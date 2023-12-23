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23 ARALIK 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Yemyeşil yolun masum ve mazlumları

Ahmet BATTAL
23 Aralık 2023, Cumartesi
Bir romanın bir filmle yeniden üretilmesi mümkündür ve sık sık vaki olur.

Ama bir zulüm ve adalet romanının ve ondan üretilen bir filmin yeni yeni zulümlerle yeniden üretilmesi pek sık rastlanacak bir durum değildir. 

Bunun için Yeşil Yol gerekir. 

O yolda dünya zindanından cennet bostanına doğru yürümeye hazır ve hatta istekli evliyalar gerekir. 

O yolda inançla yürürken “yolda olan yolda kalır” diyebilecek fedakârlar gerekir. 

O yol kimine Zeytin Dağı’nın İsa izli yoludur, kimine Barla’nın tozlu yoludur ve bazısına da dünya semasına çıkış yoludur. 

O Yeşil Yolda, Hazreti İsa’nın hayat üzerindeki mucizeleri gibi kerametler gösteren bir yolcu grubu yürüdüğü zaman o yol hâki ve hakiki yemyeşil yol olur.

O yolcuların o filmdeki temsilcisinin adı John Coffey’dir. 

Coffey “kahve gibi”dir ama adı “kahve” diye yazılmaz. Daha çok çaya benzer. Sakince ve sivilce demlenmiş demleme çay gibidir o. 

O siyahtır ama zulüm ve zulümatın karanlığından korkar. Hakikatin ışığı onun taaa içindedir. O parlayan bir siyah incidir. 

Coffey masumdur ama kendisini masum bilmez. Böyle bir iddiası yoktur. Yetişemediği ve kurtaramadığı masumlar için kendisini suçlayacak kadar suçsuzdur. 

O işlemediği suçtan cezalıdır ama başkasının günahına üzülür. 

O “bilemeyen” ama “hissedebilen” “öcü” damgalı mütevekkil evliyalardandır. 

Dediğine göre gerçek katil, o masum minicik kız kardeşleri sevgileriyle öldürmüş, bu bütün dünyada böyleymiş... 

Demek sevginin suiistimal edilme riski de var.

Coffey’nin gökten inen hakiki ve samimi bir dostu var. Mazlumiyeti sebebiyle bu dünyada uzun ömür geçirme mükâfatı almış kabiliyetli fare Bay Jingles. O da Fareli Köy’ün yeşil yolunun yolcusudur. Ölenle ölünmeyeceğini, hizmete devam edileceğini bilir ve bildirir. 

Ya dev evliyanın ölümü hak etmediğini bildiği halde göz göre göre onu elektrikli sandalyeye götüren infaz ekibi?

Onlar da masum ve mazlum mu yoksa zalim ya da en azından zalimin muini mi?

Haksız suçlamayla ve yanlış delillerle yapılan hatalı yargılamayla suçlu damgası yemiş bir siyah inci velinin masumiyetini, onun oynattığı kalp gözü sinemasında bizzat ve hakkalyakin derk eden çaresiz gardiyan Paul Edgecomb’a ne demeli mesela. 

Masum Coffey’nin infazına engel olsa, kör olası hanede evlad-u iyal var. Zaten mahkûm da “Ben kaderin mahkûmuyum, yoruldum be patron, kaderimle baş başa bırak beni de elektrikli sandalyeye basıp uçup gideyim bu zulümlü ve zulümatlı diyardan” deyip duruyor.

Paul bir zavallı. Masumun infazını engellemeye girişmeyi bile göze alamayan ama iş arkadaşının karısının dünyasını iyileştirmesi için o yufka yürekli d’evliyayı hapisten bir geceliğine çıkarmanın riskini göze alabilen bir zavallı.

Ölüme metanetle giderken “beni karanlıkta koyma, gözlerimi bağlama” diyen masum mahkum Coffey’nin isteğini kendi inisiyatifiyle yerine getirebilen bir gardiyan o.

O zavallı, “geçici ölememe cezası” almış. Dostlarını o meşhur yatay kapıdan birer ikişer uğurluyor ama kendisi bir türlü göçemiyor. 

Belli ki asıl büyük zulümlere göre küçük kalan zulmünün cezasını burada görüp temizlenecek ve sonra göçüp gidecek. İnanıyor. İnancı kuvvetleniyor.  

Ya siz ve biz?

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