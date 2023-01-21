Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi gerilimi

Önceki günlerde bir yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde aslında cemaat mensubiyetini gösteren Bylock kullanma eyleminin cemaate değil terör örgütüne üyelik için delil niteliği ile ilgili ağır ve büyük yargılama sürerken öbür taraftan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca Anayasa Mahkemesi’ne bir sınır hatırlatması yapıyordu.

Hatırlatma görünüşte AYM ile Yargıtay ve diğer yargılama makamları arasındaki genel görev sınırına ait gibiydi ama arka planında AİHM’e giden ve gidecek olan dosyalar vardı.

Başkan Akarca, AYM’nin byLock ile ilgili verdiği ihlal kararlarının “Yargıtay’ın ‘…öcü’lerle mücadelesi”ni olumsuz etkileyip etkilemediği türünden bir soruyu, “Herkesin önce Anayasaya ve yasaya kendisinin sadakatle bağlı olduğunu unutmaması gerekir” diye cevaplamış.

Akarca, ayrıca, AYM’nin bazı kararlarında bireysel başvurunun inceleme çerçevesini aştığını, davada uygulanan hukuk kurallarını yorumlamanın ve maddi delil ve olguları değerlendirmenin ilgili yargı mercilerinin görevi olduğunu da şu ifadelerle söylemiş:

“Yasa ve anayasa, Anayasa Mahkemesini de bağlar. Ama zaman zaman bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. Sanki ‘Her konuyu incelerim, bütün maddi delilleri denetlerim, bütün delillere bakarım’ şeklinde anlayış doğru değil. Bu Anayasa Mahkememizin iş yükünün daha da artmasına, işin içinden çıkılmaz hale gelmesine, kesinleşmiş kararlarda hukuk güvenliğinin otoritesinin zedelenmesine de yol açar. Yasal ve anayasal sınırlar içerisinde hareket edilirse daha doğru bir iş yapılmış olur. …Anayasa Mahkememizin çoğu kararlarında buna özen gösterdiğini biliyoruz ama bazı kararlarda da zaman zaman gerçekten de Yargıtay ve Danıştay tarafından eleştirilebilmektedir. Bunlar daha bilimsel toplantıların konusunu teşkil edecektir. …Umarım ki bu sıkıntı büyümesin. …Eğer herkesin yerine geçerek; savcının, ilk derece mahkemesinin, hakimin, istinafın, Yargıtay’ın yerine geçerek bir karar oluşturursa bu yetki ve hukuki problemlerin daha da artmasına neden olur.”

Bu cümlelerin bizce sebebi şu:

AYM 15 Temmuz sonrası yargılamalarda bilhassa kendi iki üyesinin “güya suçüstü” yapılıp evlerinden alınarak hapse konulması ve ardından “terör örgütü üyesi” suçuyla suçlanıp cezalandırılması konusunda yeterince dik duramadı ve konuya hükümetin siyasi ideolojisinden bağımsız bakamadı. Bu ağır bir kusur.

Ama bu bir kenara bırakılırsa AYM’nin karnesi genel olarak iyi. Zira AYM son on yılda bütün olumsuzluklara rağmen insan hakları konusunda çok önemli bir fonksiyon ifa etti.

Şimdilerde AİHM’den gelecek ihlal kararlarına hazırlık yapmakta olduğu da yine öncü kararlarından anlaşılıyor.

Ama AİHM’den dönecek o ihlal kararlarının hepsinin arkasında, görünüşte bugünkü Yargıtay’ın geliştirdiği ama bize göre aslında Saray’dan Yargıtay’a dikte edilen “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü var.

Dolayısıyla Başkan Akarca’nın konuşmasında ortaya çıkan gerilimin arka planında “…öcü” davalarına bakıştaki farklar var.

Ümit ederiz ki AYM özgürlükçü bakışını bu itirazlara ve tatlı sert şikayetlere rağmen sürdürecektir.

Türkiye’nin AB kriterlerine ve demokrasiye doğru siyasi yolculuğunda direksiyon Altılı Masa’da ama aynı yoldaki hukuki yolculuğunda direksiyon AYM’de.

