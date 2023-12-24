Yemyeşil yolun suçluları ve günahkârları

Dünkü yazımızda senaryosu yeniden ve yeniden yazılıp duran Yeşil Yol isimli filmin masumlarını ve yarı masumlarını anlattık.

Bugün o yolun zalim suçlularından ve günahkârlarından bahsedelim.

Evvela o “gıcık gardiyan” Percy.

O, ruhundan tırnağına kötü ve zalim.

Ama hasbelkader “devlet adına” hareket etme gücü ve yetkisi almış bir “adalet infazcısı”. Güya.

Belli ki adaletle ilgili en ufak bir görevi dahi hak etmeyen sadist biri.

İdama zaten mahkûm edilmiş ve infaz sırasını bekleyen bir suçlu olan Edvard “Del” De Lacroix’ya hınçla eza ve zulmediyor.

Üstelik o belki de aslında ölümü hak etmeyen tövbekâr Hıristiyan bir mahkûm.

Ama Percy ne takar?

Masum fareyi bile kıskançlıkla ezip geçiyor o.

Onun o haline dikkat eden adil amiri onu o vazifeden azleder ve der:

“Eğer hâkim şahsî hiddet edip bir katili katletse, o hâkim katil olur. Demek adliye memurları, hissiyattan ve tesirat-ı hariciyeden bütün bütün âzade ve serbest olmazsa, sureten adalet içinde müthiş günahlara girmek ihtimali var. Hem cânilerin, kimsesizlerin ve muhaliflerin dahi bir hakkı var.”

Veya der:

“Şimdiye kadar adalet namına böyle hissiyatını karıştıranlar pek çok zulmetmişler. Evet hükm-ü kanunu icra etmekte o mahkûma acımasa da hiddet edemez, etse zalim olur. Hattâ kısâs cezası da olsa hiddetle katletse, bir nevi katil olur.”

İşin sonunda o zalim gardiyanın akıldan istifa edip delirmesini akılla izah etmek mümkün mü?

Ne beter bir kader!

Saçma varsayımlarla hüküm vererek ve verdirerek aslında masum evliya Coffey’nin gerçekten suçlu olduğuna inanan o hırslı avukata ne demeli?

Suç mağduru o iki küçük kız kardeşin ailesinin güya avukatlığını yapıyor ama adaletten bihaber.

Coffey’nin suçlu olduğuna inanmak ve inandırmak için suç delili olarak “köpek varsayımı”nı savunuyor.

Neymiş, köpekler de çoğu zaman iyi görünürmüş ama bazı zaman gelir ve “sahibini bile” ısırırmış. Peh!

Neymiş, nur yüzlü de olsalar “zenciler” köpek gibiymiş ve masumiyet varsayımı onlar için işletilemezmiş. Yuh!

Ya ölümü hakikaten hak eden ve ıslahı mümkün olmayan gerçek suçlu hasta ruhlu mahkûm “Vahşi Bill”e ne dersiniz?

Onun o tefessüh etmiş ruhunu ve bedenini görüp de idam cezasına yine de karşı çıkanlara şaşmak lazım. “Kısastaki hayat” burada tecelli edecek.

En garibi de iki masum maktul kızının katili olduğuna inandığı mahkûmun iki defa idamını isteyecek kadar yüreği yanık ve intikam taliplisi baba.

Keşke ona birisi söylese:

Bu dünyayı var eden, ahireti de var edecektir.

Çok zalim buradan zulmüyle ve çok mazlum da buradan ahıyla göçüp gitmiştir. Dünyada en adil düzeni kurmayı da başarsak yine gidecektir.

Zira burası dünyadır. Dar dünyadır. İnsanların adaleti için zaman da mekân da imkân da dardır.

Asıl yurt ahiret yurdudur. Orada adalet için imkânsızlık da yoktur, darlık da güçlük de yoktur.

“El müntakîm” orada masum ve mazlumların intikamını tam olarak alacaktır.

Buradaki yeşil yolun solgunluğundan yüreği yananların yüreği var ya.

O yürekler, ancak o zaman, o yemyeşil mekânın imkânı ile serinleyip soğuyacaktır.

