"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar

Ahmet BATTAL
26 Şubat 2023, Pazar
Geçen haftanın en önemli siyasi ve ideolojik konularından biri yayın yasağı meselesi idi.

Genel yaklaşıma nazaran oldukça marjinal gelen bazı fikirlere sahip bir yazarın bir kitabı mahkeme kararı ile yasaklandı ve toplatılmasına karar verildi. 

Yazarın en önemli özelliği “Gezi Parkı” eylemlerinin destekçilerinden olması ve “İktidarın Diyaneti”ne ve aslında bizzat iktidara muhalif olması. 

Yıllardır piyasada var olan “YAŞAYAN KUR’AN-Nüzul Sırasına Göre Türkçe Meal-Tefsir” adlı kitabın toplatılmasını Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhuriyet Savcılığından ve Savcılık da Mahkemeden istemiş. Mahkeme de el koyma talebini uygun bulmuş.

Karar görünüşte bir dayanak içeriyor. Yani şeklen bir kanuna dayanıyor: 2004’te yürürlüğe girmiş olan Basın Kanununun 25. maddesinin 2. fıkrasına. 

Bu maddede Türk Ceza Kanunundaki bazı suçlar ve iki özel kanundaki iki suç tek tek sayılmış ve ancak ve sadece bu suçların işlendiğinin iddia edilmesi halinde ve soruşturma ya da kovuşturma başlatılmış olmak kaydıyla, “suçla ilgili olarak basılmış eserin tamamına” hâkim kararıyla el konulabileceği bildirilmiş. 

Bu kitabın bu maddede sayılmış sınırlı sayıda suçla ilgili bir yönünün olup olmadığını anlamak için kitabı okumaya gerek yok. 

Zira kararın kendisi zaten “suç yok ama uygunsuzluk var” diyerek cevabı veriyor. 

Mahkemenin kararının gerekçesi aynen şöyle: 

“İslam dininin temel nitelikleri açısından sakıncalı unsurlar içermekte olduğu anlaşıldığından …”. 

Yani Mahkeme, “bu kitapta suç oluşturan türden bir ifade vardı, bu sebeple yasakladık” demiyor. 

Mahkeme, doğrudan doğruya Diyanetin talebine atıf yaparak, kitabın içeriğini bizzat Diyanet’in “dine uygun” bulmadığını bildiriyor. 

Yani hâkim kendince akıllı davranmış. Birilerinin kendisine “sen ne anlarsın dinî meselelerden” deme ihtimaline karşılık olarak kararında bir ön almış ve “kitaba ben bakmadım, Diyanet baktı ve mahzurlu buldu” demiş.

Ama kanun ona böyle bir yetki vermiyormuş. Bunun ne önemi var. Talimat geldi ya; yeter…

Bu vahim kanunsuzluk hadisesinden sonra risklerimiz neler?

Bu “yol olur” ve bugünkü Diyanet’in hoşuna gitmeyen çok sayıda kitap sırf bu sebeple toplatılabilir. 

Yarınki Diyanet’in hoşuna gitmeyecek olan çok sayıda kitap bu sebeple yasak kitap listesine konulabilir. 

Bunların içine çok kolaylıkla sizin okuduğunuz kitaplar da konulabilir. Hatta eski Diyanet’in bizzat yayınladığı kitaplar bile listeye girebilir. Burası Türkiye…

Böylece sonunda olanlar oldu. Türkiye, fikir yasaklama günlerine geri döndü. 

Ne ummuştuk ne bulduk? Tam bir keyfî idare.

Oysa fikre karşı fikirle mücadele etmek gerekirdi. Ama AKP’nin bürokratlarında o cesaretin olmadığı eskiden beri belliydi. 

Hem böyle bir kitabı ve yazarını meşhur edebilmek için ve etrafına daha fazla adam toplamasını sağlayabilmek için bundan daha tesirli bir yol kimsenin aklına gelemezdi. 

Helal olsun onlara! 

Okunma Sayısı: 114
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yer altı görüntüleme cihazıyla bulunarak 248. saatte çıkarılmış

    “21 Şubat” özel sayımız Diyarbakır’da da ilgi gördü

    Depremde hasar gören araçlar da kaldırılıyor

    Yusuf Kerim: Hayat ne zormuş...

    Bingöl de afet bölgesine dâhil edilmeli

    İstanbul’da iç göç başladı

    Sahra hastanesi kuran Japonları duygulandıran not

    Riskli binaları güçlendireceğiz

    2000 lira ile nasıl kiraya çıkalım?

    Galatasaray ile Alanyaspor depremzedeler için sahaya çıkacak

    Niğde - Bor'da 5,3 büyüklüğünde deprem

    Erdemir'den 600 milyon, Hektaş'tan da 50 milyon lira AFAD’a bağış

    "Natamam" binalarda sıva ve boyayla hasarın gizlenmesine geçit verilmeyecek

    Kırgızistan'dan 4 yardım tırı

    AFAD: 44 bin 218 kişi vefat etti

    Böyle enkaz kaldırma olmaz

    ''Ukrayna asla Rusya için zafer olmayacak''

    İsviçre'deki çocuklardan deprem bölgesindeki çocuklara destek

    Sivas - Gürün'de 4,7 büyüklüğünde deprem gözlemlendi

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benim apartmanlarım var(dı)
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Acı bir tevafuk ve tekerrür
    Ahmet BATTAL

    Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (1)
    Risale-i Nur'dan

    Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde
    Mehmet KARA

    Depreme hazırlanalım demek acizlik mi?
    Adnan NACİR

    HTS: Hizb ut- Takrir üs-Sansür
    Süleyman Uçar

    Livâ’ül Hamd
    Genel

    Nurdan Katreler
    Feyzullah ERGÜN

    Hastalar Risalesi’ni anlamaya doğru: Yirmi Birinci Deva

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.