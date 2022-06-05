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5 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Yaşını büyütürüz de diploma zor

Ahmet BATTAL
05 Haziran 2022, Pazar
AKMHP Cumhurunun başkanı Erdoğan, önceki gün liseler arası proje yarışmasının ödül töreninde sahneye çıkan bir liseli öğrenciye, uzaya gidecek şanslı kişi olabilmek için başvuru yapıp yapmadığını sordu.

Liseli kızcağız soruyu anlamadı ve gülümsedi. 

Kızı sahneye çıkaran Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank araya girdi ve çocuğun yaşının tutmadığını söyledi. (O sırada bunu ancak “şaşkına yatıp” gülerek söylemesi mümkün olan Varank’ın ve benzer pozisyonları sık yaşayan diğer bakan ve bürokratların yerinde olmak istemezdik. Zira bu yazıyı Sayın Varank okuyor ama Erdoğan bu tür yazıları “artık” okuyamıyor. Ona ulaştırılmıyor.).

Bunun üzerine Erdoğan, “Aaa! Yapma yaaa... Eee yaşını büyütürüz” diye karşılık verdi. Gülüşmeler oldu. Neden gülündüğünü anladı mı bilmiyoruz ama kendisi de güldü. 

Varank’ın üniversite mezuniyeti şartını da hatırlatması ve böylece meselenin yaştan ibaret olmadığını söylemesi üzerine ise bu kere hayıflanan Erdoğan, “Biz sadece bu sene yapmayacağız ki. Bundan sonra da devam edeceğiz” deyip kızcağızı “çıkmaz ayın son çarşambası”na davet ederek işin içinden çıkmaya çalıştı. Oy gelecek yerden tavuk mu esirgenirmiş!

Erdoğan yaş büyütmeye dair bu sözleriyle bir espri yapmıyordu. Kinayeli bir şey de söylemiyordu. Aklından geçen pratik “çözümü” bir çırpıda “söyleyiveriyor”du.

Yani yaşın büyütülmesi meselesinin bu konuşmada ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz: “Yaparız bir evrak hüllesi!”

Zira Erdoğan muhatabına “aaa, ama sen büyük görünüyorsun, herhalde ailen seni nüfusa geç kaydetmiş, çaresi var, dava açarsın, yaşını büyütürsün” demiyor.

Aksine, başarılı gördüğü bir liseli kızcağızın bir uzay seyahati pozisyonuna aday olabilmesi jestini yapabilmek için yapılması gereken “hile/hülle” hemen aklına geliyor ve dilinden dökülüyor. 

Üstelik kısa süre önce bizzat duyurduğu bu projedeki o pozisyona aslında ancak üniversite mezunlarının aday olabileceğini unutmuş.  

Ve üstelik, “büyütürsünüz” de değil, “büyütürüz”! 

O yüzden Kral XIV. Louis gibi: L’etat, c’est moi!. 

Yani: Devlet mi dedin? Devlet dediğin benim canım. Yaparız gereğini! Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü de elimde, Mahkemeler de…

Fakat anlamadığımız bir şey var.

Aynı Erdoğan sıra kızcağızın üniversite diplomasına gelince ona nedense(!) çare bulamıyor. Acaba maziden gelen bir çare sıkıntısı tecrübesi mi var? Açtırdığı bunca üniversitede bir hatırlı rektörü de mi yok. Hâlbuki çoklarına çok iltimaslar geçmişti. Hatta kıdemsiz bazılarını rektör yapabilmek için gece yarısı operasyonuyla kanun bile değiştirtmişti. 

Hiciv bir yana, uzun süre İstanbul Büyükşehir Belediyesini ve sonra yirmi senedir Türkiye’yi bu kafa yönetiyor. 

Avrupa Birliğine bizi neden almadıklarını anlamamız için bu örnek dahi tek başına yeterli. 

“Mış gibi” yapmayı, takiyye yapmayı, hile yapmayı … meslek yapmak, yol yapmak, prensip yapmak. 

Bunlardan geçti. Yeni gelecek iktidardan söz istiyoruz: Önce kanuna uymayı taahhüt edin ki hukuka uymayı taahhüt etmiş olun. 

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