbüsü ile de herhangi bir ilgileri kurulmayan kişileri, aslında cemaate mensubiyeti gösteren delillerle ve “cemaat eşittir terör örgütü” formülüyle cezalandırmak elbette yanlış. Ki, o cemaat bir zamanların muteber ve makbul cemaati iken bir noktadan sonra önce muhalif cemaat ve sonra da terör örgütü sayılmış. Yani devlet önce meyve bahçesinin kapısını açıp herkesi içeri buyur etmiş ve “yiyin, serbesttir” demiş, sonra da kapıyı kapatıp içeride yakaladıklarına hırsız muamelesi yapmış. 

S: Bir örnekle açıklar mısınız?

C: Önümüzde bekleyen dosyalardan birinde, bir öğretmen hanıma, Temmuz 2014’te Bankasya’ya yatırdığı ve 15 Temmuz 2016’ya kadar da hesapta tuttuğu ve adeta unuttuğu elli lirayı “örgüt liderinin talimatı üzerine” ve “örgütün bankasını desteklemek amacıyla” yatırdığı gerekçesiyle “terör örgütüne yardım etmek suçundan” ceza verilmiş. Başka bir eylem isnat edilmiyor ve bu eylemi sebebiyle varsayım kurularak ceza verilmiş. Yerleşik içtihatlarımıza bakarsak ceza yerinde. Vicdanen baktığımızda ise hiçbir izahı yok. 

S: Bu durumda bu kararlarınız AYM’den veya AİHM’den dönecek demektir, öyle mi? 

C: AYM’nin bugüne kadarki Yargıtay uygulamasını hukuka aykırı bulacağına dair bir işaret yok. Gerçi bazı ceza hukuku hocaları uygulamamızı artık daha yüksek sesle eleştiriyor ama yine de durum AİHM’in ne diyeceğine bağlı gibi görünüyor ve AİHM de terör suçu tarifimizi kabul etmiyor ve etmeyecek. Türkiye’nin yüzünü yeniden Batıya dönmesi ise bu konuda da bazı açılımların olabileceğinin işareti.

S: Darbe teşebbüsü ile ilgili yargılamalar ne durumda? 

C: Yakın zamanlarda emekli General İsmail Hakkı Pekin’in KRT TV’deki açıklamalarını izledik. Zaten var olan kafa karışıklığımız bu tür ek bilgilerle daha da artıyor. Bu durum bu suçtan yargılananlarla ilgili kanaatimizi genel olarak değiştirmez ama bir zamanlar cemaat mensubiyetini gösteren bazı fiillerin şimdi teröristlik delili sayılmasının sebebini de izah eder. Ve eğer aynı yaklaşım gelişerek devam ederse bir süre sonra bizler Hak nazarında da halk nazarında da mahcup oluruz. Bunun farkındayız ama ne yapacağımızı da bilemiyoruz. 

S: İnfaz indirimi denilen dolaylı affın adi suçlular için geçerli kılınıp siyasi suçluları ve bilhassa bu davalardaki mahkûmları kapsamaması sizce adil midir?

C: Hukuk camiasının ve kamuoyunun bugünlerde en çok tartıştığı hususlardan biri de bu. Böyle bir ayrımın vicdanî ve adil bir temele dayanmadığı açık. Ayrıca 86 yaşındaki yatalak hasta mahkûmun sedye ile cezaevine götürülmesi gibi örnekler bu konudaki problemin işaretleri. 

S: “…öcü” yargılamalarının uzadıkça uzamasının sebeplerinden biri de bu adaletsizlikler midir?

C: Evet. Bilhassa son seçime kadar, aramızda, “bir iktidar değişikliği olursa biz de daha rahat kendimizi kararlarımızda ifade ederiz” diye düşünenler vardı. Ama bu da şimdilik başka bahara kalan bir hayal.

S: Bu konuştuklarımızı köşemize taşısam ve sizin isminizi de versem ne dersiniz?

C: Hocam bunlar aramızda kalsın. Belki emekli olduktan sonra biz kendimiz çevremize açıklayabiliriz. Ama şimdilik adımızla açıklamamız uygun olmaz. 

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