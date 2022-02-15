Yedi köşeli ringde Erdoğan

Altı partinin yakın geleceğe yönelik iş birliği iradesini açıklamak üzere altı liderin iddiasız bir mekânda ve hiyerarşisiz bir masada buluşması sivil muhalefete ve millete muhteşem bir moral ve hedef verdi.

Siyaset arenası artık yedi köşeli ve Erdoğan’a karşı altı boksörlü bir ring haline geldi.

Taşra siyaseti hemen hareketlendi.

İktidarın amigoları ise o siyaset ringinin etrafında zaten epey zamandır kuyruksuz geziyor.

Bundan böyle, muhalefet liderleri, Erdoğan’ın “önceden ayarlanmış” ringine mecburen ve tek tek çıkmak ve bol faulle yürütülen hakemsiz maçta yenilip inmek zorunda kalmayacak.

Bu sonucu, siyaseti kutup siyaseti haline getiren ve ittifaklar kurmaya zorlayan Erdoğan ve akıldaneleri istedi. Gerisini kendileri düşünsün.

Fotoğraftaki sırasına göre Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Temel Karamollaoğlu’nu, Meral Akşener Hanımefendiyi, Ahmet Davutoğlu’nu, Ali Babacan’ı ve Gültekin Uysal Beyefendi’yi tebrik ediyoruz.

Sonrasında yapılan ortak yazılı açıklamadaki şu cümleleri reddedecek kimse yoktur:

“Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en derin siyasî ve ekonomik krizlerinden birini yaşamaktadır. Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunlar, her geçen gün artarak etkisini ağır bir biçimde göstermektedir. Bu krizin en önemli sebebi kuşkusuz, ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetimdir. Altı siyasî parti olarak hepimizin ortak sorumluluğu, uzlaşarak ve birlik içinde bu krizi aşmak, derin sorunlarımızı demokratik siyasetin alanını genişleterek, çoğulculuk temelinde çözebilmektir.”

Birbirleriyle aralarındaki maziye ait siyasî meseleleri unutmasalar da unutmuş gibi yapmayı başarabilen ve birbirlerine rıza nazarıyla bakabilen bu altı lidere biz de bu “başlatıcı hareket”leri sebebiyle rıza nazarıyla bakıyoruz.

Bu liderler ve ekipleri, bundan sonra;

* İktidarı ve sistemi değiştirinceye kadar birbiriyle uğraşmamalı. Sistemi değiştirdikten sonra içlerinden birinin başbakan olması için kendi aralarında yarışacaklarını unutmamalı.

* Kendisi hapiste ve arkadaşları Mecliste olan yedinci lider Selahattin Demirtaş’ı masaya dahil etmeye çalışmalı ve bunu başarıncaya kadar da hiç değilse HDP seçmenini küstürmemeli ve AKMHP koalisyonuna itmemeli.

* Kendinden menkul “Erdoğan karizması” karşısında lider arayışı girdabına kapılmış seçmene ve topluma, “karizmatik lider”siz demokrasinin mümkün ve hatta gerekli olduğunu göstermeli. Bunun için de ekip çalışmasını başarabilenlerle beraber olmaya devam edebilmeli.

* “Tayyip gider, partisi biter” kuralının siyaset için büyük bir ümit kaynağı olduğunu gösterebilmeli.

* Toplumsal barışın ve adaletin en önemli meselesi durumundaki Perinçek mamulü silik “fetö” damgasının şerrinden milleti ve siyaseti kurtarabilmek için hazırlık yapmalı.

* Dini, hem kendisi siyasete alet etmemeli ve hem de edenlerin şerrinden koruyabilmeli.