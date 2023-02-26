Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar

Geçen haftanın en önemli siyasi ve ideolojik konularından biri yayın yasağı meselesi idi.

Genel yaklaşıma nazaran oldukça marjinal gelen bazı fikirlere sahip bir yazarın bir kitabı mahkeme kararı ile yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi.

Yazarın en önemli özelliği “Gezi Parkı” eylemlerinin destekçilerinden olması ve “İktidarın Diyaneti”ne ve aslında bizzat iktidara muhalif olması.

Yıllardır piyasada var olan “YAŞAYAN KUR’AN-Nüzul Sırasına Göre Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabın toplatılmasını Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet Savcılığından ve Savcılık da Mahkemeden istemiş. Mahkeme de el koyma talebini uygun bulmuş.

Karar görünüşte bir dayanak içeriyor. Yani şeklen bir kanuna dayanıyor: 2004’te yürürlüğe girmiş olan Basın Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına.

Bu maddede Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlar ve iki özel kanundaki iki suç tek tek sayılmış ve ancak ve sadece bu suçların işlendiğinin iddia edilmesi halinde ve soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olmak kaydıyla, “suçla ilgili olarak basılmış eserin tamamına” hâkim kararıyla el konulabileceği bildirilmiş.

Bu kitabın bu maddede sayılmış sınırlı sayıda suçla ilgili bir yönünün olup olmadığını anlamak için kitabı okumaya gerek yok.

Zira kararın kendisi zaten “suç yok ama uygunsuzluk var” diyerek cevabı veriyor.

Mahkemenin kararının gerekçesi aynen şöyle:

“İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermekte olduğu anlaşıldığından …”.

Yani Mahkeme, “bu kitapta suç oluşturan türden bir ifade vardı, bu sebeple yasakladık” demiyor.

Mahkeme, doğrudan doğruya Diyanetin talebine atıf yaparak, kitabın içeriğini bizzat Diyanet’in “dine uygun” bulmadığını bildiriyor.

Yani hâkim kendince akıllı davranmış. Birilerinin kendisine “sen ne anlarsın dinî meselelerden” deme ihtimaline karşılık olarak kararında bir ön almış ve “kitaba ben bakmadım, Diyanet baktı ve mahzurlu buldu” demiş.

Ama kanun ona böyle bir yetki vermiyormuş. Bunun ne önemi var. Talimat geldi ya; yeter…

Bu vahim kanunsuzluk hadisesinden sonra risklerimiz neler?

Bu “yol olur” ve bugünkü Diyanet’in hoşuna gitmeyen çok sayıda kitap sırf bu sebeple toplatılabilir.

Yarınki Diyanet’in hoşuna gitmeyecek olan çok sayıda kitap bu sebeple yasak kitap listesine konulabilir.

Bunların içine çok kolaylıkla sizin okuduğunuz kitaplar da konulabilir. Hatta eski Diyanet’in bizzat yayınladığı kitaplar bile listeye girebilir. Burası Türkiye…

Böylece sonunda olanlar oldu. Türkiye, fikir yasaklama günlerine geri döndü.

Ne ummuştuk ne bulduk? Tam bir keyfî idare.

Oysa fikre karşı fikirle mücadele etmek gerekirdi. Ama AKP’nin bürokratlarında o cesaretin olmadığı eskiden beri belliydi.

Hem böyle bir kitabı ve yazarını meşhur edebilmek için ve etrafına daha fazla adam toplamasını sağlayabilmek için bundan daha tesirli bir yol kimsenin aklına gelemezdi.

Helal olsun onlara!